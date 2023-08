Zlatá rána kapitánky. Španělky udolaly Anglii a poprvé slaví titul na MS

Na předchozích osmi mistrovstvích světa uspěly pouze čtyři reprezentace, Španělky jsou pátými vítězkami. Spojené státy, které mají čtyři triumfy, letos na zlatý hattrick nedosáhly a vypadly v osmifinále s nakonec bronzovým Švédskem. Dvakrát ovládly MS Němky a po jednom triumfu mají Norky a Japonky.

„Je to výjimečný úspěch, na který dosáhnou jen ti nejlepší. Na celý tým jsem nesmírně hrdý. Teď nás čekají oslavy, které rozhodně jen tak neskončí,“ řekl televizní stanici RTVE španělský kouč Jorge Vilda. „Nemám slov. Anglie má skvělý tým, ale byly jsme si jisté, že finále zvládneme. Šly jsme si pro trofej a máme ji,“ líčila Carmonaová.

První šanci zápasu dvou nováčků ve finále MS měla po čtvrthodině Angličanka Dalyová, která trefila břevno. V 29. minutě otevřela skóre křížnou střelou Carmonaová. Třiadvacetiletá obránkyně navázala na vítězný zásah ze semifinále proti Švédsku (2:1). Na konci prvního poločasu nastřelila Paralluelová tyč.

V 70. minutě měla ještě větší šanci na přidání pojistky Hermosová, která se ujala pokutového kopu po ruce Walshové. Brankářka Earpsová ale vystihla směr střely a pokus zkušené kanonýrky vyrazila.

Angličanky nicméně stejně jako v osmifinále s Nigérií ze hry neskórovaly a nenavázaly na loňský triumf na Euru, kde ve čtvrtfinále zdolaly dnešní soupeřky. Výběr Albionu poprvé prohrál soutěžní zápas pod vedením nizozemské trenérky Sariny Wiegmanové. Série bez porážky se zastavila na 29 utkáních.

„První poločas nebyl podle našich představ, po změně stran jsme se zvedly, ale nestačilo to. Ani za nepříznivého stavu jsme se nevzdaly, stále jsme věřily, že zápas otočíme. Je to hodně těžká prohra, ale nemáme si co vyčítat, daly jsme do toho všechno,“ řekla anglická kapitánka Millie Brightová.

Španělsko je po Německu druhou zemí, která vyhrála ženské i mužské mistrovství světa. Španělští fotbalisté uspěli v roce 2010.

Španělky Mariona Caldenteyová a Aitana Bonmatíová se radují po triumfu na světovém šampionátu.

Za titul dostane každá z hráček podle agentury DPA přes půl milionu eur. Mezinárodní federace FIFA slíbila mistryním světa vyplatit 248 000 eur (šest milionů korun) na hlavu, se španělským svazem se fotbalistky dohodly na další odměně ve výši 300 000 eur (7,2 milionu korun) na osobu.

Fotbalistky si za rozdělí na odměnách od FIFA 110 milionů dolarů (2,3 miliardy korun). Oproti předchozímu šampionátu před čtyřmi lety jde o nárůst o 300 procent. Hráčkám se však nelíbí, že jejich odměny i tak výrazně zaostávají za těmi mužskými. Na loňském MS v Kataru FIFA mezi hráče rozdělila 440 milionů dolarů (9,7 miliardy korun).