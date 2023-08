Slavia vyhrála těsně, Sparta ve velkém stylu. Dotírá na ně Olomouc, co Plzeň?

Další pohárový zástupce Plzeň po triumfu 4:0 nad maltskou Gzirou v předkole Konferenční ligy uzavírá ligový víkend od 18:00 v Českých Budějovicích.

Evropské „kolegyně“ západočeské Viktorie své domácí úlohy zvládly.

Slavia po snadném triumfu 3:0 nad Dniprem-1, které ve třetím předkole Evropské ligy přehrávala i v deseti, tentokrát nepůsobila tolik přesvědčivě. Ano, ve finále v Mladé Boleslavi měla ofenzivní převahu, jenže dlouho jí to v kombinaci nešlo tak hladce, jak by si představovala.

Trenér Trpišovský kvůli pohárovému programu udělal pět změn v sestavě – poprvé v základu nastoupili například Tomič či letní posily Chytil s Wallemem. Avšak upravená jedenáctka zejména v prvním poločase zvlášť nezářila, nevypracovala si pořádnou šanci.

V tom druhém už slávisté zabrali a pomohlo jim I střídání. Urostlý forvard Tijani byl na trávníku pár sekund, když si naběhl na centr Provoda po odvráceném rohovém kopu a mohl se radovat. Branka nakonec byla připsána domácímu Poulolovi jako vlastní.

„Chtěli jsme střídání stihnout ještě před rohovým kopem, což se podařilo na poslední chvíli. Hlavně to byl krásný centr, to musím ocenit,“ pravil kouč Trpišovský. „Věděli jsme, že zápas bude hodně těžký. Mladá Boleslav poskládala fantastické mužstvo, bude hrát do čtvrtého místa v lize,“ dodal.

Mladá Boleslav zůstala za očekáváním. Zajímavě sestavený tým, který v předchozích třech kolech nastřílel sedm gólů, tentokrát vůbec nevypálil na soupeřovu bránu.

Fotbalisté Sparty se blýskli víc, navzdory hned osmi (!) změnám v sestavě v sobotu deklasovali Jablonec na jeho stadionu 5:1. Všech pět branek navíc nasázeli už za první poločas: nejprve se dvakrát trefil Vitík, poté se prosadili Minčev, Kairinen a Wiesner.

CSFOTBAL @fotbal_cs Pět gólů v 1. poločase na hřišti soupeře vstřelila Sparta v lize naposledy v Žilině v červnu 1948 (2:7 po pol. 1:5). oblíbit odpovědět

„Jsem šťastný za výsledek i za výkon mužstva. Když připravíte hodně změn, může vám trochu skřípat herní projev a většinou ztrácíte tempo. Ale musím pochválit úplně všechny za nasazení, se kterým do utkání šli. Bojovali, drželi se herního plánu a zanechali velmi dobrý dojem,“ pochvaloval si kouč Priske.

Ten šetřil opory vzhledem k blížící se úterní odvetě třetího předkola Ligy mistrů s Kodaní (v Dánsku hrála Sparta 0:0), odpočinuli si například kapitán Krejčí, forvard Kuchta či křídelník Haraslín.

Jablonec při domácí premiéře v nové sezoně na zrekonstruovaném trávníku zcela propadl a zapsal nejhorší porážku na Střelnici v dějinách samostatné ligy. Pod koučem Látalem stále čeká na plný bodový zisk.

Ten naopak zaznamenal ostravský Baník díky dvěma gólům v nastaveném čase. Proti Hradci Králové měl převahu, ale dlouho se nemohl prosadit, pomohli až střídající Buchta s Tankem.

Třetí vítězství v řadě zaznamenala Olomouc, která se tím vyšvihla na třetí místo průběžné tabulky. Na úspěchu proti Teplicím, jimž scházelo několik opor včetně ofenzivního tria Trubač, Gning a Urbanec, měl velký podíl rozjetý Vodháněl.

Bývalý záložník Bohemians se trefil už minule na Slovácku (2:0), tentokrát se postaral o oba góly Sigmy. První dal, druhý slavil také, ale rozhodčí jej v zápise nakonec připsali hostujícímu Chaloupkovi jako vlastní.

Prvního bodu se dočkal Zlín, který měl v úvodu obtížný los a Spartě se Slavií podlehl těsně o gól. S Libercem na vlastním stadionu remizoval 1:1, branka domácích v závěru platit kvůli ofsajdu nemohla. „Radoval jsem se, ale viděli jsme záběr dřív než rozhodčí a byl to jasný ofsajd,“ uznal trenér Vrba.

Postavení mimo hru sebralo radost i fotbalistům Bohemians, ti hostili Slovácko. Nakonec jedinou branku zápasu vstřelil v závěru první půle Hofmann, domácí v závěru nevyužili krátké převahy po vyloučení Cicilii, trefa Kovaříka platit nemohla.

O výhře Pardubic nad Karvinou (2:1) rozhodl prvním gólem po příchodu z Olomouce střídající Matoušek, aktivním hostům, kteří však neproměnili několik šancí, se povedlo až v závěru snížit. Po tříbodovém zisku v úvodním kole se Zlínem tak nováček potřetí za sebou podlehl.