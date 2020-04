Fotbalová liga spěje k pokračování. Jaké zájmy hájí Slavia, Sparta, Plzeň i televize O2 TV?

Praha V těchto dnech se rozhoduje, zda a případně jak se budou dohrávat nejvyšší domácí fotbalové soutěže. O možnostech bude dnes jednat ligový výbor Ligové fotbalové asociace, která obě profesionální ligy řídí, a případná řešení bude následně ladit v součinnosti s vládními orgány a Národní sportovní agenturou.

LFA již dříve oznámila, že preferuje dohrání aktuálního ročníku první i druhé ligy, a to dle původního systému, tedy i s nadstavbou. Jenže zdaleka ne všechny kluby si to přejí. Na druhou stranu za dohrání ligy lobbují i některé silné podnikatelské skupiny.



Kdo má největší zájem, aby se soutěže dohrály? Z klubů to jsou logicky především Sparta a Plzeň. Pro Letenské je noční můrou, že by skončili až ve druhé polovině tabulky, kde nyní spočívají. A Plzeň po matných výkonech vedoucí Slavie zkraje jara stáhla šestnáctibodovou ztrátu na polovinu a věří, že se ještě o titul popere.

Kromě nich usiluje o kompletní dohrání ligy i O2 TV patřící do investiční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která má koupená práva k vysílání přímých přenosů.

Na rozdíl od klubů, které by při dohrávání bez diváků přišly nejen o fanouškovskou podporu, ale i příjmy z prodeje vstupenek, by pro O2 TV byly prázdné ochozy požehnáním, protože příznivci by neměli jinou příležitost vidět svůj tým než na tomto placeném kanálu (jen jeden zápas za kolo vysílá ČT sport). Z hlediska byznysu je dohrávání ligy a poháru důležité také pro sázkové kanceláře.

Naproti tomu Slavia a některé moravské kluby, hovoří se hlavně o Zlínu a Karviné, by daly přednost okamžitému ukončení sezony, případně dohrání bez nadstavbové části. Slavia by měla jistý titul a Zlín s Karviná jsou nyní těsně nad sestupovými místy.



Ve hře zůstávají všechny tři varianty, třebaže UEFA nabádá k dokončení soutěží v plném rozsahu.

Realizaci tohoto scénáře nahrává rozhodnutí vlády, která ve čtvrtek schválila možnost konání sportovních akcí již od 25. května s tím, že ještě upřesní, kolik bude maximální počet účastníků. Původně avizovaný limit padesáti osob na zápas se ukazuje jako nedostatečný, v případě televizního přenosu bude potřeba zhruba trojnásobný.

Jak už bylo řečeno, UEFA, na jejíchž podmínkách záleží účast týmů v evropských pohárech, preferuje dohrání národních soutěží, třebaže nyní připouští také opačnou variantu. V Nizozemsku se již rozhodli ligu ukončit a postupující do evropských soutěží stanovit dle stávajícího průběžného pořadí. Dohrávat ligu nechtějí ani v Belgii. Naopak v Německu počítají s pokračováním bez diváků, jež by podle posledních zpráv mohlo začít již 9. května. Byť se k tomu objevují i hodně kuriózní nápady, jako třeba návrh německého ministerstva práce a sociálních věcí, aby fotbalisté hráli v rouškách, a pokud by některému hráči spadla, aby utkání bylo okamžitě přerušeno.

Je rozumné pokračovat?

Tyto otazníky vyvstávají pochopitelně také u nás. Co se stane, pokud během pokračování nějaký hráč nebo člen realizačního týmu onemocní covid-19? Půjde pak do čtrnáctidenní karantény celý tým a jeho zápasy se odloží? Nebo mančaft, který ze zdravotních důvodů nebude schopen nastoupit, prohraje kontumačně? A na druhou stranu, jak bude ošetřeno, aby se „nepouštěly“ zápasy formou úzkostlivě nařízené karantény hlavního mužstva a vysláním béčka na hřiště? Na to musí mít LFA připravený scénář dopředu.

Trénink Plzně vede Adrián Guľa.

Další důležité otázky směřují k budoucnosti. Co je nyní pro český fotbal nejlepší? Jaké budou důsledky (ne)dohrávání? A také jak se projeví koronavirová krize ekonomicky do příští sezony?



Již nyní je zřejmé, že do konce června, kdy některým hráčům končí smlouvy, se liga dokončit nestihne, protože hrát tři zápasy týdně je nereálné. Na druhou stranu protažení sezony do července, které musí schválit nadpoloviční většina klubů, by kromě problémům se smlouvami řady hráčů znamenalo také minimální čas na regeneraci po sezoně a na přípravu na ročník nový. Zvlášť pro celky, které se zapojí hned zkraje do bojů v evropských pohárech.

Předkola Ligy mistrů a Evropské ligy obvykle začínají již na konci července a v témže čase dochází na start domácích soutěží. Pokud by se měla liga dohrávat i s nadstavbou, bude trvat ještě v červenci. Předseda UEFA Aleksander Čeferin uvedl, že nejzazší termín dohrání je 2. srpen.

Vzhledem k tomu, že příští léto musí být také prostor pro přeložené mistrovství Evropy, nelze start další sezony příliš odkládat. Nezvyšuje se tím neadekvátně riziko zranění hráčů? A nesnižuje to šance na úspěch českých zástupců v pohárech při porovnání s týmy, které už sezonu předčasně odpískají? Čili nebylo by pro český fotbal rozumnější, aby se dohrál jen pohár a liga zůstala v současném pořadí nebo aby se zrušila nadstavbová část, a dohrávalo se tedy již jen posledních pět kol první ligy?

První trénink fotbalistů prvoligového Liberce po uvolnění opatření.

A je třeba také myslet na finančně nejslabší týmy, zvlášť ty z druhé ligy. Nehrozí, že někteří nebudou mít vůbec prostředky na její dohrání? Ve fotbalových kuloárech se dokonce začíná probírat, že některé druholigové týmy se slabšími sponzory nezvládnou sestavit rozpočet na příští sezónu a do příštího ročníku nenastoupí.



Řešení se brzy dozvíme, snad českému fotbalu neublíží.