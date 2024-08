Baník selhal v penaltách, Plzeň i Boleslav v pohárech postupují

Vyprodaný stadion, parádní výkon proti v pohárech zkušenému soupeři, osmifinalistovi minulé sezony Ligy mistrů. Baník Ostrava manko z venkovního duelu v Kodani srovnal v závěru poločasu, kdy se trefil Prekop.

A jelikož do konce základní hrací doby už další gól navzdory několika příležitostem na obou stranách nepadl, šlo se do prodloužení. Ani to nerozhodlo, tlak penaltového rozstřelu neunesli Klíma, Ewerton, Frydrych a ani Chaluš. Kuriózní je, že Ewerton, Frydrych i Chaluš bránu překopli.

Proměnil jen ve třetí sérii Kubala. V odvetě třetího předkola Konferenční ligy nepomohl ani skvělý výkon brankáře Markoviče, který v rozstřelu zlikvidoval dvě penalty.

„Nejvíc nás štve, že k penaltám vůbec došlo. Měli jsme na to, abychom dali ze hry i druhý gól. Kdybychom dostali bůram nikdo by nebyl tak zklamaný jako po penaltách,“ litoval Jakub Markovič.

A další pikantností je, že FC Kodaň na den přesně před rokem ve třetím předkole Ligy mistrů vyřadil po penaltovém rozstřelu Spartu také na jejím stadionu.

Plzeň prošla díky defenzívě

Plzeň má jistotu, že si na podzim evropské poháry zahraje potřetí za sebou. Jestli to bude v Evropské, nebo v Konferenční lize, rozhodne jejich souboj se skotskými Hearts v závěrečném předkole Evropské ligy. První duel hraje příští čtvrtek doma.

Proti Kryvbasu hájila těsný náskok z prvního utkání v Košicích (2:1). Odvetu kontrolovala, krátce po půli ji rozsekl Vašulín.

„Postup se rodil obtížně. Soupeř byl velmi zdatný, pro nás hodně nepříjemný. Dokázali jsme odolat, v obou duelech jsme byli produktivnější a taky soupeři za dva zápasy dovolili jednu dvě vyložené šance. Kouzelná pohárová defenziva nám zase fungovala,“ prohlásil plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Nevídaný obrat Ml. Boleslavi

Mladá Boleslav uhrála před týdnem v atraktivním útočném utkání proti Beer Ševě remízu 1:1, odveta na neutrálním stadionu v bulharském Loveči měla bláznivý průběh. Izraelský tým po půli vedl 2:0, ale po hodině hry bylo díky Ladrovi s Králikovi srovnáno.

Pak šli domácí do deseti, z přímého kopu otočil skóre Ladra, výhru 4:2 a postup v závěru stvrdil Kušej. Soupeř v nervózním závěru obdržel další dvě červené karty.

„Na tým jsem nesmírně hrdý. Na to, co tady dneska zvládl, jakým způsobem dokázal otočit velice nepříznivý výsledek proti takhle silnému soupeři,“ prohlásil trenér David Holoubek.

O účast v základní fázi Konferenční ligy se Boleslav utká s maďarským Paksi, úvodní zápas sehraje příští týden doma.

Už v úterý do závěrečného play off Ligy mistrů postoupila pražská S. Sparta vyřadila rumunského šampiona FCSB, Slavie belgického vicemistra Union St. Gilloise.

Sparťané příští týden letí do Malmö, slávisté se ve Valenciennes utkají s Lille.

Oba kluby budou hrát nejhůř Evropskou ligu, což v novém formátu znamená osm zápasů, čtyři doma a čtyři venku proti osmi rozdílným soupeřům.