O titul už jen Slavia se Spartou? Bohemians nepolevují, Pardubice opět na dně

Těžko si představit, že by se Plzeň v současné formě a po čtyřech ztrátách v řadě ještě do přetahované o titul dokázala vrátit. I když...

„Bylo by arogantní tvrdit, že o titul už bojují pouze dva týmy,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske.

A Jindřich Trpišovský ze Slavie zase o den dřív tvrdil: „Ještě před nadstavbou odehrají všechny týmy spoustu těžkých zápasů. Liga je vyrovnaná a ztratit může kdokoli s kýmkoli.“

Opravdu?

Zdá se, že Sparta i Slavia jsou aktuálně o level výš. Přesvědčivě zvládly i své víkendové domácí zápasy, byť Sparta se Zbrojovkou v neděli na Letné krátce prohrávala. Sedmnáctý gól v sezoně dal nejprve nejlepší střelec soutěže Řezníček, domácí ale skóre rychle otočili a po pauze soupeře definitivně dorazili.

„Přesto jsem s výkonem především v defenzivní činnosti úplně spokojený nebyl,“ podotkl trenér Priske. „Nejdůležitější jsou ale v naší situaci tři body. Když vám během reprezentační přestávky odjede tolik hráčů, nikdy to pak v dalším zápase není jednoduché,“ pokračoval.

Duel na Letné provázely i zvláštní výroky sudích v čele s hlavním Radinou. Ten v kooperaci s kolegou Berkou u videa neuznal regulérní branku Čvančary pro domnělou ruku. Gólové situace na obou stranách navíc zaváněly ofsajdem.

Sparta přesto před takřka vyprodaným stadionem rázně odpověděla na sobotní vítězství Slavie, které bylo ještě výraznější.

Červenobílým se opět povedl zejména druhý poločas, v kterém odevzdané Sigmě nasázeli tři branky. Tu první vstřelili na konci prvního.

Lídr oplatil Olomouci podzimní porážku 0:2 a částečně napravil minulou remízu 2:2 v Liberci, která pro něj byla třetí venkovní ztrátou po sobě. Jenže doma, to je od Slavie něco úplně jiného – vyhrála tam i třináctý duel sezony s úctyhodným skóre 50:6.

„Celý zápas to bylo velmi dobré do defenzivy, ve druhém poločase byla výborná i ofenzivní složka. S druhým poločasem jsme velmi spokojeni, nakonec jsme mohli dát i víc gólů. Jsme spokojeni s výsledkem a góly, které jsme dali, i když se vítězství rodilo dost těžce vzhledem k té první půli,“ poznamenal trenér Trpišovský.

Ve skvělé formě pokračují Bohemians, kteří zvládli přímý souboj o čtvrté místo se Slováckem. Urputný boj v Ďolíčku rozhodl zkraje druhé půle důrazný Köstl, jenž se trefil už minule v Plzni.

Ta se na rozdíl od rozjetých klokanů potácí od ztráty ke ztrátě. Na vítězství čeká už přes měsíc.

V Mladé Boleslavi branku navzdory pár slibným příležitostem nedala a mohla být ráda, že získala aspoň bod, protože domácí šance měli. Mistra v nich nicméně podržel výtečný brankář Staněk, muž utkání.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře, hned jsme nabídli soupeři šanci. Boleslav navíc měla i další nadějné situace. Od toho se to odvíjelo, byla na nás znát nervozita, měli jsme hodně ztrát. Trochu nás to psychicky složilo,“ přiznal trenér Bílek. „Víc než na remízu to nebylo. Pozitivní je to, že jsme udrželi nulu, což se nám dlouho nepodařilo. Věřím, že nás to trochu posílí.“

Zlín se odlepil ze dna tabulky suverénním vítězstvím 5:1 nad Českými Budějovicemi, které oslabil červeným faulem už ve 36 sekundě zápasu obránce Havel.

„Jediné, co mě na výkonu mrzí, jsou zahozené šance. Měli jsme dát víc gólů,“ uvedl zlínský kouč Vrba.

Poprvé po zimní přestávce zvítězily Teplice, které doma přetlačily Hradec Králové 1:0. Těžký zápas zvládly navzdory tomu, že skoro celý druhý poločas dohrávaly bez debutujícího egyptského útočníka Jásira.

O skóre poslední jsou proto opět Pardubice, které utkání v Jablonci ztratily v samotném závěru po další trefě rozjetého Chramosty.

Liberec podržel v Ostravě skvělým výkonem brankář Vliegen, domácí Baník kromě slibných šancí nevyužil ani víc než 25 minut trvající přesilovku po vyloučení Preislera.