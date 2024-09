Frankfurt - Plzeň 3:3, bláznivý závěr, ve třetí minutě nastavení srovnal Jemelka

Oba trenéři v závěru ze hry stahovali důležité hráče, které asi chtěli šetřit na víkendovou ligu, a do hry posílali nezkušené mladíky. Frankfurt vedl 3:1, hru kontroloval, vytvářel si další možnosti, což svádělo k tomu, že o bodech je rozhodnuto.

Ale nebylo. Plzeň utkání dohrát jen z povinnosti odmítla. Nevzdala se. V závěrečných minutách dala dvě branky po dlouhých autech Dweha.

„Je to hořké. Dva góly po dlouhých vhazováních, ten poslední byl groteskní. Můžeme si za to sami. Od první do poslední minuty musíme být naprosto pozorní. Za stavu 3:1 jsme měli pocit, že už jsme zápas vyhráli,“ litoval domácí kouč Dino Toppmöller.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Nejprve po dohrávané standardce Jemelka vrátil míč do vápna, centr přetáhl adresně na číhajícího Prince Adua, který střílel z první placírkou. Míč se svezl po kluzkém trávníku a celé utkání nejistý brazilský gólman Kaua Santos ho zkrotit nedokázal.

Ve třetí minutě nastavení míč po autu zůstal na malém vápně, Santos nejdřív nechal hlavičkovat svého obránce, který poslal míč jen nad sebe. Pak se rozhodl pro míč dojít, ale narazil do spoluhráče, upadl a Jemelka snadno dorazil do prázdné brány.

Hosté byli v euforii. Chvíli předtím se zdálo, že už jsou poražení, ale vydolovali bod.

„Ohromně cenný výsledek, hlavně po velmi dobrém výkonu,“ radoval se plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Nebyl to suverénní obranný výkon soupeře. Mají skvělou ofenzivu, ale cítil jsem, že můžeme udeřit, když budeme aktivní a v dobrém počtu lidí. Byly tam velmi dobré akce už před těmi dvěma brankami.“

V minulé úspěšné pohárové sezoně by na tři vstřelené góly vždy vyhráli. V Konferenční lize, v níž došli až do čtvrtfinále, v deseti zápasech dostali celkem tři branky, z toho dvě v prodloužení odvety ve Florencii.

Ve Frankfurtu stejný počet inkasovali za hodinu hry.

Aktivní domácí od začátku hodně útočili, ale brzdila je spousta nepřesností. Do pokutového území se tlačili především středem, přestože na hrotu měli dva vysoké útočníky.

I tak jim jedna akce vyšla. Ve 38. minutě na hranici pokutového území dostal kolmici mezi stopery Ekitike, unikl Jemelkovi a levačkou vypálil na druhou tyč, kam Jedlička nedosáhl.

Domácí se prosadili i přesto, že Plzeňští byli v tu chvíli zformovaní a před vlastním vápnem měli osm bránících hráčů. A kdyby vzápětí po chybě Kalvacha z malého vápna líp trefil Matanovič, bylo by to o dvě branky.

Za nedůraznou dorážku mladého chorvatského útočníka Plzeň trestala. Akci rozjel hbitý útočník Adu, prosadil se z levé strany a nabil Kalvachovi. Jeho ránu obrana zblokovala, míč si osmnáct metrů od brány zpracoval Šulc a technickou střelou k tyči vyrovnal.

Po pauze francouzský útočník Ekitike, nejlepší z domácích, dál trápil obranu. Po hodině hry udržel míč na polovině hřiště, otočil se s ním a křížným pasem poslal do sóla Ebimbeho, jenž byl na hřišti sotva dvě minuty. Utekl Havlovi a střílel přes padajícího Jedličku. Vzápětí hosté neodvrátili roh a Kristensen z dorážky propálil Jedličku potřetí.

Domácí byli ještě chvíli nebezpeční, ale do jejich hry se postupně dostávala lehkovážnost, jak v ofenzivní tak v defenzivní části. A na to v závěru doplatili. Ještě než Adu snížil na 2:3 měl šanci hlavou, ale míč poslal nad. Bylo to varování, které Frankfurt nebral vážně. A pak se divil.

Plzeňští sice dostali podruhé během pěti dnů tři branky, vůbec jim nevyšla víkendová generálka na Slavii (0:3), ale ve Frankfurtu si spravili náladu.

„Jsme spokojeni a já jsem na mužstvo na rozdíl od víkendu velmi pyšný. Vždy musíte věřit. Viděl jsem v zadních řadách Frankfurtu nejistotu a potom se může stát leccos,“ řekl Koubek.

Předloňský vítěz Evropské ligy v probíhající sezoně vyhrál tři ze čtyř bundesligových zápasů, což ho favorizovalo. Ale proti Plzni roli nepotvrdil.