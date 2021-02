Dominantní Slavia, nejednotné výroky VARu či urputný nováček z Pardubic. Co napověděla liga po své polovině?

Praha Fotbalová liga má za sebou první půlku sezony. Jejím jednoznačným vítězem je pražská Slavia, k čemuž jí pomohly i pozoruhodné výkony některých jednotlivců.

Ač se kvůli koronavirové pandemii leckdo strachoval, že se řada zápasů nestihne odehrát, dnešní dohrávka Mladá Boleslav – Olomouc završí kompletních 17 kol, tedy polovinu ročníku. Co zatím liga před svou druhou částí napověděla?



Slavia a ti další

Jednoznačným hegemonem po půlce soutěže je pražská Slavia, která útočí na třetí mistrovský titul za sebou. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají pohodlný náskok 12 bodů na druhý Jablonec, k tomu se mohou pyšnit nejlepším ligovým útokem i obranou při skóre 51:8.

„Slavia produkuje moderní a líbivý fotbal, je to skvělá práce trenéského týmu. Trenér Trpišovský i po několika letech neodstupuje od svého náročného pojetí fotbalu – ve velmi náročném tempu s řadou rychlostních hráčů. Slavia v současnosti dokáže běžecky trápit kluby na tom úplně nejvyšším levelu,“ hodnotí bývalý kanonýr sešívaných Pavel Kuka.



Příjemným překvapením ročníku je Jablonec. Severočeši se přes řadu odchodů vyšvihli na druhé místo, jež zaručuje postup do předkola Ligy mistrů. Před porážkou na Slavii 0:3 měli sérii osmi výher z devíti zápasů. Na špici tabulky drží mužstvo především šestigólový Ivan Schranz či nahrávač Doležal, čtvrtý nejlepší z celé soutěže.

„Je neuvěřitelné, jak se Jablonec dokáže držet furt na špičce i po odchodu klíčových sponzorů Miroslava Pelty. Funguje zde ale kouzlo trenéra Petra Rady, který si dokáže hráče zapracovat a srovnat. Je tam mix zkušeností a dravého mládí, Tomáš Hübschman a Martin Doležal jsou pro nové tváře vzory,“ všímá si legenda Dukly Ladislav Vízek.



Až za nimi jsou papíroví spolufavorité Sparta a Plzeň, jimž však myšlenky na titul pravidelné výpadky brzy odvály. Viktoria bude ráda, když zachrání aspoň evropské poháry.

Pracovitý nováček, sešup Boleslavi

Do nejvyšší soutěže vlétly Pardubice jako uragán a okrádaly favority, díky čemuž se sympaticky hrající družina drží pouze dva body za pátou Plzní. Nevadí jim ani vynucený azyl ve vršovickém Ďolíčku – z devíti utkání tu prohrály pouze jednou a v tabulce domácích zápasů jsou na čtvrtém místě například i před Spartou.

Fotbalisté Pardubic se radují z gólu.

„Že se hraje bez diváků, jim podle mého názoru pomohlo,“ myslí si Antonín Rosa, jenž hrál nejdéle v Teplicích a nyní je expertem na O2 TV. „Přitom před startem ligy jsem jim nedával moc šancí na záchranu. Jejich přístupu však fandím. Po postupu nezačali přivádět nové hráče a pracují s těmi svými, poměr cena výkon je u nich maximální. Je to houževnatý tým, který hraje hodně týmově.“



Naopak velkým zklamáním je Mladá Boleslav. Ambiciózní celek z města Škodovky byl zvyklý prohánět tuzemskou elitu a zasahovat do evropských pohárů, aktuálně se však nachází až na 16. místě, což by znamenalo sestup.

„Velkým problémem Boleslavi je častá proměna kádru, tým se pak musí delší dobu sehrávat. Mužstvo je sice velmi kvalitní, dopadla ale na něj deka nepovedených výsledků, po příchodu Karla Jarolíma jsem očekával tradiční impulz nového trenéra, který ale nepřišel. Očekávám ale, že se Boleslav v blízké době zvedne ze sestupových vod, důležitý je návrat Marka Matějovského po zranění,“ tvrdí Rosa.

Vyrovnaní kanonýři

Jestliže klání o titul vypadá rozhodnutě, souboj o korunu krále střelců nabízí pravý opak. V čele pořadí je s 11 zásahy sparťan Lukáš Juliš, jemuž po zlomenině chodidla a následném restartu kariéry v Olomouci dal na Letné znovu šanci trenér Václav Kotal. „Je to hráč do vápna podobný Horstu Sieglovi, obrovsky se zlepšil a zklidnil v hlavě. Už to není ten splašený mladý kluk, teď je pro Spartu v podstatě nepostradatelný,“ hodnotí Julišův přínos brankářská ikona Letenských Jaromír Blažek.

Utkání 12. kola první fotbalové ligy: Sparta Praha - FK Pardubice, 16. prosince 2020 v Praze. Lukáš Juliš ze Sparty se raduje z gólu. S gratulací přibíhají spoluhráči Ladislav Krejčí II (vlevo) a Michal Sáček (vpravo).

Na záda Julišovi dýchají dva červenobílí vlčáci. Kometa tohoto ročníku Abdallah Sima, kterého Slavia přivedla z Táborska, zaostává o jedinou branku, i když odehrál o pět utkání méně.

Velkou předností teprve devatenáctiletého křídelníka ze Senegalu je vysoká rychlost spojená s chladnokrevným zakončováním, navíc se dokáže prosadit i ze vzduchu. „Otázkou je, jestli nastolený trend udrží, je to hodně o charakteru hráče. Pokud mu to ale vydrží, je už teď jasné, že český fotbal objevil dalšího hodně zajímavého hráče,“ myslí si Pavel Kuka.



Ve formě je také další ze slávistů, obrozený Jan Kuchta, jenž nastřílel devět gólů, sedm z nich v posledních čtyřech zápasech.

Nejednotný VAR

Od svého zavedení ve fotbale čelí video silné kritice a i jeho zastáncům silně vadí fakt, že podobně vyhlížející situace jsou přes využití technologie VAR často posuzovány odlišným metrem.

Čerstvým příkladem budiž došlápnutí Marka Matějovského na holeň Matěje Hanouska či nešetrné údery loktem plzeňského záložníka Pavla Buchy, respektive kapitána Slavie Jana Bořila, které zůstaly bez vyloučení. Jaký rozdíl oproti případu Ladislava Krejčího mladšího, jenž za likvidační zákrok na pardubického Jana Solila zaslouženě vyfasoval červenou kartu a čtyřzápasový distanc.

„Rozhodčí v Česku video zatím pořádně neumí využívat a často dochází ke sporným situacím. Je třeba sjednotit rozhodnutí,“ zlobí se Vízek. „Z posledních deseti penalt jich podle mě osm nemělo být, ve spolupráci s VARem se píská úzkostlivěji. Krejčí za svůj loket byl vyloučený a dodatečně potrestaný, u šlápnutí Matějovského na Hanouska z toho nebylo nic. Jsem zvědavý, jak teď dodatečně dopadne Bořilův loket.“