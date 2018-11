Faktor Vrba opět funguje, Viktorii vždy do jarních pohárů dostal

MOSKVA/PRAHA Pavel Vrba znovu ukazuje svou fotbalovou magii. Jeho plzeňští svěřenci sice ještě nemají jistý postup do jarní části Evropské ligy, v úterním moskevském večeru se mu ale přiblížili. Překvapení? Nikoliv.

„Viktoria si zasloužila zvítězit. Poté, co jsme se ujali vedení, jsme ztratili pohyb, což by se nám nemělo stávat. Přestali jsme hrát s míčem. Je to těžká porážka, ale musíme ji přijmout a posunout se dopředu,“ řekl pro klubový web CSKA trenér domácích Viktor Gončarenko.



To jeho protějšek měl po výhře 2:1 pochopitelně spoustu důvodů k radosti. „Pro nás je samozřejmě výhra nad CSKA obrovský úspěch,“ usmíval se Pavel Vrba po utkání. „Před zápasem v Moskvě bylo třetí místo hodně daleko, teď je naopak hodně blízko.“



Matematicky je to jasné. Pokud v posledním kole základních skupin Ligy mistrů Plzeň uhraje aspoň tolik bodů jako ruský celek, přezimuje v pohárové Evropě. Plzeň pak doma přivítá AS Řím, CSKA hraje v Madridu proti hvězdnému Realu.



Ani jeden z favoritů nemusí hrát naplno, protože postup mají oba velkokluby zajištěn. Nelze však říct, zda někdo z nich přistoupí k zápasu nezodpovědně. Vždyť Real naposledy v lize padl 0:3 na hřišti Eibaru, AS zase podlehla Udinese, které je nedaleko od sestupových příček. I proto by se hodilo, pokud by Plzeň získala minimálně bod, protože každý úspěšný zápas znamená zlepšení koeficientu a hlavně příspěvek do klubové pokladny.



Z Evropské fotbalové unie (UEFA) už do plzeňského rozpočtu přiteklo 18,85 milionu eur, z nichž drtivou většinu (15,25 milionu) tvoří odměna za postup do základní skupiny Ligy mistrů, další 2,7 milionu je za vítězství nad CSKA a 900 tisíc za remízu v domácím zápase s ruským celkem. Suma sumárum, Plzeň vydělala v přepočtu na české poměry těžko uvěřitelných 488 milionů korun.



S evropskými výdělky západočeského klubu je pak úzce spojeno jméno trenéra Pavla Vrby. Důkaz? Pod jeho vedením hrála Viktorka celkem pětkrát v základní skupině některé z evropských soutěží.



Vrba základní skupiny umí

Ve čtyřech případech dokázal bývalý reprezentační trenér s týmem v pohárech přežít zimu, pátý pokus čeká na vyhodnocení nyní. A to se rozhodně nedá tvrdit, že by to měli Plzeňští snadné.



Hned při premiérovém pohárovém podzimu se Západočeši potýkali s Barcelonou, AC Milán a BATE Borisov. Evropou prakticky nepolíbený klub ale před sedmi lety v základní skupině Ligy mistrů skončil třetí.



Plzeň v evropských pohárech za posledních 10 let 2010/2011 – vypadla v předkole Evropské ligy (EL) s Besiktasem (Vrba).

2011/2012 – postoupila zkvalifikace do základní skupiny Ligy mistrů (LM), v play off EL vyřazena Schalke (Vrba).

2012/2013 – postoupila do skupiny EL. V play off vyřadila Neapol, vypadla s Fenerbahce (Vrba).

2013/2014 – postup do skupiny LM, postup do play off EL (Vrba), vyřazeníŠachtaru, vypadnutí sLyonem (Uhrin ml.).

2014/2015 – vypadla v předkole EL s Ploještí (Uhrin ml.).

2015/2016 – nepostoupila do LM (Koubek), skončila ve skupině EL (Krejčí).

2016/2017 – nepostoupila ze skupiny EL (Pivarník).



2017/2018 – postoupila ze skupiny EL, v play off vyřadila Partizan, vypadla se Sportingem (Vrba).

Podobný příběh sepsal Vrba se svým týmem také o dva roky později, ve společnosti Bayernu Mnichov, Manchesteru City a CSKA Moskva.



A byť se Vrba už předem rozhodl pro akceptování nabídky a odchod k českému národnímu týmu, do jarní Evropské ligy klub postoupil. Shodou náhod opět díky bodům získaným v duelech s bývalým ruským armádním klubem.



Mezitím ještě postoupili „Vrbovi hoši“ do jara při účasti v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2012/13 a také v uplynulém ročníku.



O schopnostech čtyřiapadesátiletého rodáka z Přerova svědčí i výsledky jeho nástupců během doby strávené mimo plzeňskou střídačku.



Roman Pivarník ani Karel Krejčí se z postupů v letech 2015 a 2016 neradovali, přestože ve skupinách Evropské ligy nenaráželi na zrovna věhlasné soupeře. Největší neúspěch v pohárech si ale zapsala novodobá Viktoria pod vedením Dušana Uhrina mladšího v ročníku 2014/15, kdy nepostoupila ani do základních skupin Evropské ligy.



A to měli tito tři trenéři v kádru hráče, kteří pamatovali první vystoupení v Lize mistrů.



Nyní jsou Plzeňané blízko tomu, aby do pohárového jara nakoukli popáté.



„Musíme fandit Realu Madrid nebo věřit, že uhrajeme my něco s Římem. Samozřejmě dáme do toho všechno, určitě bude plný stadion. Je to na nás, máme to ve vlastních rukách a věřím, že nám i fanoušci pomohou,“ pronesl záložník Viktorie Roman Procházka, jeden ze střelců proti CSKA.



Mávne opět Vrba svou kouzelnou pohárovou hůlkou?