Duel Slavie s Plzní bude před plným hledištěm. Tribuna Sever bude nakonec otevřena

PRAHA Fotbalová Slavia bude mít na nedělní šlágr druhého kola nadstavby první ligy a přímý souboj o titul s Plzní otevřenou severní tribunu. Odvolací komise Fotbalové asociace ČR na žádost policie z bezpečnostních důvodů vyhověla vršovickému klubu s prosbou o odložení disciplinárního trestu z minulého týdne. Disciplinární komise Pražanům za opakující se výtržnosti fanoušků uzavřela tribunu za brankou, kde sídlí „kotel“, na dvě soutěžní utkání.

Policie se obávala, že by se fanoušci ze severní tribuny přesunuli na jižní a dostali by se do blízkosti sektoru s plzeňskými příznivci. „Policie opakovaně kvůli bezpečnosti fotbalovou asociaci požádala o zrušení vykonatelnosti rozhodnutí disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia Praha. Těmto žádostem jsem na základě pečlivé analýzy nakonec vyhověl,“ uvedl v tiskové zprávě předseda odvolací komise Jan Lego.



„Bezpečnost na stadionech i jeho okolí by pro nás měla být prioritou číslo jedna, a proto nebylo možné důvodné žádosti policie přehlížet,“ dodal Lego. O samotném odvolání Slavie proti trestu rozhodne komise během následujícího týdne.

Fanoušci Slavie při venkovním zápase s Chelsea Hráči Slavie děkují fanouškům za domácí prostředí v zápase na hřišti Chelsea.

Slávisté byli po opakujících se prohřešcích fanoušků v podmínce a po semifinále domácího poháru se Spartou jim disciplinárka proměnila trest v nepodmíněný. Vedle uzavření severní tribuny jim komise uložila pokutu 100 tisíc korun. Pražané se následně odvolali a požádali o odklad trestu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se před zápasem s Plzní zaručil za to, že fanoušci se žádných dalších výtržností nedopustí. „Zápas Slavie Praha a Viktorie Plzeň se bude hrát před plnými tribunami tak, jak si to faktické finále soutěže zaslouží. Klub převzal garanci za svoje fanoušky - žádné pyro, žádné předměty na plochu,“ uvedl Tvrdík na twitteru.

Zápas Slavie s Plzní bude zřejmě klíčovým soubojem o titul. Červenobílí čtyři kola před koncem nadstavby vedou tabulku o dva body před Viktorií.