Dvě Vrbovy éry v Plzni: do stejné řeky jen nakročil

Fotbalový trenér Pavel Vrba skončil svou druhou etapu v Plzni. Poprvé byl úspěšnější, podruhé zase klub vydělal víc peněz.

Jen pár hodin poté, co Pavel Vrba v neděli po remíze 1:1 s Teplicemi veřejně oznámil svůj pravděpodobný odchod z Plzně, napsal obránce David Limberský na Twitter: „Odchází ten nejlepší, všechna slova jsou zbytečná... Díky za vše, TRENÉRE, navždy v srdci...“ Jak výmluvná slova rámující spojení dvou ér 56letého trenéra ve Viktorii i dvojice mužů, kteří tohle zlaté období jako jediní z A-týmu celé zažili.

Do Vrbova příchodu v říjnu 2008 hrávali Západočeši v nejvyšší soutěži většinou o záchranu, případně spadli do druhé ligy. Teprve s přerovským rodákem posilněným slovenským titulem se Žilinou přišla až zázračná změna.

Do přerodu je samozřejmě nutno připočíst i nové vedení majitele Tomáše Paclíka a generálního ředitele Aloise Šádka, kteří Vrbově vizi umožnili v Plzni rozlet. A nejen na pár let, jako tomu bylo třeba v případě Baníku Ostrava.

Faktor Horváth

Osu mužstva Vrba postavil především na hráčích, které už nechtěli ve Spartě. Kolem svérázného a brzy zbožňovaného kapitána Pavla Horvátha vyrostli v opory rovněž národního týmu Daniel Kolář, David Limberský, František Rajtoral, Václav Pilař, Petr Jiráček či v obou érách platný střelec Marek Bakoš.

V roce 2010 přišel první velký úspěch – zisk domácího poháru a premiérové zkušenosti na mezinárodní scéně. V následujících třech letech se Plzeňští dočkali i dvou titulů. A že se s nimi musí počítat, dokázali i evropským soupeřům, přestože za těmi nejlepšími coby zelenáči zaostávali většinou rozdílem několika tříd.

Pavel Vrba a jeho angažmá v Plzni.

Ale nebyly to jen památné pohárové postupy, účasti v Lize mistrů či slavná remíza 2:2 s AC Milán, co hokejovou Plzeň naklonilo fotbalu. Na netradičně odvážnou a atraktivní hru, kterou Vrbův tým produkoval, se zkrátka krásně dívalo. A při pohárové bídě Sparty mohl nové kometě držet palce i nezaujatý fanoušek.



Plzeň vyhrávala, její hráči fotbalově rostli a někteří odešli do zahraničí i za více než stomilionové částky (Jiráček, Darida). To Viktorii přinášelo kromě reputace příjmy, které za první Vrbovo období přesáhly miliardu korun. Do finančního plánu Paclík a spol. zahrnuli také přestavbu neútulného stadionu s atletickou dráhou v moderní a pravidelně nabitou arénu.

Rázovitou kabinou, občas podezřelou přízní rozhodčích a aférou s tzv. Křetínského kabelou se Plzeň postupně stala řadě lidí trnem v oku a také na hřišti to občas vypadalo, že tým už není Vrbovi naplno oddán. I tak ho úspěšné působení v lednu 2014 posunulo do pozice nejcennější – k reprezentaci.

Další miliarda pro Plzeň

Přeskočíme peripetie, které vyvolal jeho následný odchod do Ruska, a jdeme rovnou ke druhé štaci na západě Čech. Nenechme se mýlit, jeho nástupci v tříapůlletém období získali v lize dva tituly, na evropské úrovni však úspěchy a vydělané peníze chyběly.

Pro sezonu 2017/18, už znovu pod Vrbou, tak nebyla nejpodstatnější jízda Evropskou ligou až do osmifinále, která přinesla 180 milionů, ale zisk titulu a jistá účast v Lize mistrů. Tím se totiž Plzeň odrazila k bonusovému zisku přes tři čtvrtě miliardy korun. K tomu se jistě vyplatil i přestup Patrika Hrošovského do belgického Genku za 130 milionů.

Vrbovo kouzlo opět funguje, mnuli si v Plzni ruce.

Jenže letos zase pohaslo. A nebyla to otázka pár týdnů. Ono to vypadalo už dřív, že vyprchává, vztahy mezi vedením, koučem a fanoušky nebyly ideální. Hlavní postavy druhé éry Roman Hubník, Tomáš Hořava či Michael Krmenčík v klíčových momentech tolik nezářily, v těžkých duelech působil tým často povadle. V pozápasových rozhovorech Vrba leckdy odpovídal dost podrážděně.

Tentokrát se však dá pokles objektivně vyčíslit. Plzni nevyšel boj o hlavní fáze evropských pohárů, což znamenalo nejnižší prémie od UEFA za Vrbovy éry (17 milionů). A postavení v lize? Se šestnáctibodovou ztrátou na vedoucí Slavii může na titul zapomenout. Proto se klub s Vrbou po dohodě rozešel. „Na tohle období ve Viktorce budu určitě rád vzpomínat. Nyní však cítím, že nastal správný čas na změnu. Viktorce přeju mnoho úspěchů a samozřejmě ji budu i nadále sledovat a držet palce,“ řekl Vrba po dlouhé děkovačce s fanoušky, ještě než nabral směr knovému angažmá v bulharském Ludogorci Razgrad.