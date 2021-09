FIFA chce fotbalové mistrovství světa každé dva roky. Evropa kategoricky nesouhlasí

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) představila plán, že by se mistrovství světa hrálo každé dva roky.

Příští rok je světový šampionát v Kataru, další pak za čtyři roky, což je klasika od roku 1930.

V roce 2026 jsou pořadatelem Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem, poprvé se bude hrát s osmačtyřiceti účastníky. To už klasika není.

Následující šampionát by se měl hrát v roce 2030, hostitel zatím vybrán nebyl.

Ale řídící orgán FIFA vedený Arsénem Wengerem, bývalým dlouholetým koučem Arsenalu, navrhuje, aby se velký turnaj hrál každý rok. „Potřebujeme změnu,“ argumentuje.

Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.

Čili mistrovství světa 2026, 2028, 2030 atd. A Euro by se mělo hrát 2027, 2029 atd.

„Pokud vím, tak ani Jihoameričané s tím nesouhlasí. Myslím, že se to nikdy nestane, protože je to proti základním principům fotbalu,“ řekl Čeferin pro The Times.

„Hrát každé léto měsíční turnaj, to by hráče zabilo. Teď to máme každé dva roky a kryje se to s mistrovstvím světa žen a olympiádou,“ poznamenal Čeferin, prezident Evropské fotbalové unie (UEFA). „I když finančně by to pro nás mohlo být zajímavé.“

Proč FIFA s takovou myšlenkou vůbec přišla, je nasnadě: peníze. Velký turnaj jich vygeneruje spoustu od reklamních partnerů a televizních společností. Koho by nelákalo mít obří příjmy každý rok.

„Jenže hodnota těchto turnajů je velká právě proto, že se konají každé čtyři roky. Koho by zajímala olympiáda, pokud by se konala každý rok?“ podotkl Čeferin.

Pro to, aby se provedla studie dvouletého mistrovství světa, hlasovala většina delegátů kongresu FIFA. Ale Evropa o tom nechce vůbec slyšet. „Snad dostanou rozum,“ řekl Čeferin.