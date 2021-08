Pohárový čtvrtek: jen Slavia nevyhrála, Plzeň s Jabloncem vykročily za postupem

Slavia je nejúspěšnějším českým klubem v pohárech za předchozí tři ročníky, ale letos se jí zatím příliš nedaří.

Před týdnem vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů, přitom zdolat Ferencváros v 3. předkole bylo v jejich silách.

A po „sestupu“ do závěrečné fáze kvalifikace Evropské ligy remizovala doma s Legií Varšava, dalším zklamaným z Champions League.

Polský šampion v Edenu dvakrát vedl. Nejdřív i díky přehmatu brankáře Koláře, který neodhadl dlouhý pas za obranu a špatně vyběhl. Podruhé po parádní trefě z víc než dvaceti metrů.

Za Slavii se nádherně trefili Bah po rozehraném rohu a po pěkné akci Traorého ještě do půle vyrovnal na 2:2 Masopust, jenž nastoupil s kapitánskou páskou.

„Trpím hodně, fotbal se hraje na góly. Neproměněné šance se i doma ve skvělé atmosféře kumulují. Podepisuje se to na sebevědomí celého týmu. Není jednoduché, když neproměníte několik šancí a pak z první střely dostanete gól,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Do Evropské ligy postoupí ten, který příští týden odvetu ve Varšavě vyhraje. Poražený se musí spokojit se základní skupinou Konferenční ligy, což taky není k zahození. Pro Slavii by to však bylo málo.



Tam by rády také Plzeň a Jablonec. Oba týmy závěrečné předkolo nově vzniklé pohárové soutěže nadějně rozehrály.

Plzeň hrála s elánem, dala rychle gól, bulharského protivníka do ničeho nepouštěla a po půli z další dorážky skóroval Mosquera.

„Samozřejmě jsme spokojeni, jak to kluci odpracovali. Uhráli jsme výborný výsledek, ale je důležité se na odvetu opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek.



Jablonec proti Žilině sehrál poločas snů: dva góly Kratochvíla v úvodu, další dvě trefy Doležala s Považancem v závěru poločasu. I po přestávce měl Jablonec velké šance, Kratochvíl mohl dvakrát završit hattrick.

Nakonec se však radovali hosté, kteří se po půli zmátořili a hodně útočili. V závěru snížil Jibril. Ale minutu před koncem ještě udeřil Jablonec po standardce, pátý gól notně Jablonec přiblížil postupu.