Dva zápasy týdně fotbalisté v pohodě zvládnou, říká lékař Krejčí před restartem ligy

Praha První vlna testování na koronavirus před pokračováním domácí fotbalové sezony odhalila v prvoligových klubech dva nakažené hráče – ve Slavii a Mladé Boleslavi. Podle názoru předsedy zdravotní komise Fotbalové asociace ČR Petra Krejčího by to však restart soutěže, jehož začátek je naplánován na sobotu, nemělo ohrozit.

Petr Krejčí (70) Předseda zdravotní komise Fotbalové asociace ČR oslavil v pondělí sedmdesátiny. Je vedoucím lékařem interních ambulantních oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Od roku 1995 se také stará o zdraví hráčů fotbalové reprezentace, kde působí mj. se svým synem Petrem, rovněž lékařem.

Zúčastnil se šesti evropských šampionátů včetně stříbrného turnaje v Anglii 1996 nebo bronzového Eura v Portugalsku 2004, jednoho mistrovství světa, zažil jedenáct trenérů a byl také na šesti olympijských hrách, protože dřív působil u národního týmu běžců na lyžích.

„Ligová fotbalová asociace se s vládními orgány dohodla, že se bude postupovat podle toho, co řeknou hygienici, jaký určí postup. A to musí vedení ligy, kluby i hráči ctít. Myslím si však, že několik ojedinělých případů nic závažného neznamená,“ říká Krejčí v rozhovoru pro LN. „Jsou to mladí trénovaní kluci, kteří nepatří do rizikové skupiny, takže by to měli za čtrnáct dní vyležet. Akorát jsou infekční pro své okolí, takže je potřeba je izolovat doma, vyšetřit okolí, které s ním přišlo do styku, a ostatním z klubu udělat další test.“



Sám Krejčí věřil, že se žádný pozitivní test neobjeví. „Dokonce jsem se ještě v pondělí vsadil... Ale odpovídá to tomu, že v populaci je značné procento bezpříznakových lidí, kteří mohou nákazu roznášet,“ vysvětluje dlouholetý lékař české reprezentace.

LN Je rozumné, že se fotbalové ligy v Česku znovu rozběhnou? Probírala Ligová fotbalová asociace se zdravotní komisí FAČR současnou situaci a nastavení?

Úplně jsme to neprobírali, protože ligová asociace se samozřejmě řídí nařízeními ministerstva zdravotnictví a epidemiologů, s čímž my jako lékařská komise souhlasíme. Kdyby tam bylo něco špatně, vstoupili bychom do toho, ale zatím se LFA chová racionálně, přesně podle nastavení vládních orgánů, takže není potřeba vydávat nějaká další nařízení. Nicméně dění sledujeme a s některými kluby jsme také mluvili, i když to nebylo v gesci komise, a skoro všichni souhlasili, že se liga dohraje. Myslím si, že je to dobře.

Petr Krejčí (vlevo) s dalšími členy reprezentačního týmu v roce 2014.

LN Opatření jsou tedy kombinací racionálního a praktického přístupu?

Vycházíme z toho, že chceme, aby se fotbal hrál. Kdybyste před třemi měsíci někomu sdělil, že se bude hrát bez diváků, řekne, že to nemá cenu. Dneska lidem fotbal a sport obecně lidem už chybí, a tak všichni nějak skousnou, že diváci na stadionech nějakou dobu vůbec nebo pak v plném počtu nebudou. My jsme tuhle možnost přivítali a kluby, které budou muset dodržovat řadu opatření, nakonec také. Ukazuje se, že to bez toho sportu prostě nejde.

LN Spatřujete v nastavených opatřeních nějaká rizika, nebo odpovídají aktuální rozvolněné situaci v celé společnosti?

Zapadá to přesně do toho, co hygienici požadují, a my ani nemůžeme z toho nijak vybočit. Dezinfekce kabin, sprch, záchodů, odstupy účastníků zápasu, lékařské kontroly a testy na koronavirus, a tak dále. Přece jen jde o venkovní sport, kde jsou opatření trochu měkčí. Nastavení ve fotbale navíc trochu kopírujeme od precizních Němců. Snad se brzy bude moct pouštět na stadion víc lidí.

LN Na sobotní dohrávce Teplic s Libercem to bude jen 100 osob, vzápětí se zvýší limit na 300 a v případě příznivého vývoje na 500 a 1000 lidí, což otevírá možnost i pro fanoušky. Vy ale asi mluvíte také směrem k další sezoně, která začne jen pár týdnů po konci té aktuální a zřejmě ji protikoronavirová opatření také postihnou, že?!

