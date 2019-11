EURO 2020: Itálie, Nizozemsko a Anglie budou už jistě hrát všechny zápasy ve skupině doma

Hostitelská města a rozdělení do skupin Skupina A: Řím a Baku

Itálie odehraje všechna tři utkání na Olympijském stadionu v Římě. Její úvodní duel je zahajovacím utkáním šampionátu 12. června od 21.00. Ostatní, zatím neznámí účastníci skupiny A, hrají dvakrát v Baku a k souboji s Itálií pocestují do Říma. Skupina B: Petrohrad a Kodaň

Rusko má zajištěna minimálně dvě utkání v Petrohradu. Pokud z kvalifikace postoupí i Dánsko, bude hrát dvakrát v Kodani. O dějišti vzájemného duelu Rusko - Dánsko rozhodne los. Skupina C: Amsterdam a Bukurešť

Nizozemci mají jistotu všech tří zápasů v Amsterdamu. Rumuni totiž z kvalifikace nepostoupí, ale čeká je play off Ligy národů. Pokud ho zvládnou, budou hrát dvakrát v Bukurešti a proti Nizozemsku nastoupí v Amsterdamu. Skupina D: Londýn-Wembley a Glasgow-Hampden Park

Anglie zdolala v 7. kole Černou Horu 7:0 a je vítězem kvalifikační skupiny A před Českem. Zajistila si postup a tři utkání na Euru doma ve Wembley. Skotsko čeká play off Ligy národů. Pokud ho zvládne, odehraje dvě utkání v Glasgow. Třetí by hrálo ve Wembley. Skupina E: Bilbao a Dublin

Španělsko má jistotu dvou zápasů na Sam Mamés v Bilbau a čeká, jak v kvalifikaci dopadne Irsko. Pokud uhájí druhou příčku v konkurenci Dánska a Švýcarska, minimálně dva zápasy Eura odehraje v Dublinu. O vzájemném duelu se Španělskem rozhodne los. Pokud by Irové závěrečný duel kvalifikace proti Dánsku nevyhráli, dostanou šanci v play off Ligy národů a pak by Euro doma v Dublinu hráli jen dvakrát a k třetímu duelu by museli do Španělska. Skupina F: Mnichov a Budapešť

Německo minimálně dvě utkání základní skupiny odehraje doma v Mnichově. A čeká, jak poslední kvalifikační duel zvládne Maďarsko ve Walesu. Pokud Maďaři neudrží druhou příčku, dostanou šanci v play off Ligy národů a Němci budou hrát i třetí duel v Mnichově.