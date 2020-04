Liga pokračuje, ale formou esportu. Kopic, Beneš a spol. změří síly ve videohře FIFA 20

Praha Dvanáct vybraných fotbalistů z nejvyšší české soutěže se od soboty zúčastní turnaje v hraní videohry FIFA 20. Vítěz rozhodne o tom, kam poputuje 100 tisíc korun, které na boj proti koronaviru věnuje Ligová fotbalová asociace. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

„Všichni s napětím sledujeme, co se děje u nás i po celém světě. Ligový fotbal v tomto období vždy nabízel lidem emoce, které fanouškům aktuálně schází. Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou. Současně díky němu máme možnost na dálku pomoci. Tudíž vítězný hráč zajistí pro svůj klub možnost určit dětský domov či domovy, do kterých z Nadačního fondu LFA Zelený život poputují prostředky na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

Playstation je pro spoustu hráčů ideálním prostředkem k odreagování ve volném čase. Proto není náhoda, že se v řadách ligových fotbalistů pohybuje několik velmi zdatných „gamerů“, kteří by se neztratili ani ve světě e-sportu. Dokazuje to i účast Karla Knejzlíka ve finále nedávné DATART e:LIGY, kde reprezentoval mateřský klub Slovan Liberec, nebo nakonec neúspěšnou snahu Lukáše Železníka probojovat se právě do velkého finále tehdy ještě v dresu Zlína.

ZÁKLADNÍ SKUPINY: Skupina A: Provod (SLA), Trmal (SLO), Železník (OPA)

Skupina B: Bartošák (ZLN), Knejzlík (LIB), Matoušek (JAB)

Skupina C: Beneš (OLO), Kopic (PLZ), Kříž (PRI)

Skupina D: Číž (OVA), Nečas (BOH), Žitný (TEP)

Bohaté zkušenosti s hrou FIFA má i současný kapitán olomoucké Sigmy Vít Beneš. „Jsem rád, že LFA přišla s touto myšlenkou. Všechny nás trápí, co se děje kolem nás a věřím, že se u turnaje zabavíme nejen my, ale že nabídneme i trochu pozitivní energie všem fanouškům. Když už jim nemůžeme předvést nic na trávníku, pokusíme se o to aspoň online,“ pochvaluje si právě Beneš nápad s Datart e:LIGA Challenge.



Hráči budou hrát ze svých domovů a budou se připojovat online. Komentáře všech duelů se zhostí jeden z nejlepších profesionálních hráčů FIFY v Česku Emerickson, jinak hráč Sparta eSports. Na novou výzvu se těší i liberecký Karel Knejzlík, který však odmítá roli favorita turnaje.

„Nominaci jednotlivých klubů jsme se dozvěděli teprve tento týden a vůbec nevím, co od kluků můžu čekat. Bude to samozřejmě hlavně zábava, na druhou stranu každý z nás bude chtít uspět. Navíc všichni nastoupíme s rovnými podmínkami, takže rozhodne skutečně umění s ovladačem. Už se nemohu dočkat,“ těší se liberecký obránce Knejzlík, kterého už v základní skupině čeká prestižní souboj se zástupcem rivala. V pomyslném derby nastoupí proti Janu Matouškovi z Jablonce.

Turnaje se kromě zmíněných hráčů zúčastní ještě zástupci dalších klubů FORTUNA:LIGY a chybět mezi nimi nebudou ani zástupci Baníku, Viktorky Plzeň nebo Slavie. Už v základní skupině se tak proti sobě postaví velcí kamarádi a bývalí spoluhráči Beneš s Kopicem.



„V čase našeho společného působení v Jablonci jsme proti sobě sehráli spoustu zápasů. Byly to vždy vyrovnané souboje, ale už je to přeci jen nějaký čas. Sám jsem zvědavý, jestli se Beny od té doby trochu zlepšil,“ hecuje na dálku Jan Kopic s úsměvem svého soupeře, proti kterému odehraje svůj zápas příští středu.

V první fázi turnaje Datart e:LIGA Challenge se hráči utkají v základních skupinách, když proti sobě nastoupí dvakrát ve dvou hracích dnech. Nejlepší dva hráči ze tříčlenných skupin pak postoupí do klasického play-off, které se odehraje v polovině dubna již systémem BO3, tedy na dva vítězné zápasy. Do všech soubojů vstoupí hráči s rovnými podmínkami, jelikož se bude hrát v hracím formátu tzv. 85rated kickoff, což spočívá v pravidle, že si soupeři před utkáním zvolí libovolný klub ze hry, jehož hráči pak uměle obdrží shodné kvality všech parametrů srovnané na úroveň 85.

Premiérový šampion Datart e:LIGA Challenge bude znám v sobotu 18. dubna a jeho mateřský klub bude spolu s hráčem rozhodovat o tom, které organizaci a za jakým účelem poputuje 100 tisíc korun, které věnuje pořadatel turnaje Ligová fotbalová asociace. Turnaj kromě LFA podpoří také partneři Datart, Fortuna či Playstation. „Sledovanost esportových událostí roste, doufáme tedy, že i tento turnaj si fanoušci nenechají ujít, zvlášť, když je pro dobrou věc. Datart navíc po jeho skončení vyzve šampiona do bonusového turnaje a k finančnímu daru od LFA navíc vybaví vybranou organizaci spotřebiči,“ řekla za značku Datart tisková mluvčí Eva Kočicová. Všechna utkání Datart e:LIGA Challenge budou k vidění na ligových sociálních sítích nebo na webu projektu www.e-liga.cz.