V pondělí jsem byl na svazu, bavili jsme se o tom, a nikdo neví, jak se to všechno vůbec vyvine. Za současného vývoje by se ale měl limit lidí na stadionech dál navyšovat. Kdyby se pro podzimní část nové sezony stanovilo maximum třeba pět tisíc, tak by to většině mančaftů, kromě těch čtyř s větší návštěvností, stačilo.

LN Pokračování ligy v plném rozsahu s sebou přináší zhuštění programu, většinou se tedy budou hrát hned dvě utkání týdně, což u nás není zvykem. Objevily se hlasy, že kvůli tomu bude závěr sezony neregulérní. Zvládnou týmy a jejich hráči tuhle zápasovou porci?

V tomto jsem docela tvrdý. Máme tady hráče, kteří by většinou nejradši hráli v Anglii, kde je přitom takový program normální. Profesionální fotbalisté by tento anglický model měli dva měsíce bez problémů zvládnout, aniž by je to zdravotně poškodilo. Navíc týmy mají v kádrech dvacet pětadvacet jmen, takže se třeba budou moci ukázat další hráči.

V AKCI. Lékař Petr Krejčí testuje zdravotní stav fotbalových reprezentantů, na archivním snímku Karel Poborský.

LN V čem spočívá náročnost dvou zápasů během jednoho týdne? Hráči jsou unavenější, hůř regenerují, nebo roste riziko zranění?

Fotbal má oproti například hokeji jiné energetické krytí, kvůli čemuž musí fotbalisté déle regenerovat. Hokejisté mohou hrát zápasy klidně dva dny po sobě, což ve fotbale úplně nejde, tam se tělo regeneruje tři čtyři dny. Problémem může být, že už skoro nebude prostor na trénování, protože režim se ztenčí na zápas, regeneraci, přípravu a další zápas. Ale je to realita, situace si to vyžaduje a musíme se k tomu tak postavit. Zdravotně v tom žádná nebezpečí nevidím.

LN Program bude zhuštěný, zároveň však mají mužstva za sebou dvouměsíční pauzu podobnou začátku sezony nebo zimní přestávce, kdy se nabírají síly.

Nečekaná pauza v rozehrané sezoně samozřejmě může být znát. Na druhou stranu většina hráčů má za sebou šest týdnů individuálního tréninku, kdy chodili běhat po lesích nebo posilovali doma, a teď také herní přípravu, takže v tom oproti letní nebo zimní přípravě takový rozdíl opravdu není.

LN Jaké části těla jsou při fotbale nejvíc namáhány, a hrozí jim tedy při častější zátěži největší riziko zranění?

O kardiovaskulární soustavě nemůže být řeč, jsou to mladí, zdraví, trénovaní kluci, takže by tuto zátěž měli zvládnout v pohodě. Trošku náročnější to bude pro jejich pohybový aparát. V každém týmu jsou však regenerační možnosti na velmi dobré úrovni, což by jim mělo pomoct v tom, aby to zvládli.

LN Dá se specifikovat, kterých partií se zvýšená zátěž dotkne nejvíc?

U každého to je jinak, ale dle mého soudu nejvíc dostanou zabrat svaly.

LN Ona i ta zápasová zátěž je trochu jiná než tréninková, že?!

Samozřejmě. Hlavně nasazení je během zápasu větší, zvlášť když teď půjde mnoha týmům o titul, poháry, záchranu. Ale trénink máte každý den, zatímco zápas jednou za tři čtyři dny, takže prostor pro regeneraci bude. Horší je to pro toho, kdo se zraní, protože vypadne na víc zápasů.

LN Říkal jste, že riziko pro zdraví hráčů by se s větší zátěží příliš zvýšit nemělo. Přesto řekněte, co mají hráči dodržovat, aby ho co nejvíc snížili?

První věc jsou hygienická nařízení pro eliminaci koronaviru, která všichni musí tvrdě dodržovat. A druhá se týká kvalitní regenerace – ta by měla být pečlivá po zápase i následující den, aby se hráč stihl připravit na další utkání.

LN Pomůže i nové dočasné pravidlo, které umožní celkem pět střídání za zápas, tedy o dvě víc než obvykle?

Každý mančaft má hráče, kteří jsou v zápase vytížení víc než ostatní, takže když bude mít trenér šanci více střídání, je to dobře. Zvlášť když povedou 3:0 a ví, že je brzy čeká další zápas, tak tím sníží riziko přetížení nebo úrazu. Své opodstatnění to na tuto přechodnou dobu určitě má.