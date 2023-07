Slavia začne boj o Evropskou ligu doma. Narazí na Dnipro-1, nebo Panathinaikos

Slavia tak s jistotou 10. srpna nastoupí doma, odveta se hraje o týden později.

A může narazit na stejného soupeře, kterého loni v srpnu vyřadila ve třetím předkole Konferenční ligy. Tenkrát začínala vítězstvím 2:0 doma. Divoký zápas s Panathinaikosem přinesl dvě červené karty, každou na jedné straně.

V odvetě v Aténách slávisté dlouho odolávali řeckému tlaku, po hodině prohrávali 0:1, pak ve čtvrté minutě nastavení srovnal Václav Jurečka a stvrdil postup do dalšího kola.

„Při odvetě soupeř ukázal obrovskou sílu, kterou má v týmu, v prostředí i v trenérovi. Skvěle reagovali na to, co se dělo v prvním zápase a my měli problémy s tím, co si na nás připravili,“ uznal tenkrát slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Přes Čenstochovou pak Pražané prošli v Konferenční lize až do skupiny, kde nakonec vypadli po bitvách s kosovským Ballkani, rumunskou Kluží a tureckým Sivassporem.

Panathinaikos následně v řecké lize skončil druhý, ač měl sezonu dlouho rozjetou na titul.

Na mistrovské AEK Atény ztratil pět bodů, přičemž devět jich prohospodařil v závěrečných čtyřech kolech nadstavbové skupiny.

Panathinaikos jistě nebude chtít se Slavií prohrát podruhé za sebou. Poražený tentokrát však v evropských soutěžích neskončí úplně, ale přesune se do play off Konferenční ligy.

Když však Panathinaikos, posílený například o chorvatského obránce Tina Jedvaje nebo nizozemského záložníka Tonnyho Vilhenu, postoupí přes ukrajinské Dnipro-1, čeká Slavii výjezd do slovenských Košic, kde celek z města sužovaného válečným konfliktem s Ruskou federací hraje v azylu.

SC Dnipro-1, jak zní celý oficiální název klubu, je nástupcem původního FK Dnipro, které v roce 2019 kvůli finančním problém zaniklo. Město Dnipro je původní Dněpropetrovsk, který v roce 2015 hrál finále Evropské ligy.

V loňské sezoně se ukrajinský tým probojoval do vyřazovací fáze Konferenční ligy, kde však hned v úvodním kole nestačil na kyperskou Larnaku.