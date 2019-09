Doufám, že další zápas už nebude za Vyšehrad a Sparta mě konečně koupí, říká herec Štáfek alias Lavi

Praha Jeho spoluhráči z Vyšehradu se už trousili ze stadionu. Herec Jakub Štáfek však stále odpovídal novinářům. Protagonista Julia Lavického, fotbalového Bohéma z populárního seriálu, naskočil v zápase třetího kola českého poháru proti Slavii na deset minut. „Ani jsem se neohřál,“ lamentoval po prohře 0:8.

V pondělí během vysílání talkshow Tiki-Taka už leccos naznačil. „Lavický má natrénováno a rád by si zahrál. Otázka je, jestli ho někdo postaví. Stát se ale může cokoliv,“ pronesl Štáfek.

A jeho přání se nakonec splnilo.

Běžela 81. minuta zápasu, když naskočil do hry. Slávističtí fanoušci ho „uvítali“ pískotem a skandováním pokřiků proti Spartě a každou jeho akci hlasitě komentovali.

Štáfek se do hry pořádně nedostal. Balon měl na noze dvakrát. Jednou o něj po zákroku slávistů přišel, podruhé se dostal k míči, když rozehrával po osmém obdrženém gólu.

„Dvakrát jsem podklouzl, jednou mě Frydrych odstavil a když jsem si to chtěl zpracovat na prsa, tak rozhodčí fouknul do píšťalky,“ hodnotil svůj výkon.

Mrzí vás, že jste odehrál málo času?

Bylo to krátké, čekal jsem, že půjdu na dýl, měli jsme to v plánu, ale bylo to hlavně způsobené tím, že jsme šli brzo do deseti. Byla to hrozná škoda, protože červená byla zbytečná, mohl dostat žlutou. Bylo to přísné, tím pádem se můj čas na hřišti zkrátil, takže děkuju panu rozhodčímu.

Kdy vás napadlo, že do zápasu nastoupíte?

Dořešili jsme to pár dní zpátky. Bylo to narychlo, protože se nevědělo, kde se bude hrát.

Julius Lavický odehrál zápas za Vyšehrad.

Stihl jste vůbec trénink s mužstvem?

Ne. Na fotbalovém tréninku jsem nebyl, ale připravoval jsem se individuálně.

Jak vás přijali spoluhráči v kabině?

Tak já si pamatuju jednoho… (smích). Pár kluků znám od pohledu, někde jsme se potkali. Nevím, jestli to byla Kozička (klub), nebo něco jiného.

Není to znevážení fotbalu? Spoluhráče neznáte, s týmem jste netrénoval…

Nemyslím si. Pokud ta možnost je, proč ji nevyužít. Máme plány se značkou Vyšehrad a s postavou Lavického.

Znamená to, že záběry použijete při nějakém dalším projektu?

To nemůžu říct, ale nechte se překvapit.

Fanoušci vás zrovna vřele nevítali. Co jste na to říkal?

Chtěli jsme docílit toho, že bude nenávistná atmosféra ze strany fanoušků, což nám vyšlo.

Za Vyšehrad jste naskočil do druhého soutěžního zápasu. Chystáte se i na ten třetí?

Doufám, že další už nebude za Vyšehrad, ale bude za Spartu, že se pochlapí a konečně mě koupí.