ONLINE: Teplice - Sparta 0:1, Vachoušek z dobré pozice míjí

Trenér hostů Brian Priske se opět uchýlil k četným změnám proti pohárovému utkání s Kodaní. Místo Sadílka s Kairinenem hrají Laci s Pavelkou. V obraně startuje Vitík, Mejdr a Ryneš. Na křídle začíná Minčev.

Sestava Sparty: Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí - Mejdr, Laci, Pavelka, Ryneš - Minčev, Kuchta, Haraslín.

Sparta má za sebou zmíněný náročný zápas s Kodaní (3:3, 2:4 na pen.), který navíc nedotáhla do vítězného konce a přišla o naději zahrát si po osmnácti letech Ligu mistrů.

ONLINE: Teplice - Sparta utkání sledujeme minutu po minutě

To však musí hodit za hlavu a plně se soustředit na další ligový zápas. V Teplicích v loňské sezoně překvapivě ztratila body po remíze 2:2, navíc tehdy ztratila dvoubrankový náskok.

Teplice zažily snový vstup do nového ročníku a zvítězily ve dvou úvodních zápasech. Neporazitelnost udržely i po remíze s Jabloncem, ale v posledním kole už se nedokázaly vyrovnat Sigmě Olomouc a podlehly jí 1:2. Proti Spartě to sice budou mít náročné, ale případná výhra by je mohla opět psychicky nakopnout.