ONLINE: Slavia - Anderlecht 0:2, hostující Verschaeren zvyšuje vedení

Těžko říct, proč se Slavii proti třetímu týmu belgické ligy vůbec nepodařilo nahodit motor. Na začátku sice otočila klíček v zapalování, zavrčela, poskočila. A pak hned zase vychladla.

Taky se ptáte, co se děje v Evropě s týmem, který válcuje českou ligu?

I v pohárech dosud slávisté slýchali chválu za předvedené výkony, kterým scházely „jen“ góly. Sbírali sympatie za to, že i favoritům na venkovních hřištích v krásných arénách čelí nebojácně. O to víc překvapuje, jak to červenobílým drhne v domácím prostředí.

ONLINE: Slavia Praha – Anderlecht Brusel utkání můžete sledovat minutu po minutě

Nejdřív 1:1 s Ajaxem, protože šetřili opory na derby se Spartou. Potom 1:2 s Fenerbahce, protože jim chyběl faktor na útočné polovině. A teď poločasový stav 0:2 s Anderlechtem. Proč vlastně?

Trenér Trpišovský nasadil nejsilnější možnou sestavu, hráče s nejlepší formou, kteří o víkendu přišli do zápasu s Olomoucí a otočili ho. Nahoře nastoupili Provod, Schranz a Chorý, ale scházela jim obvyklá síla i tempo.

To rozbili hosté potom, co se dostali do snadného vedení. Po druhém gólu, který přidali, průběh utkání poměrně pohodlně kontrolovali.

Slávisté je do výhody dostali sami.

Zbytečně si zkomplikovali zápas, který je pro ně po třech evropských porážkách v řadě stěžejní. Potřebují vyhrát, aby se udrželi ve hře o postup do jarních bojů.

Jenže už po osmi minutách se v prochladlém Edenu radovali hosté. Holeš nahrál zpátky Kinskému, který podle tradičního vzorce dával míč na střed Zafeirisovi. Slávistický gólman pak odběhl do prostoru mimo bránu, aby se řeckému záložníkovi nabídl na zpětný pas. Ten ale nepřišel, protože Zafeiris klopýtl, udělal dotyk navíc, ztratil koordinaci a o balon přišel. Hbitý ekvádorský křídelník Angulo šancí zadarmo nepohrdl, s přehledem trefil poloprázdnou bránu.

Pak se sice slávisté na moment nadechli, po standardce mohl srovnat Holeš, ale Coosemans, brankář a kapitán hostů v jedné osobě, míč vyrazil. Dorážel Ogbu, ale balon netrefil čistě ani přesně, Bořil ve skluzu u vzdálenější tyče nedosáhl.

Jenže místo aby domácí ještě přidali, nechali se vykolejit. Hosté je deptali tím, jak tahali čas, polehávali a během prvních dvaceti minut se dva jejich borci nechali ošetřovat. I diváci byli negativní, otrávení, přepadlí. A atmosféra z hlediště jako by se odrážela i na domácích hráčích na trávníku.

Do kabiny odcházeli skleslí za stavu 0:2.

Ogbu šel po třiceti minutách na půlce do střetu s Angulem, oba odpadli a hosté dostali balon jednoduše nahoru k Vázquezovi, kterého špatně bránil Douděra. Ušatý argentinský forvard udržel míč i v druhém souboji s Douděrou, přihrál pod sebe Verschaerenovi, který měl dostatek času, aby si připravil míč a z dvaceti metrů precizně vystřelil po zemi k tyči.

Nikdo ze slávistů ho nedostoupil, proto dal druhý gól a umlčel Eden, ve kterém kvůli trestu od UEFA nebyli žádní fanoušci Anderlechtu. I bez podpory ovšem hosté nečekaně kralují.

V novém formátu Evropské ligy měli před cestou do Prahy tři výhry a dvě remízy, to slávisté po vítězství v Razgradu remizovali s Ajaxem a od té doby třikrát prohráli.

Probudí je poločasová pauza?