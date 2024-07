Plzeň má v Evropské lize soupeře z Ukrajiny, s Kryvým Rihem začne venku

Plzeň začne venku 8. srpna, odvetu bude hrát 15. srpna doma. Co přesně znamená „venku“, v současnosti není zřejmé. Zástupci ukrajinského klubu během jara navštívili několik stadionů v Německu včetně toho v Drážďanech. Řešilo se také, že by tým v úvodním kole kvalifikace mohl nastoupit v moldavském Kišiněvu. Kvůli ruské agresi doma hrát nemůže.

Kryvbas Kryvyj Rih je třetí tým posledního ročníku ukrajinské ligy. V minulé sezoně dlouho proháněl oba favority Šachtar Doněck i Dynamo Kyjev.

Trenérem je známý ukrajinský trenér Jurij Vernydub, který se před lety dostal do Ligy mistrů s moldavským Šeriffem Tiraspol a senzačně vyhrál na Realu Madrid. Po ruské invazi v únoru 2022 se své funkce vzdal a narukoval do armády, aby bránil vlastní zemi proti nezvanému agresorovi.

V červnu 2022 se stal koučem Kryvbasu, s kterým skončil nejdřív sedmý a teď třetí.

Kryvyj Rih se do Evropy vrací po nekonečných čtyřiadvaceti letech. Tehdy předchůdce současného Kryvbasu dvakrát postoupil do Poháru UEFA, ale nikdy se nedostal dál než do prvního kola.

Plzeňští se s Kryvbasem utkali letos v lednu v zimní přípravě na soustředění ve Španělsku. Ukrajinského soupeře tehdy porazili s přehledem 3:0 po dvou brankách Tomáše Chorého, který v létě přestoupil do Slavie, a jednom gólu Robina Hranáče.

V osudí byla Plzeň nasazená a tak se v nemistrovské části soutěže vyhnula potenciálně silnějším sokům. V jejích možnostech by byl nejnepříjemnějším protivníkem Servette Ženeva, se kterým se na jaře utkala v Konferenční lize. Po dvou bezbrankových remízách byla v odvetě i díky brankáři Jedličkovi úspěšnější v penaltovém rozstřelu a postoupila do čtvrtfinále.

Plzeň v Evropské lize zaujala pozici vítěze českého poháru. Jelikož jím byla Sparta, která je zároveň šampionem a hraje o Ligu mistrů, místo připadalo třetímu týmu minulého ligového ročníku.

Na cestě do hlavní fáze potřebuje Viktoria zdolat dva soupeře. V případě vyřazení by přešla do závěrečného play off o Konferenční ligu.