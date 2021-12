Sparta - Bröndby 2:0, poháry i pro jaro zajistily góly Hancka a Hložka

Sparťané se mohou těšit na pondělní los. V úvodním kole vyřazovací fáze narazí na jednoho z týmů na druhých místech v Konferenční lize.

Bröndby potřebovalo na Letné vyhrát, aby sparťany v tabulce přeskočilo. Ale k tomu mělo na Letné daleko. Sice měli hosté nebezpečné výpady, ale zakončovali většinou z ofsajdu.

Sparta splnila povinnost, byl by velký neúspěch, kdyby z pohárů vypadla. Snad i proto její hráče první poločas nezastihl v dobrém rozpoložení.

Z mizérie však nakonec Hancko vykouzlil gól. Po faulu na Hložka ideálně střílel z přímého kopu podél zdi ke vzdálenější tyči. Hostující brankář udělal úkrok za zeď a nestihl zasáhnout.

A hned po pauze zvýšil Hložek, když dorazil Peškovu střelu.

Už první gól musel být pro domácí velkou úlevou, protože to do té doby jim to moc nešlo.

Hodně kazili, nerozuměli, nevyhověli si. Měli špatný pohyb, vyhlíželi hodně nervózně.

Chtěli sice víc hrát, ale za vytrvalého sněžení na podmáčeném hřišti bylo kombinovat složité.

Hosté spíš čekali na chyby. Jejich zbraní byly dlouhé pasy za obranu na útočníky Uhreho a Hendlunda. Jejich výpady byly velmi nebezpečné, sparťané byli v obraně rozhození. Něco pochytal jistý Holec, jiné brejky končily ofsajdem. Během prvních pěti minut měli dvě nadějné příležitosti.

Domácím před zápasem vypadl Sáček, trenér Vrba do základní sestavy místo něj překvapivě zařadil Součka, který nehrál od 25. září, kdy si ve Zlíně poranil koleno. Poprvé od poloviny listopadu hrál Pešek, jenž léčil svalové zranění. A navzdory absenci patřil k nejlepším.

Nepovedlo se zařazení Pulkraba, který se v minulých týdnech osvědčil jako žolík a z pozice náhradníka rozhodoval zápasy. V základní sestavě mu to nevyhovuje. S urostlými stopery prohrával souboje, kvůli kterým především ho kouč od začátku nasadil.

Když Hložek ve 48. minutě zvýšil na 2:0, zdálo se být rozhodnuto.

Jenže z klidu domácí vyvedl Wiesner, který si během šesti minut nechal dát dvě žluté karty. Obě zbytečně. První za potyčku po odpískaném faulu na něj a druhou za faul na polovině hřiště, který nic neřešil.

V té době se žlutou hrál i Pulkrab, jenž byl napomínán rovněž za strkanici, a Souček. Bröndby si v přesile vytvořilo tlak. Dát rychlý gól, mělo ještě další půlhodinu na zvrat. Ale nic zásadního si hosté nevytvořili.

Sparťané z obrany vyjížděli do brejků, ale žádný z nadějných nedotáhli. Ale jeden byl pro ně přece jen vysvobozením. Unikajícího Hancko stáhl Ben Slimane a v 75. minutě o on dostal druhou žlutou kartu.

Pak už domácí souboj v klidu dohráli. Své vedení mohli ještě zvýšit.