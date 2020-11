Dostávat tak laciné góly je neodpustitelné, zlobil se kouč United. Hráči prý nesplnili povinnosti

Istanbul Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer se po středeční prohře 1:2 v Lize mistrů na hřišti Basaksehiru Istanbul zlobil, že lacinější góly jeho tým už dlouho nedostal. Poukázal zejména na situaci z 13. minuty, kdy po vlastním rohovém kopu nechali jeho svěřenci za zády útočníka Dembu Ba, který po přihrávce Edina Višči běžel od poloviny hřiště sám na brankáře Deana Hendersona a střelou k tyči otevřel skóre.

„Zahráli jsme roh nakrátko a zapomněli jsme za sebou na soupeřova hráče, to je neodpustitelné. Na této úrovni takový gól nevidíte, neměli byste dovolit soupeři vstřelit tak laciný gól. Je ale mojí zodpovědností, že hráči nesplnili po našem rohu defenzivní povinnosti,“ řekl norský kouč televizní stanici BT Sport.



Ve 40. minutě navíc přišel na polovině hřiště o míč záložník United Juan Mata a Deniz Turuc předložil po rychlém kontru míč osamocenému Viščovi, který nedal tvrdou střelou Hendersonovi šanci. A i když vzápětí snížil Anthony Martial, United už se vyrovnat nepodařilo. Ve druhém poločase totiž vystřelili na domácí branku jen jednou.

„Když takové góly dostanete, je mnohem obtížnější vyhrávat zápasy. Po dvou tak laciných brankách bylo pro hráče složité vrátit se do zápasu. Měli jsme sice ještě 45 minut na to, abychom utkání zachránili, soupeř se ale stáhl do obrany a my jsme jej nedokázali rozebrat,“ přiznal Solskjaer.

„Rudí ďáblové“ tak venku utnuli rekordní vítěznou sérii trvající deset soutěžních zápasů a v Turecku prohráli třetí pohárový duel po sobě. Po úvodních výhrách nad PSG a Lipskem si tak zkomplikovali vyhlídky na postup do osmifinále.

„Prohry s Arsenalem (0:1 v anglické lize) a Basaksehirem nás psychicky dostaly dolů. Není teď snadné být pozitivní, když jsme právě prohráli, ale mí hráči jsou natolik schopní, aby dokázali v sobotu vyhrát,“ poukázal trenér United na ligový zápas na hřišti Evertonu.

Po dvou prohrách za sebou a faktu, že Manchester v šesti ligových zápasech uhrál jen sedm bodů a v tabulce je až patnáctý, čelil Solskjaer dotazu, zda se nebojí o svou pozici. „Odmítám takové věci komentovat. Už dříve jsem čelil tlaku na své odvolání, ale nesmíme to řešit a musíme zůstat jako tým silní. Dělám svou práci, jak nejlépe umím,“ dodal Solskjaer.

V Lize mistrů si sice United udrželi první místo, po výhře 2:1 nad PSG se ale na ně se šesti body dotáhlo Lipsko. Tým z Paříže a Basaksehir mají tři body. S tureckým celkem budou United hrát za tři týdny doma.

jsi nkr