Fotbalové Budějovice už opět řídí Koubek. Skončí trenér Straka?

Na základě soudního zápisu do obchodního rejstříku se od 3. ledna stal Koubek jediným statutárním zástupcem klubu. Informaci jako první přinesl server Budějcká Drbna.

Změnu vlastníka v obchodním rejstříku zaznamenal českobudějovický krajský soud. „Dnešním dnem rozhodnutí nabylo právní moci,“ uvedla pracovnice soudu pro agenturu ČTK.

Jirka opouští klubové představenstvo, v němž byl jediným členem.

„Pan Jirka se mnou vůbec nekomunikoval. Nereagoval na písemnosti, které jsem mu poslal, nebral mi telefony. Využil jsem všech právních prostředků k tomu, abych jej odvolal z funkce předsedy představenstva. Dnes jsem podal žalobu na pana Jirku o nahrazení projevu vůle, kde bude proveden zpětný převod akcií,“ řekl novinářům Koubek, který stále za odkup klubu dluží jeho bývalému vlastníkovi, společnosti Hadvota.

„Následovat budou tyto kroky. Zaprvé bylo zamezeno panu Jirkovi, aby nakládal s finančními prostředky na účtech Dynama. Zadruhé odvolám všechny pracovníky klubu, kteří tam nemohou podle mé úvahy dále působit, například pan Kristek. Plánuji udělat změny ve sportovním úseku,“ řekl Koubek.

Skončit by tak měl hlavní kouč František Straka s asistentem Jiřím Novotným, nejspíš i čerstvý sportovní ředitel Zdeněk Procházka.

„Dávám dohromady pracovní tým lidí, kteří se do Dynama vracejí. Budu dělat i změny v realizačním týmu, trenéry nevyjímaje,“ pronesl Koubek.

„Zároveň připravím klub na příchod nového majitele. Sám nehodlám působit v exekutivních funkcích klubu. Tyto kroky postupuji, aby došlo k zachování Dynama jako profesionálního klubu a aby se Dynamo vrátilo zpět tam, kam patří, jako třetí nejstarší profesionální klub v Čechách,“ prohlásil Koubek pro Budějckou Drbnu.

Dynamo je nejhorším týmem Chance Ligy. Na podzim v devatenácti zápasech uhrálo jen tři body za remízy, dalo jen sedm branek a šestapadesát jich dostalo.

V lednu sportovní vedení přeřadilo kapitána a bývalého reprezentanta Zdeňka Ondráška do třetiligové rezervy. Spolu s ním další hráče. Šigut přestoupil do Karviné a Nikl do Táborska.

Jelikož podle Koubka předchozí majitel Jirka neměl od listopadu právo nakládat s majetkem klubu, zpochybnil tak mimo jiné přestup záložníka Šiguta. „Budeme chtít, aby se vrátil do Dynama,“ řekl Koubek.

Už loni na podzim odešli Jan Suchan do Jablonce a Lukáš Havel do Teplic, následně vedení přeřadilo Jiřího Skaláka do béčka.