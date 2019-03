Dvě penalty, červená karta, videorozhodčí: Sparta zdolala Olomouc 2:1

Praha Fotbalisté Sparty ve 25. kole první ligy díky dvěma penaltám otočili zápas s Olomoucí a vyhráli 2:1. Třetí tým tabulky v jarní části sezony i pošesté zvítězil a stáhnul náskok druhé Plzně na pět bodů. Sigmu na Letné poslal do vedení na konci první půle Šimon Falta, ale po změně stran ze dvou pokutových kopů během pěti minut otočil skóre Guélor Kanga. Hanáci navíc po vyloučení Martina Nešpora dohrávali v deseti.

Sparta Praha - Sigma Olomouc 2:1 (0:1) Branky: 72. a 77. obě z pen. Kanga - 45. Falta. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Fišer - Orel (video). ŽK: Frýdek, Costa, Štetina, Kanga - Houska, Sladký, Beneš, Nešpor. ČK: 80. Nešpor. Diváci: 11.307.



V sestavě domácích poprvé od návratu z Číny chyběl kvůli zranění záložník Dočkal. Sparta sice byla v prvním poločase aktivnější, ale bez klíčového tvůrce hry Dočkala se do vyložených šancí dostat nedokázala.



Olomouc naopak udeřila prakticky z první nebezpečnější akce. Ve 45. minutě převzal míč před vápnem Sparty Falta, zbavil se obránce a levačkou zamířil přesně k tyči. Sigma, která mezitím byla i ve druhé lize, tak na Letné zaznamenala první gól po pěti letech.

Po přestávce Sparta výrazně přidala, ale dlouho se trápila v koncovce. Nakonec ji nakonec zachránily dva góly z penalt, které rozhodčí nařídil během pouhých pěti minut a obě proměnil Kanga. Nejprve sudí po poradě s asistentem u videa odpískal v 72. minutě pokutový kop za ruku stopera Beneše a chvíli na to potrestal faul Jemelkův faul na Tetteha. Šance Sigmy poté utnul Nešpor, který byl v 82. minutě po druhé žluté kartě vyloučen.

Zlín pořádně potrápil liberecké fotbalisty

Slovan Liberec - Fastav Zlín 1:0 (1:0) Branka: 21. Kozák. Rozhodčí: Královec - Hájek, Poživil - Adam (video). ŽK: Mara, Nešický - Bartošák, Matejov. Diváci: 3348.



Hráči Liberce porazili v souboji o první šestku Zlín 1:0. Ve zlínské sestavě nechyběl útočník Poznar, který sice už před minulým kolem dostal dvouzápasový trest za úder loktem, ale příslušná komise stále nerozhodla v jeho odvolání, takže mohl stejně jako před týdnem nastoupit. V prvním poločase však nebyl prakticky vůbec nebezpečný a převahu měl naopak Liberec.

Po Potočného centru se přes Breiteho dostal míč až ke Kozákovi, který si balon dobře zpracoval a v mírném záklonu s pomočí tyče překonal Rakovana. V šestém jarním kole dal po zimním příchodu do Liberce svůj čtvrtý gól.

„Ševci“ se osmělili až v závěru poločasu, ale nezmohli se na víc než několik nepříliš nebezpečných hlaviček. Po přestávce začal aktivněji Zlín a v 56. minutě mohlo být srovnáno. Domácí gólman Nguyen pouze vyboxoval vysoký centr před sebe a Čanturišviliho střelu do odkryté branky v poslední chvíli zblokovali Severočeši na další roh.

Nicméně do konce zápasu Zlín gól branku nevstřelil, naopak na druhé straně se radovali Liberečtí, branka ale pro ofsajd uznána nebyla.

Slovácko uhrálo bod

1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:0 Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vitner. ŽK: Kalabiška, Navrátil - Hovorka, Hrubý. Diváci: 3786.



Fotbalisté Slovácka remizovali s Jabloncem 0:0. Zápas začal ve svižném tempu, ale to také byla na dlouhou dobu jeho největší přednost. Šancí se totiž rodilo v úvodním poločase velmi málo. „Byl to od začátku až do konce soubojový zápas, moc šancí se neurodilo,“ hodnotil jablonecký záložník Michal Trávník, který je odchovancem Slovácka.

Za první náznak lze považovat Kalabiškovu střelu z prostoru velkého vápna, která skončila vysoko nad. Vzápětí zahrozil dvakrát hostující Vatajelu, ale jeho trestný kop mířil nad Trmalovu branku a následná hlavička skončila v náručí domácího gólmana.

Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil, její podstatná část se odehrávala ve středu hřiště a dominovaly jí osobní souboje, šancí i jejich náznaků se rodilo velmi málo. Utkání tak nakonec skončilo bezbrankovou remízou.

Baník bez Baroše jen remizoval

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1) Branky: 4. Procházka - 43. Mešanovič. Rozhodčí: Berka - Kříž, Kubr. ŽK: Diop - Jugas, Hájek, Přikryl, Komličenko, Matějovský, Hubínek, Mašek. Diváci: 10.593.



Ostrava se v utkání rozešla s Mladou Boleslaví smírně 1:1 a v souboji o první šestku si před sedmými Středočechy udržela pětibodový náskok. Baník se pokusil soupeře překvapit změnou rozestavení se třemi stopery a minimálně v úvodu mu záměr vyšel. Jeden z nich Procházka se už ve čtvrté minutě na malém vápně protlačil po rohu Hrubého k hlavičce a s tečí jednoho z hostujících hráčů míč poslal za záda brankáře Šedy.

Začátek patřil domácím i přesto, že na posledním předzápasovém tréninku přišli o zraněného kapitána Baroše. Ale hostující kouč Weber už po půlhodině stáhl ze hry Křápku a nasazení Mešanoviče mělo pro hosty takřka okamžitý účinek. Přetažený centr na zadní tyč vrátil Komličenko na malé vápno úplně neobsazenému Mešanovičovi, proti němuž Laštůvka neměl žádnou šanci.

I druhý poločas přinesl vyrovnanou bitvu. Domácí opticky více hráli s balonem, ale vyložené příležitosti se rodily sporadicky. Ostravské akce nejčastěji končily u hrotového útočníka Šašinky. V závěrečné desetiminutovce měl Baník zřetelně navrch. Převaze však chyběly šance a tak ani posedmé za sebou nedokázal v nejvyšší soutěži Boleslavské porazit.