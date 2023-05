Sparta - Bohemians 2:1, bod od titulu. Domácí obrat řídili Krejčí s Kuchtou

Dlouho se skutečně zdálo, že Spartě není pomoci. Nebo přesněji: že sama si nepomůže, protože neví jak. Potřebovala, aby ji cosi nahrálo, což se povedlo doslova.

Gólman Valeš totiž předvedl dokonalé zatmění, které si těžko kdokoli na stadionu mohl logicky vysvětlit. Když po závaru ve vápně chytil balon do ruky, jako by přestal vnímat okolní svět. Nevšiml si, že míč hází přímo pod nohy Kuchtovi, který se zrovna zvedal z trávníku a proklusával kolem něj.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Pozdě Valešovi došlo, že sparťanský útočník může hrát. Pak mu už nezbylo nic, než faulovat, proti nařízené penaltě a žluté kartě ani neprotestoval. To hostující kouč Jaroslav Veselý na lavičce jen nechápavě kroutil hlavou: Proč?

Sparťanský kapitán Krejčí penaltu suverénně proměnil a když za čtvrt hodiny ve vápně vyhrál hlavičku a posunul balon na rozběhnutého Kuchtu, dokonali domácí extrémně důležitou otočku. Valeš sice vyběhl a snažil se zmenšit úhel, ale sparťanský střelec stihl šťouchnout balon ke vzdálenější tyči a stadion zaburácel.

Další dramatická koncovka pro Spartu, znovu se šťastným koncem.

Přitom Bohemians se na ni skvěle připravili, dlouho ji nepustili vůbec k ničemu. A když v 58. minutě náhradník Puškáč sklepl chytře do kroku balon Jánošovi, který z voleje poslal raketu pod břevno sparťanské brány, vypadalo to, že Bohemians způsobí na Letné senzaci.

Nejvíc dlouho překvapovalo, jak Sparta tápala. Jako by se titulu, který po vyhraném derby měla zdánlivě téměř v kapse, začala bát. Během jara snad nikdy nebyla tak roztřepaná, nervózní a splašená. Málokdy pod trenérem Priskem vypadala, že neví, co chce vlastně hrát: tentokrát to ovšem skoro sedmdesát minut platilo.

Rychlá kombinace? Narážečka? Překvapivá kolmice? Nic takového, Sparta vůbec nepřišla na to, čím by Bohemians mohla zaskočit. Před šestnáctku soupeře se dostávala často, ale pak se jen zmateně rozhlížela, kudy dál. Jako by hledala ukazatel, který ji navede, a nevěřila si, že najde cestu sama.

Proto do vápna létaly vysoké balony, což byla velmi průhledná taktika. Navíc ještě většinou špatně technicky provedená: centry létaly buď úplně mimo, na prvního bránícího hráče, nebo do náruče vytrvale a beztrestně zdržujícího gólmana Valeše. Spartě by se při tomhle stylu hry náramně šikl střelec Čvančara, bez něj ale vysoké míče postrádaly smysl a jen soupeři usnadňovaly hru.

„Nevím, jestli je horší být naštvaný po prohře 0:6 jako na Slavii, nebo být zklamaný po velmi dobrém výkonu na Spartě, kdy jsme sahali po třech bodech a nemáme nic,“ přemítal hostující kouč Jaroslav Veselá. „Jsem hrdý na to, co jsme na Spartě předvedli. Byli jsme nebezpečnějším týmem a sahali jsme ne po bodu, ale po třech. Všechno rozhodla neuvěřitelný zkrat a pak triviální chyby v defenzívě.“

Když už se sparťané pokoušeli prosadit jinak, končilo to rozpačitě. Záložník Kairinen, který se vrátil do sestavy poté, co derby proseděl na lavičce, pokazil za poločas snad víc balonů, než za celé jaro dohromady. Když po půlhodině zpackal nadějně rozjetou akci příliš dlouhou přihrávkou, schoval zoufale hlavu do dlaní a i na tribunách už to zahučelo nespokojeností.

Atmosféra byla jinak dlouho tím jediným, co stálo za pochvalu. Popáté v řadě bylo na Letné vyprodáno, před utkáním tribunu za jednou z branek rozzářil růžový ohňostroj, chvíli poté celý sektor pokrylo velké choreo a pak do vzduchu létaly heliové balónky. Fanoušci měli trpělivost, spíš povzbuzovali, než že by dali najevo nelibost.

A nakonec se dočkali, byť si Sparta dlouho nevypracovala žádnou skutečnou šanci, jen náznaky.

Krejčí střílel zbrkle z halfvoleje, Karabec slabě po zemi z velkého úhlu, jinak víc než hodinu nic, co by stálo za zmínku.

Až pak zápas převrátila kuriózní penaltová situace, ke které Sparta přišla úplně zadarmo. I ta ji teď posouvá blíž k titulu.