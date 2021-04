Dražší než Mbappé? O norského ostrostřelce Haalanda se přetahují nejslavnější fotbalové adresy planety

PRAHA Když si dáte do Googlu Erling Haaland a slovíčko transfer (přestup), najdete desítky článků na toto téma. Mají jednu konstantu – jméno stále teprve 20letého střeleckého esa Borussie Dortmund. A pak také jednu proměnnou – tu přestupuje do Barcelony, tu do Realu Madrid, tu po něm touží Liverpool, Manchester United, Chelsea...

„My jsme ale jeho agentovi (Minu) Raiolovi ve středu jasně řekli, že máme s Erlingem dlouhodobé plány,“ pronesl sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc.

Jenže vyprávějte to médiím, fanouškům a vlastně i agentům 194 centimetrů vysokého blonďáka s instinktem gólového zabijáka. Ti mají za sebou jednání na Pyrenejském poloostrově a včera byli na Britských ostrovech. Specializovaný web Transfermarkt uvádí u Haalanda tržní hodnotu 110 milionů eur (cca 2,86 miliardy korun). Můžete si ale být jisti, že až se v létě vydá z průmyslového Vestfálska (a on ho nejspíše opravdu opustí Zorcovým slovům navzdory) jakýmkoliv směrem, bude to za daleko větší částku. ERLING HAALAND Současný klub: Dortmund

Dortmund Předchozí kluby: Bryne, Molde, Red Bull Salzburg (Dortmund stál 20 milionů eur).

Bryne, Molde, Red Bull Salzburg (Dortmund stál 20 milionů eur). Bilance v Dortmundu: 49 duelů a 49 branek (ve všech soutěžích).

49 duelů a 49 branek (ve všech soutěžích). Zajímavosti: Druhý hráč bundesligy, který vstřelil při debutu hattrick; jediný, který dal v prvních dvou zápasech bundesligy pět branek; nejmladší střelec deseti gólů v Lize mistrů. Dle německého Kickeru je aktuálně pátý celek německé bundesligy ochotný jednat se zájemcem, který vyskládá na stůl částku začínající na 175 milionech eur (cca 4,6 miliardy korun).

To by z Haalanda udělalo třetího nejdražšího fotbalistu historie hned za Neymarem (222 milionů eur) a Kyliánem Mbappém (180 milionů eur). Oba získalo do svých řad bohaté PSG. A shodou okolností jsou oba na cestě pryč z francouzské metropole. V případě druhého jmenovaného by šlo o citelnou ránu. Dvaadvacetiletý supertalent, který soupeří právě s Haalandem o post nejlepšího mladíka fotbalového světa, těžce kouše současnou kritiku na své údajně nevýrazné výkony. „Odvádím maximum pro PSG i pro francouzskou reprezentaci, přesto často poslouchám nespokojenost fanoušků i novinářů. A je to únavné. Miluji svoji vlast i tento klub, ale je jiné hrát ve své zemi, kterou reprezentujete, nebo do ní jen přijet na srazy národního týmu a působit jinde,“ vyznal se během posledního srazu národního týmu Mbappé, který už stihl v barvách galského kohouta těžko uvěřitelných 42 zápasů. Spekulace kolem něj sílí z důvodu, že mu za rok končí smlouva a jednáním o jejím prodloužení se vyhýbá. Arabští šejkové ovládající PSG se tak obávají, že jim za rok pláchne za hubičku.

A tak jsou údajně ochotni naslouchat nabídkám už nyní. Nabídkám do 150 milionů eur, tedy 30 milionů pod tržní hodnotu.

Ano, i takový rozdíl dělá určitá nespokojenost hráče v jeho klubu v kombinaci s končící smlouvou. Haalandovi vyprší aktuální kontrakt v Dortmundu až v létě roku 2024. Jenže... Od příštího roku bude aktivní výstupní klauzule, tedy pevná částka, za kterou bude k mání. A to si moc dobře uvědomuje klub i hráč. Respektive jeho zástupci. Těmi nejsou nikdo menší než otec Alf-Inge a legendární Mino Raiola. Muž, jehož na velkou mapu dostal Pavel Nedvěd, který dokázal zkrotit i bouřliváka Zlatana Ibrahimoviče nebo který dostal zpět do Manchesteru United Paula Pogbu. A který nyní stojí mezi slavným klubem a právě Haalandem. Důvod? Francouz není v United příliš spokojený, Raiola se za svého hráče opakovaně postavil a tyto důvody jsou nyní silnější než vazby mezi norským kanonýrem a koučem „Rudých ďáblů“ Ole Gunnarem Solskjaerem, jeho krajanem a bývalým trenérem. „United by měli udělat vše pro to, aby ho získali. Ano, i Harry Kane, po němž touží, je skvělý, ale Erling je perspektivnější, šel bych po něm,“ nechal se slyšet například i Paul Scholes, klubová legenda a nyní televizní expert.

Mimochodem, i anglický kanonýr má aktuálně vyšší tržní hodnotu než severský snajpr. Jenže jak už Haaland při rekordním vstupu do bundesligy opakovaně ukázal, na něj jsou přírodní zákony i tabulky krátké...