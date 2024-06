Třiadvacet sekund a nejrychlejší gól na Euru. Albánii ale na výhru nestačil

Pro obhájce trofeje z Itálie to byl šok. Stěží byste si za tu dobu třeba uvařili vodu v konvici. Ti, kteří se jen trochu opozdili a k televizní obrazovce přiběhli byť jen o minutu později, pravděpodobně nestihli ani první opakovačku.

O to šíleněji pak možná zní, když se dozvíte, že ještě v devatenácté sekundě měli míč v pevném držení Italové. A to doslova. Dimarco se totiž chystal vhodit aut, ale místo do útoku zamířil směrem k vlastnímu brankáři.

Bajrami tu myšlenku přečetl, k míči se dostal dřív než první obránce a ve chvíli, kdy mu balon poprvé přistál na kopačce, už se nerozpakoval a napálil ho kolem Donnarummovy hlavy rovnou do sítě.

Překonal tak zápis ruského střelce Dmitrije Kiričenka, který se před dvaceti lety na Euru v Portugalsku trefil proti Řecku (2:1), jež posléze celý turnaj ovládlo.

Mezi deseti nejrychlejšími góly je i zápis českého záložníka Petra Jiráčka, jehož zásah proti Řecku (2:1) za dvě minuty a čtrnáct sekund z Eura 2012 je devátý.

Ale zpět do Německa. Ještě do poločasu zvládli Italové pohodlně nejen vyrovnat, ale i otočit. Pohotově už v jedenácté minutě zakončoval Bastoni, o pět minut později se do balonu z dálky opřel Barella.

Vypadalo to, že se opět rapidně navýší už tak velmi vysoký gólový přídel na letošním turnaji, ale nakonec už se skóre nezměnilo. I tak je dosavadní průměr čtyř branek na zápas velice slušný.

Do šampionátu také naskočil první hráč z české nejvyšší soutěže, po hodině hry střídal sparťanský záložník Qazim Laci. Jeho centr na závěr čtyřminutového nastevení mohl vést k vyrovnání, ale poslední střela utkání se vytočila mimo tři tyče.

Obhjáci tak zapsali první důležité tři body, Albánie se po aktivním výkonu nemá za co stydět, nicméně ve skupině s Chorvatskem a Španělskem, jejichž úvodní zápas skončil 0:3, to bude mít směrem k možnému postupu velmi složité.