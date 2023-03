FIFA mění názor: škrtne tříčlenné skupiny pro příští MS? Problém je uhlíková stopa

Není to ještě definitivní zpráva.

Podle britské BBC, která s informací přišla, jsou však zástupci světového fotbalu na změně dohodnutí a k definitivnímu potvrzení dojde už na březnovém zasedání FIFA v africké Rwandě.

Zprvu se přitom počítalo s tříčlennými skupinami a následným play off. Vážně se dokonce debatovalo i o nápadu, že by jednotlivé zápasy doplňoval penaltový rozstřel, ve kterém by jeden, či druhý tým mohl získat bonusový bod.

„Systém skupin po třech by mohl být zajímavý, ale doprovází ho spoustu nedostatků,“ řekl na uplynulém byznysovém a sportovním fóru Financial Times Victor Montagliani, prezident konfederace CONCACAF, která řídí fotbal v Severní a Střední Americe i v Karibiku.

„Tak například: Je správné, aby se týmy kvalifikovaly na mistrovství světa a pak po dvou zápasech letěly domů?“

Kritici navíc upozorňují, že formát skupin po třech snadno nahrává různým spekulacím či snad manipulacím s výsledky.

Jenže potíž je v tom, že čtyřčlenné skupiny by zásadně zvýšily počet zápasů a celý turnaj by se výrazně protáhl. Nemluvě o zátěži pro životní prostředí, kterou se podle Montaglianiho FIFA aktuálně také zabývá.

Vždyť příští mistrovství světa se uskuteční ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku a je předpoklad, že i další šampionát v roce 2030 uspořádají více než dvě země.

„Proto je důležitý plán zápasů. Nemůžeme dopustit, aby týmy cestovaly z New Yorku do Los Angeles a zpátky. Je nutné zajistit logické geografické rozdělení pro jednotlivé skupiny,“ podotýká Montagliani, jeden z nejvyšších představitelů FIFA.

Systém čtyřčlenných skupin by znamenal, že se na rozšířeném mistrovství místo původně plánovaných 80 zápasů odehraje rekordních 104 utkání. Pro srovnání: dosud se na šampionátech s dvaatřiceti účastníky uskutečnilo „jen“ 64 duelů a celý turnaj obvykle trval zhruba měsíc.

Gianni Infantino, prezident FIFA, a Victor Montagliani, šéf CONCACAF, fotbalové asociace Severní, Střední Ameriky a Karibiku, pózují s trofejí pro vítěze mistrovství světa.

FIFA si přitom nemůže dovolit akci příliš natahovat, protože na to v aktuálním fotbalovém kalendáři jednoduše nezbývají volné termíny.

„Pro světový fotbal je to teď otázka priorit,“ upozorňuje novinář Dave Lockwood z BBC. „Peníze, fotbal a životní prostředí. Jen těžko se podaří vyvážit všechny tři složky.“

Tradiční formát základních skupin perfektně fungoval na posledním turnaji v Kataru. Drama do posledních minut rozhodujících zápasů, překvapení i velké zvraty.

„Jenže pokud by se ve skupinách po čtyřech hrálo i v roce 2026, vzhledem k vyššímu počtu účastníků by to zároveň znamenalo zvýšení celkové uhlíkové stopy a emisí až o 25 %,“ vyplývá z analýzy BBC.

Přínos rozšířeného mistrovství světa je přitom sporný i ze sportovního hlediska: ubude exkluzivita a přibude průměrných zápasů; podobně jako při nedávném nárůstu Eura z 16 na 24 týmů.

Přehnané naději si nemůže dělat ani český fotbal, který se největší fotbalové akce zúčastnil v samostatné historii pouze jednou v roce 2006.

Evropě totiž ze šestnácti nových míst připadnou pouze tři, takže na turnaj dohromady vyšle šestnáct mužstev. Afrika bude mít devět zástupců, což je o čtyři víc než dosud, a Asie osm. Jižní Amerika i Severní a Střední Amerika dostanou každá po šesti místenkách a Oceánie jednu.

O zbývající dvě vstupenky se bude hrát v šestičlenné baráži, ve které se představí jeden zástupce z každého kontinentu s výjimkou Evropy a doplní ji jedna země z hostitelského kontinentu.