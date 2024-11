Frankfurt - Slavia 1:0, rozhodla Marmúšova paráda. Hosté zase bez gólu

Snažili se. Dopředu vyráželi ve velkém počtu. Zkoušeli centrovat z jedné i ze druhé strany. Pomáhali hlavně střídající Lingr s Juráskem, kteří rozhýbali kraje.

Trenér Jindřich Trpišovský s hráči hýbal, měnil pozice. Chvíli hrál na křídle Michez, poté se přesunul do středu a podporoval na hrotu Chytila.

Kromě centrů zkoušeli obranu obehrávat i po zemi. Lingr - Zafeiris - Jurásek. Zůstal úplně sám. Tak už? Síť se zavlnila jen z boku po reflexivním zákroku Trappa. Na prahu devadesáté minuty slávisté zkusili snad už úplně všechno.

Jenže stejně jako před dvěma týdny v Bilbau to ani přes úpornou snahu na gól nestačilo. Po čtyřech zápasech tak v ligové fázi zůstávají slávisté v tabulce nízko se čtyřmi body. Na druhou stranu už mají za sebou ty nejtěžší zápasy, včetně třech venkovních.

Rozhodla nakonec nejkrásnější chvilka celého zápasu.

Když ve druhé půli vystoupil Ogbu a před vápnem fauloval, dostala největší domácí hvězda příležitost, kterou miluje. Přímý kop z ideální vzdálenosti. Nakrokoval a balon utáhl do levého růžku. Ťuk o břevno. Tak lehce to v jeho podání vypadalo. Egyptský útočník Marmúš v pravou chvíli ukázal, co umí. A zdaleka to není jen rychlost.

Bouřlivé domácí tribuny mohl za chvíli rozradostnit podruhé, jenže tentokrát Ogbu zakročil milimetrově, útočníka v úniku doběhl a balon mu vypíchl.

Byl to přitom asi jeho nejsilnější moment, do té doby působil rozháraně, včetně zmíněného faulu.

Stoper Slavie Igoh Ogbu na poslední chvíli zastavuje unikajícího Omara Marmúše.

Slávisty gól trochu vykolejil, nečekali, že nakonec inkasují tak lehce. Útokům ze hry přitom vzdorovali statečně.

Hru změnil i Frankfurt, který se stáhl a spoléhal na rychlé brejky. Slavia se najednou dopředu dostávala hůř, rychlejší fotbal z první půle vinou taktiky trochu ztuhl. Hosté to zkoušeli přes daleké centry z krajů, což začalo fungovat. Eintracht nezvládal balony odvracet, jeden z nich vypadl přímo před Lingrem, který prudkou ránou trefil brankáře Trappa.

Zkušený Němec měl štěstí i za chvíli, když si na šikovnou přihrávku do kraje nabíhal Chytil, jenže příliš dlouho čekal a vyběhnutý gólman jako by ho spíš zastrašil, než aby vymyslel centr před prázdnou bránu.

Práci měl na druhé straně i Kinský, který v závěru hasil domácí protiútoky. Dvakrát zkušeně vyběhl, jednou mu obětavě pomohl Holeš.

Jenže jediné, co v tu chvíli oba zachraňovali, bylo už jen skóre.

Přitom to od začátku vypadalo na nesmírně zajímavou konfrontaci.

Jedinou pořádnou šanci měli do gólu domácí v první půli. Stadionem to v tu chvíli jen zahučelo. Když po rychlém autu nezvládl otočku Michez a nechal si utéct mrštného Knauffa, měl Kinský co dělat, aby nájezdníka z úhlu vychytal. Pomohl reflex. A pro Slavii to bylo pořádné varování, přestože Eintracht, zejména v první půli, jen tak do ničeho nepouštěla.

Bylo vidět, že si soupeřovy rychlé útočníky pečlivě hlídá. U každého pořád někdo z obránců hlídkoval. A tým nerozhodilo ani to, když těsně před úvodním hvizdem obránce Zima zahlásil: „Pardon, nepůjde to.“ Vysokou horečku zkoušel překonat, v sestavě figuroval na levé straně, ale nakonec ho musel zastoupit Zmrzlý.

Ten se přesunul doprava k Michezovi, nalevo se tak obvykle pohyboval Bořil.

Slavii tahle změna vůbec nedělala problémy, naopak si počínala jistě. Tradičně excelovali krajní šikulové Diouf s Michezem, druhý jmenovaný měl dokonce první šanci zápasu, ale bránu hlavou trefit nedokázal.

Pak hrozil hlavně z rohů, které Zafeiris rád kroutil až na zadní tyč, odkud míče vypadávaly do středu, kde slávisté v hojném počtu hlídkovali. Obecně druhé balony sbírali často, i proto vyráželi do poměrně dobrých šancí, kdy protivník ještě nestihl řady znovu sešikovat.

Jednou před hranicí vápna zůstal Michez úplně volný, jeho střelu bez přípravy ale stihli obránci zablokovat. Hrozil i z náběhů na zadní, ale když k němu balon přilétl, vypálil vysoko nad sebe.

Ke konci půle to zkoušel ještě jednou, tečovaný pokus se šoural k zadní tyči, kam se natahoval Chorý, ale na balon ve skluzu nedosáhl.

Slávistům chyběla přesnost, na což nakonec doplatili. I proto si opět užil evropskou gólovou radost pouze soupeř.

Fanoušci na tribunách se dobře bavili. Na hřišti nebyla nuda, balon se po rychlém trávníku posouval snadno a rychle. V domácím kotli, který se rozprostřel po obou patrech za bránou, vlálo několik desítek vlajek. Na všech různé variace orlic, do chorálů fanoušci nepříjemně pískali. Z tribun tady šel strach.

Slávisté se ale s bouřlivou atmosférou prali statečně, vždyť jim na druhé straně stadionu pomáhalo na čtyři tisícovky vlastních příznivců, kteří už odpoledne obsadili místní bankovní centrum pro mrakodrapy.

Nakonec opět viděli těsnou porážku. Ale znovu můžou být s výkonem Slavie spokojení.