Finále jako Čechova rozlučka. Nezhatí jeho sen trenér Arsenalu Emery?

Baku / Praha V ázerbájdžánském Baku se ve středu ve finále Evropské ligy utkají Arsenal s Chelsea. A symbolicky se tak uzavře kariéra Petra Čecha, jednoho z nejlepších fotbalistů české historie.

Až vyběhne na trávník, bude to jeho 139. soutěžní zápas v dresu Arsenalu. Tuto porci utkání si připsal za slavný anglický celek během posledních čtyř sezon. Finále Evropské ligy bude pro čerstvě 37letého Petra Čecha i jeho derniérou na profesionální scéně. Poslední střetnutí kariéry odehraje proti klubu, v němž se proslavil nejvíce a kde se hned čtyřikrát stal mistrem Anglie i vítězem Ligy mistrů.

„Osud mi ten zápas přihrál. Chelsea, jedenáct let mého života, spousta trofejí, přátel a nezapomenutelných zážitků. A teď finále kariéry. Snad to dobře dopadne a vyhrajeme,“ řekl Čech.

Ačkoliv to sám nikdy neřekl a zatím to jsou jen spekulace britských médií, může být další fází jeho života místo v managementu právě Chelsea, konkrétně má jít o místo sportovního ředitele.

„Nechce se mi mluvit o hráči Arsenalu, protože v tento moment je profesionálním fotbalistou a až do konce června má na Emirates Stadium smlouvu. I proto budu respektovat tohoto hráče i jeho klub. V tuhle chvíli o Čechovi mluvit nechci,“ podotkl k této otázce trenér Blues Maurizio Sarri.

Ani český brankář není sdílnější. „Jediná smlouva, kterou mám, je s Arsenalem. Vyprší 30. 6. Pak budu ve sportovním důchodu,“ uvedl neurčitě.

Proto se zatím veškeré hlasy točí především kolem středečního Čechova posledního vystoupení.

„Petr? Pokud o něm chceme mluvit, mohli bychom tu být klidně tři dny v kuse a stále bychom o něm říkali pozitivní věci,“ říká s úsměvem kouč Arsenalu Unai Emery. „Znám ho jen rok, ale je prostě úžasný. Skvělý jako osobnost, vynikající brankář. Jeho minulost, zkušenosti, to všechno je báječné. U nás je, protože si u nás zaslouží být. Chtěl bych si tohle finále užít s ním.“

Právě Emery je jediný (kromě brankáře samotného), kdo by Čechovu rozlučku mohl zhatit. V případě, že by mezi tři tyče postavil od začátku Bernda Lena, který se netají tím, že by chtěl v pohárovém finále nastoupit. „K Petrovi přistupuji s velkým respektem, vycházíme spolu skvěle. Zaslouží si veškerý respekt, ale musím přiznat, že jsem profesionální sportovec. Takže chci hrát každý možný zápas a finále takhle důležité soutěže obzvláště,“ svěřil se Čechův konkurent německému časopisu Kicker.

Doprava je problém

Přestože jde o rozhodující bitvu velké evropské soutěže, pořadatelství finále Evropské ligy dostalo ázerbájdžánské Baku, tedy místo, které geograficky leží v Asii. A fotbalem úplně nežije. Podle místních zpravodajů byly jeho ulice včera až příliš klidné na to, jakou událost nyní hostí.

Arsenal i Chelsea ani neprodaly všechny vstupenky, které jim UEFA poskytla. A to šlo o šest tisíc míst pro každý celek. Některé cestovní kanceláře organizovaly speciální charterové lety, kdy měli příznivci za jedno místo zaplatit 979 liber (v přepočtu téměř 29 tisíc korun), další peníze musí vynaložit na ubytování a lístek na zápas.

A proto se příznivci zhusta vydali na finále na vlastní pěst. Jako alternativu mají let z Londýna do gruzínského Tbilisi, odkud se chtějí do Baku dostat autobusem. I když cesta z Gruzie trvá nejméně osm hodin, tuto možnost podporuje také ázerbájdžánská vláda, která se snažila tyto spoje posílit. Je to hodně paradoxní, když si uvědomíme, že jde o londýnské derby. Britská metropole je přitom od Baku vzdušnou čarou vzdálena plných čtyři tisíce kilometrů.

Favoritem by měla být podle ligové tabulky Chelsea, jenže Arsenal ji v posledním vzájemném duelu dokázal porazit 2:0. To se však hrálo na stadionu Arsenalu. Jak dopadne souboj v Baku?

Triumf „kanonýrů“ by tentokrát potěšil i pražskou Spartu, kterou by posunul do základní skupiny příštího ročníku soutěže.