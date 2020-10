Fillo o situaci před spornou brankou Slavie: Je pro mě nepochopitelné, že to rozhodčí neviděl

Ostrava Fotbalisté Ostravy s pocitem křivdy opouštěli hřiště po utkání 6. kola první ligy s mistrovskou Slavií. Jednotně byli přesvědčeni, že gólu, který jim dal v 69. minutě z pokutového kopu Nicolae Stanciu, předcházel neodpískaný roh na druhé straně. Baník proto domácí porážku 0:1 těžko kousal.

Pár vteřin před tím, než penaltová situace nastala, vzbudila velkou kontroverzi situace u slavistického vápna. Martin Fillo se na pravé straně pokoušel obejít protihráče, míč však skončil v zámezí a sudí ukázali na odkop od brány. Zatímco domácí se vehementně dožadovali rohového kopu, gólman Ondřej Kolář rychle rozehrál a akce skončila srážkou ostravského brankáře Jana Laštůvky s útočníkem Stanislavem Teclem. Nařízenou penaltu bez problémů proměnil Stanciu a domácí se už na odpověď nevzmohli.

„Je pro mě úplně nepochopitelné, že to rozhodčí přehlídl a neodpískal. Stoprocentní roh, vůbec tomu nerozumím. Místo abychom kopali roh, Slavia kopala penaltu. Přitom rozhodčí od toho stál asi dva metry,“ divil se ostravský obránce Fillo.



„Většina hráčů automaticky počítala s tím, že budeme kopat roh. Kolář využil takové naší chvilkové nesoustředěnosti směrem do defenzivy a okamžitě dlouhým výkopem založil akci, kdy to bylo jeden na jednoho. Stopeři byli po standardce u soupeřovy šestnáctky a z toho ta situace vznikla. Ale já si prostě myslím, že hlavně vzniknout neměla,“ doplnil ostravský trenér Luboš Kozel.

Frustrace baníkovců byla o to větší, že proti Slavii podali dobrý výkon a sahali po bodech. Nakonec utrpěli třetí ligovou porážku v sezoně a patří jim až 13. místo v tabulce. „Vytvořili jsme si tlak, ale nebyli jsme efektivní. Byla to i trochu smůla v zakončení. Nemáme se dneska za co stydět. Podali jsme výkon, který nás může nakopnout,“ prohlásil Fillo.

Slavistický kouč Jindřich Trpišovský přiznal, že Pražané nebyli lepším týmem. „Jednoznačně to bylo pro Ostravu kruté a pro nás stoprocentně šťastné. V první půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Díky Kolymu (Kolářovi), nějakým okolnostem a šťastným zákrokům některých hráčů jsme se udrželi v zápase. Po dlouhé době přišel zápas, kdy jsme nebyli lepší, a vyhráli jsme,“ uvedl Trpišovský.