Rusové v mezinárodních fotbalových soutěžích dohráli. Vyloučeny jsou i kluby

Jde o konec ruského mezinárodního fotbalu.

Jako první se verdikt dotkne Spartaku Moskva, který měl v osmifinále Evropské ligy už příští týden nastoupit proti německému Lipsku.

Hned potom je na řadě samotná ruská reprezentace. Ta přijde o možnost účastnit se baráže o podzimní mistrovství světa v Kataru, ve které byli jejím potenciálním soupeřem i Češi.

Verdikt světové a evropské fotbalové federace platí do odvolání. A je mnohem přísnější než ty, které FIFA a UEFA vydaly jednotlivě v posledních dnech.

„Celé fotbalové hnutí jednoznačně stojí za všemi, které na Ukrajině postihl válečný konflikt,“ píše se ve společném prohlášení s tím, že prezidenti obou federací doufají v co nejrychlejší uklidnění situace.

Původně FIFA zakázala v Rusku pořádat mezinárodní zápasy, ale tamní reprezentaci účast v baráži neodepřela. Nařídila pouze, že musí hrát pod zkratkou Ruské fotbalové federace RFU a k domácím utkáním smí nastoupit pouze na neutrální půdě a bez diváků. Vedle toho také uvedla, že nesmí používat národní vlajku a hymnu.

O necelých čtyřiadvacet hodin později a po tvrdé kritice, kterou schytala od široké fotbalové veřejnosti, svůj původní a mírnější postoj přehodnotila.

Projevila se i výzva Mezinárodního olympijského výboru, který během pondělí vyzval všechny sportovní organizace k vyloučení ruských a běloruských sportovců i funkcionářů z mezinárodních soutěží...

Podle Petra Fouska, předsedy českého fotbalu, jde o logické a vzhledem k eskalující situaci i jediné možné řešení.

„Z interního prostředí jsme měli signály o tom, že situace směřuje k tomuto rozhodnutí, zvlášť poté, co se k pozici Polska, Švédska a České republiky začaly přidávat další svazy,“ řekl.

Právě zmíněné tři země, které se měly s Ruskem utkat v baráži o světový šampionát, jako první uvedly, že proti soupeři nenastoupí za žádných okolností.

Mimochodem, jak bude baráž, která se hraje už 24. a 29. března, vypadat bez Rusů, zatím není jasné.

„I kvůli tomu, zda baráž zůstane v původním formátu, či zda v tomto směru dojde k nějaké změně, zůstáváme v permanentním kontaktu s FIFA a UEFA,“ uvedla česká fotbalová asociace.

Nabízí se postup Polska přímo do finále, ve kterém by v přímém souboji o mistrovství světa vyzval vítěze semifinálového klání Švédsko - Česko. Nebo doplnění barážové větve o další tým, například podle pořadí v Lize národů, což by mohlo být Maďarsko.