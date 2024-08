Slavia potká Mourinha, Plzeň se střetne s United. Pět soupeřů mají stejných

Plzeň a Slavia zatím znají pouze jména soupeřů, s kterými budou hrát doma a venku. Ale přesný rozpis i pořadí jednotlivých zápasů UEFA zveřejní až v sobotu. První kolo začne 25. září a bude se jednat o tzv. exkluzivní týden, kdy se bude hrát jen Evropská liga.

Při losu pro ně platilo jediné omezení – nesměli narazit jeden na druhého.

Slavia přišla mezi nejlepší devítkou na řadu zhruba v polovině. V tu chvíli už věděla, že bude hrát na Frankfurtu. Z prvního koše jí pak systém přisoudil ještě domácí zápas s Ajaxem.

Frankfurt je šestý tým posledního ročníku německé bundesligy. V evropských pohárech vypadl mezi nejlepšími dvaatřiceti celky Konferenční ligy s belgickým Saint-Gilloise. Je to také vítěz Evropské ligy ze sezony 2021/22.

Ajax se loňskou ligovou sezonou protrápil. Dlouho se topil u dna tabulky, měnil trenéry. Nakonec se mu v nizozemské nejvyšší soutěži povedlo skončit na pátém místě.

V Konferenční lize ztroskotal v osmifinále na Aston Ville. Do letošní Evropské ligy prošel skrz předkola, kde postupně vyřadil Vojvodinu, Panathinaikos a Jagiellonii.

Plzeň byla ve třetím koši, ale už po vytažení Frankfurtu znala prvního soupeře. V rozpisu svítila jen těsně pod Slavií, oba čeká výjezd do Německa. Druhý soupeř z prvního koše je pro ni ještě atraktivnější – na její stadion zavítá slavný Manchester United.

Anglický velkoklub netřeba příliš představovat. V minulé sezoně Premier League skončil na osmém místě a poháry si musel vybojovat v Anglickém poháru, kde porazil městského rivala City.

Soupeři Slavie Frankfurt (venku)

Ajax (doma)

PAOK Soluň (venku)

Fenerbahce (doma)

Ludogorec (venku)

Malmö (doma)

Athletic Bilbao (venku)

Anderlecht (doma) Soupeři Plzně Frankfurt (venku)

Manchester United (doma)

PAOK Soluň (venku)

Real Sociedad (doma)

Dynamo Kyjev (venku)

Ludogorec (doma)

Athletic Bilbao (venku)

Anderlecht (doma)

Z druhého koše dostala Slavia Fenerbahce, což znamená, že se opět utká s koučem Josém Mourinhem, jenž se loni v Edenu představil s AS Řím. Oba týmy spolu mohly hrát už v závěrečném předkole Ligy mistrů, ale turecký tým vypadl s Lille.

V turecké lize získal tým z Istanbulu 99 bodů, přesto skončil druhý za Galatasaray. V Konferenční lize nestačil ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Olympiakos.

Spolu s Plzní ji pak čeká venkovní zápas proti PAOK Soluň. Plzeň dostala z druhého koše ještě španělský Real Sociedad.

Nepříjemný řecký šampion PAOK neprošel kvalifikací o Ligu mistrů, kde nestačil na švédské Malmö. Soluňský tým v poslední sezoně dokráčel do čtvrtfinále Konferenční ligy. Na stadionu pro 28 tisíc diváků bývá pekelná atmosféra.

Real Sociedad je klub ze severu Španělska a další atraktivní domácí soupeř, především ale osmifinalista minulé sezony Ligy mistrů, kde vypadl s PSG. Šesté místo v La Lize mu vyneslo vstupenku do základní fáze Evropské ligy.

Ze třetího a čtvrtého koše pak los Slavii s Plzní přisoudil hned tři stejné soupeře ze čtyř. Oba čeká atraktivní výjezd na stadion San Mamés, kde své domácí zápasy hraje Athletic Bilbao. Dříve tam skóroval legendární útočník Aritz Aduriz, jenž celý proces automatického losování spouštěl speciálním tlačítkem přímo v Monaku.

Bývalý španělský útočník Aritz Aduriz během losu Evropské ligy.

Druhý a třetí tým české nejvyšší soutěže pak čeká také domácí střetnutí s Anderlechtem. Slavia ještě bude hrát v Ludogorci, Plzeň ho přivítá doma. Posledním plzeňským soupeřem je Dynamo Kyjev, Slavia bude v Edenu hrát s Malmö. To se v Česku představí podruhé v krátkém čase. V play off Ligy mistrů ho totiž vyřadila pražská Sparta.

Dynamo Kyjev svá domácí utkání hraje v polském azylu. Vicemistr země, kterou sužuje válečný konflikt s Ruskem, neprošel kvalifikací v Lize mistrů, těsně před branami milionářské soutěže vypadl se Salcburkem.

Anderlecht skončil v minulé sezoně belgické ligy na třetím místě a do Evropské ligy se musel probít přes jediné předkolo, kde si poradil s Dinamem Minsk. Slavia přivítá bruselský tým podruhé v krátkém čase, když v srpnu hostila Saint-Gilloise.

Athletic Bilbao je tradiční účastník španělské nejvyšší soutěže známý tím, že v klubu působí pouze baskičtí hráči nebo odchovanci tamní akademie. Bilbao v posledním ročníku uhrálo pátou příčku a do Evropské ligy postoupilo přímo.

Kompletní los skupinové fáze Evropské ligy pro ročník 2024/2025.

Bulharský šampion Ludogorec je tradičním účastníkem předkol evropských pohárů. Do Evropské ligy se dostal přes play off, kde zdolal moldavský Petrocub. Slavii čeká výjezd do Razgradu na menší stadionek pro 10 tisíc diváků.

Pro připomenutí: v nové podobě Evropské ligy, stejně jako v Champions League, už nehledejte základní skupiny, hrát se bude ligová fáze, v níž každý z šestatřiceti účastníků figuruje v jedné obří tabulce. Čtyřiadvacet nejlepších postoupí dál, nejlepší osmička půjde rovnou do osmifinále, zbylých šestnáct se o něj popere v předkole. Finále se bude hrát 21. května v Bilbau, kde shodou okolností oba čeští zástupci na podzim budou hrát.

Slavia se ve skupině Evropské ligy představí podruhé v řadě, loni postoupila v konkurenci AS Řím, Šeriffu Tiraspol a Servette Ženeva. Plzeň se v této fázi druhé nejprestižnější evropské soutěže objevila naposledy v sezoně 2017/2018 a také prošla do jarních bojů.