Dvě penalty i červená na úvod ligy. Plzeň vyhrála 3:1, musela ale otáčet

Plzeň Fotbalová Plzeň zapsala první tři body do ligové tabulky. V zahajovacím duelu nové sezony porazila Opavu, která celý druhý poločas dohrávala v oslabení, 3:1.

Plzni trefili tři body po přestávce zahraniční fotbalisté.

Beauguel, který v průběhu prvního poločasu vystřídal zraněného Chorého, nejprve ze dvou metrů doklepl do sítě míč po střele Hejdy. Ba Loua pak byl na hřišti jen dvě minuty, když se před koncem poprvé trefil v novém dresu.

Tou dobou drželi domácí vývoj zápasu pevně v rukou. Po půli soupeři takřka nic nedovolili, na hřišti jich bylo o jednoho víc. V prvním dějství však obraz hry vypadal trochu jinak.

„Vítězství se nerodilo lehce. Opava hrála velmi dobře, zatímco my byli zejména v úvodu zápasu pomalí. Chyběl nám klid, možná přesnost. Jsem rád za body, ale výkon nebyl takový, jaký jsem si představoval,“ uznal v televizním rozhovoru plzeňský trenér Adrian Guľa.



Opava do ligy vlétla odvážně a nebojácně. Vysoko napadala a díky vachrlaté domácí rozehrávce se dostávala do šancí. Po pár vteřinách hry vykopl Texlovu střelu z brankové čáry Hejda.

Plzeňské příležitosti v první půli pálil zejména záložník Čermák, jenž trefil břevno z penalty a pak hlavou zblízka přestřelil po přiťuknutí od Řezníka.

Opavští naopak jednu ze svých možností využili, konkrétně Helešic, jenže radost jim vydržela jen pár vteřin.

Hosté v závěru půle nezachytili dlouhý nákop Hrušky, Kovařík se dostal před posledního bránícího beka Hrabinu, který na kraji pokutového území v pádu fauloval. Sudí Denev za podražení nařídil druhou penaltu a po konzultaci s videem hostujícího nešťastníka dokonce vyloučil.

Z druhého pokutového kopu v utkání se trefil Bucha.

Byla to bezesporu rozhodující chvíle zápasu, protože po pauze už hosté v parném počasí a v početní nevýhodě neměli sílu vzdorovat. A byli rádi, že z Plzně neodjeli s výpraskem.

Vždyť velké tutovky zazdili jak Kopic, který hlavou minul prázdnou bránu, tak Ba Loua, jenž krátce po své trefě přestřelil bránu z vyložené pozice z osmi metrů.

„Ta branka na jedna jedna v závěru poločasu mě moc mrzí. Navíc jsme šli do deseti a bylo prakticky po zápase,“ litoval Radoslav Kováč, kouč Opavy. „Byla to ztráta koncentrace, náš brankář měl mít asi vyšší postavení, ale to mu nevyčítám, stane se. Celkově bych chtěl kluky za výkon pochválit.“



Duel Plzně s Opavou se odehrál navzdory odhalení nákazy v domácím mužstvu. Že utkání proběhne v původním termínu, se rozhodlo až necelé čtyři hodiny před výkopem.

„Jakmile jsme obdrželi výsledky, konzultovali jsme všechno s krajskou hygienickou stanicí i vedením soutěže a nic nebrání tomu, aby se zápas odehrál,“ řekl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

1. kolo první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 45.+4 Bucha z pen., 55. Beauguel, 76. Ba Loua - 44. Helešic. Rozhodčí: Denev - Dobrovolný, Hock - Adam (video). ŽK: Mondek. ČK: 45.+3 Hrabina (oba Opava). Diváci: 2813 (limit 5102 osob na stadionu). Plzeň: Hruška - Řezník (46. Havel), Hejda, Brabec, Limberský (83. Alvir) - Čermák, Kalvach, Bucha (83. Káčer) - Kopic (74. Ba Loua), Chorý (42. Beauguel), Kovařík. Trenér: Guľa. Opava: Fendrich - Žídek, Hnaníček (30. Rychlý), Hrabina - Řezníček, Texl (46. Harazim) - Mondek (64. Juřena), Zavadil (64. Gorčica), Helešic - Dordič, Holík (74. Šcudla). Trenér: Skácel.

Středeční testy odhalily v týmu onemocnění covidem-19 u jednoho z nejmenovaných hráčů. Ve čtvrtek následovalo další vyšetření, které potíže prohloubilo. Koronavirus se potvrdil i u člena širšího realizačního týmu.

Pokud by se nákaza rozšířila i na další osoby a plzeňský tým musel do karantény, nemohl by příští středu odehrát utkání 2. předkola Ligy mistrů v Alkmaaru. A klub by z kvalifikace o Champions League vypadl.

Páteční testy však přinesly do Plzně úlevu.



Zatím není jisté, jestli se podle plánu odehrají ostatní utkání. Ohrožený je sobotní duel Olomouc - Liberec. V domácím klubu se objevil nakažený hráč a dva členové realizačního týmu. Mužstvo podstupuje další testy. A pokud budou negativní, v sobotu se hrát bude.



„Všechny osoby jsou bez příznaků nemoci a klub je v intenzivní komunikaci s krajskou hygienickou stanicí. Na základě nově domluvených pravidel o karanténních opatřeních čeká Sigmu další kolo přetestování během pátku a na základě jejich výsledků a stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodne řídící orgán o konání nebo případném odložení utkání prvního kola,“ oznámil Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA), která první ligu řídí.