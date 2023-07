Slavii pomohl Chytil, Spartě penalta. Stoprocentní zůstávají v lize i Teplice

V posledním utkání kola Plzeň hostí Hradec Králové. Duel sledujeme od 18 hodin podrobně.

Nedělní program byl fotbalově mnohem zajímavější než ten sobotní, během kterého na čtyřech stadionech padlo jen pět branek a dva duely dokonce skončily bez gólů.

O den později splnila roli favorita Slavia, byť se v Českých Budějovicích na vítězství 3:1 poměrně nadřela. Podobně jako před týdnem ji uklidnil až nováček Chytil, který vlétl na hřiště z lavičky, připravil rozhodující gól pro Provoda, elegantní patičkou sám vstřelil další a pak ještě vybojoval penaltu, kterou zahodil...

„Hraje ve velké intenzitě, přišel na trochu unavené obránce. Určitě mě překvapuje klidem v koncovce, ačkoli neproměnil penaltu,“ ocenil trenér Jindřich Trpišovský.

Mimochodem, penaltovým střelcům se vůbec o víkendu nedařilo.

Kromě Chytila selhali také Kušej z Mladé Boleslavi a Puškáč z Bohemians. Úspěšný byl pouze sparťan Krejčí ve Zlíně, ale o tom až později.

Nejlepší start za šestnáct let

Teplice díky vítězství 2:1 v Ďolíčku zaznamenaly nejlepší vstup do ligy od ročníku 2007/08, kdy vyhrály dokonce úvodních pět zápasů sezony. Sérii se pokusí prodloužit příště proti Jablonci.

Robert Jukl (vpravo) z Teplic slaví druhý gól do sítě Bohemians po boku kapitána a střelce první branky Daniela Trubače.

Bohemians naopak po čtvrteční porážce 0:3 s norským Bodö/Glimt ve druhém předkole Konferenční ligy podruhé padli. Domácí start po loňském podzimu, kdy se jim před vlastním publikem vůbec nedařilo, toužili zvládnout lépe.

O stoprocentní bilanci na poslední chvíli přišel Liberec, který v divokém zápase v Mladé Boleslavi vedl o dvě branky a po vyloučení domácího Kostky hrál v přesile. Domácí, kteří nejdřív po minutě zahodili penaltu, se i v deseti zmítořili a v závěru dvěma góly srovnali.

„Strašně děkuju hráčům, kteří předvedli v deseti lidech fantastický výkon. Dá se říct, že Liberec do ničeho vážného nepustili,“ chválil nováček mezi ligovými trenéry Marek Kulič. to jeho protějšek Luboš Kozel byl pochopitelně naštvaný: Zápas mě stál spoustu nervů. Naší lehkovážností v závěru druhé půle jsme dovolili Boleslavi vrátit se do zápasu...“

Trápení Sparty rozsekla penalta

Sobotní zápas Sparty ve Zlíně pomalu směřoval k překvapivé bezbrankové remíze, když sudí Černý k překvapení mnohých přerušil zápas a odběhl k monitoru.

Kvůli ruce v pokutovém území domácích.

Nikdo z hostů přitom v inkriminované chvíli příliš neprotestoval. Balon, který po dlouhém autu Sadílka minuli v souboji dva sparťané, dopadl na vytrčenou paži překvapeného Cedidly. Ten měl ruku položenou na soupeři, a tím pádem v nepřirozené pozici, byť v nepřehledné situaci mohl narychlo jen těžko reagovat.

Je pravděpodobné, že komise sudích verdikt po víkendu posvětí, jakkoli byl pro domácího hráče smolný.

Pavel Vrba na domácí lavičce se nejdřív ironicky usmíval, pak se držel za hlavu, protože hostující kapitán Krejčí nařízený pokutový kop proměnil. „Zápas rozhodla penalta, kterou nechci komentovat. Nevím, jak to doopravdy bylo,“ reagoval Vrba stroze pro O 2 TV.

Domácí outsider favoritovi místy zatápěl. V prvním poločase se díky Žákovi dokonce pár vteřin radoval z vedení, ale VAR správně odhalil ofsajd. Pak Fantiš z bezprostřední blízkosti v tutovce hlavičkoval do tyče.

Sparta sice měla územní převahu, ale většinu zápasu nebyla nebezpečná. Má štěstí, že domů veze všechny tři body.

„V některých fázích utkání jsme zvolnili tempo, špatně jsme se orientovali v koncovce, s čímž nemůžu být spokojený,“ reagoval Brian Priske. „Tempo utkání bylo nižší z několika důvodů, ať už kvůli počasí nebo stavu hřiště. Měli jsme se s tím však vypořádat lépe. Co se týče penalty, byla jasná.“

Přesto Zlín po úvodním výprasku 1:4 v Karviné neměl k bodům daleko.

Navíc v závěru ještě málem srovnal, protože brankář Vorel, který dostal v bráně přednost před dánským nováčkem Vindahlem z Alkmaaru, špatně odhadl centrovaný míč...

Za prvním vítězstvím i díky trefě navrátilce Juliše doklouzala Olomouc. Její utkání s Karvinou ve druhém poločase na několik minut přerušil prudký liják. Vodu ze hřiště pořadatelé odnášeli lopatami.

Bez gólů skončilo utkání Pardubic s Jabloncem, byť domácí hráli od prvního poločasu bez vyloučeného gólmana Kinského. Ten kung-fu kopem sestřelil mimo pokutové území hostujícího Čanturišviliho a je s podivem, že hlavní rozhodčí Všetečka vytáhl kartu až po upozornění od videa.

Původně trestal jen žlutou.

V deseti dohrávala i Ostrava při domácí remíze 0:0 se Slováckem, stoper Bitri šel však do sprch až těsně před koncem. Baník po porážce 1:3 v Liberci na první tříbodový duel stále čeká.