Sparta i Plzeň své soupeře deklasovaly, Slavia zvítězila v Pardubicích těsně

Sparťané se uklidnili gólem v jedenácté minutě, který vstřelil Birmančevič. Od té doby bylo na trávníku převážně jedno mužstvo.

Právě srbský křídelník byl klíčovou postavou, ve druhém poločase se trefil podruhé, předtím ještě připravil branku Haraslínovi. Ten se se šesti góly osamostatnil na čele tabulky ligových kanonýrů a je i nejproduktivnějším hráčem soutěže.

„Dnes to byl v mnoha ohledech velmi dobrý výkon. Všichni víme, že po reprezentační pauze je to občas složité, chybí vám určité procento. Dnes ale kluci ukázali, že mají velký hlad a hodně energie,“ řekl sparťanský trenér Priske.

Spartu čeká v dalším kole pražské derby se Slavií a přímý souboj o první místo, na který se naladila tím nejlepším možným způsbem. Může ji však znervózňovat, že její rival má na svém stadionu stoprocentní bilanci, stejně jako sparťané na Letné.

Oba pražské celky navíc i nadále jako jediné drží ligovou neporazitelnost.

Pro Slovácko se jednalo o první prohru po pěti utkáních.

„V prvním poločase jsme inkasovali brzký gól, Spartu jsme dostali do psychické pohody. Všechny tři góly v prvním poločase pramenily po našem špatném chování po ztrátě míče,“ prohlásil trenér Svědík.

Jeho svěřenci navíc poprvé vyšli bodově naprázdno ve venkovním zápase a propadli se na páté místo za Plzeň.

Ta proti Zlínu mohla rychle prohrávat a jen díky zákroku Staňka se tak nestalo. Vzápětí už ale začali dominovat Západočeši. Rychle šli do vedení a od sedmé minuty hráli po vyloučení Černína proti deseti.

Vůbec je tedy nerozhodilo, že začátek zápasu se o několik minut opozdil kvůli ošetřování jednoho z fanoušků, který zřejmě zkolaboval na tribuně.

Svěřenci trenéra Vrby zápas trochu zdramatizovali, když pěknou střelou na 1:2 snížil Vukadinovič. Jenže plzeňští klub svého bývalého kouče nešetřili a vzápětí přidal pojistku Šulc.

„To rozhodlo. Měli jsme víc prostoru ve středu hřiště a vývoj jsme kontrolovali,“ řekl Šulc. Ten se stejně jako Durosinmi blýskl dvěma góly a asistencí, s pěti góly je na děleném druhém druhém místě v tabulce střelců. Konečný výsledek 7:1 byl naprosto zasloužený.

Plzeň se posunula na čtvrté místo a zaznamenala pátou ligovou výhru v řadě, celkově desátou napříč soutěžěmi. Má navíc odehráno o jeden zápas méně kvůli odloženému duelu s Boleslaví. Naproti tomu Zlín klesl na úplné dno tabulky o skóre za Karvinou.

„Měli jsme zápas pod kontrolou a dovedli ho do pohodového konce,“ dodal plzeňský trenér Koubek.

Něco podobného nemůže říct Slavia. Ta si připsala celkem 25 střel, ale brankáře soupeře překonala pouze jednou a do konce utkání v Pardubicích se strachovala o výhru.

Po zákroku Surzyna na unikajícího Provoda rozhodčí odpískal penaltu, kterou s velkým přehledem proměnil Jurečka a poslal hosty do vedení.

„Měl jsem vybrané místo a pak už jsem jenom zvolil velkou razanci. Ale gólů jsem mohl dát více, šance jsem na to měl,“ řekl po utkání v rozhovoru pro O 2 TV střelec jediné branky.

Slavia náskok nedokázala nyvýšit navzdory několika velkým šancím především ve druhé půli, v závěru ji navíc musel podržet brankář Mandous fantastickým zákrokem. I díky němu mají slávisté se čtyřmi obdrženými brankami nejlepší obranu v soutěži.

„Máme tři body, což je nejdůležitější, ale chyběl nám pojišťující gól. Mrzí mě, že odehrajeme takovýhle zápas a dáme gól jenom z penalty. Další šance spálíme a pak jsme v závěru nervózní,“ doplnil trenér Trpišovský.

To mladoboleslavští svou převahu gólově vyjádřit dokázali. Na výhru zadělali už v prvních dvaceti minutách, po kterých vedli 3:0, dvakrát se prosadil Mareček. Ve druhém poločase přidali domácí ještě dva góly a Hradec se zmohl pouze na snížení.

Po třízápasovém čekání tak svěřenci trenéra Kuliče konečně brali tři body, naopak hradečtí ani napopáté venku nezvítězili a celkem si z cizích stadionů přivezli pouhý jeden bod.

„Venku jsme dosud moc bodů nezískali, ale některé výkony měly parametry. Navíc jsme měli těžké soupeře, na to jsme se mohli trochu vymlouvat, dnes jsme ale propadli ve všech směrech,“ povzdechl si trenér Weber.

V zápase mezi Bohemians a Baníkem diváci na branky čekali o poznání déle, po osmdesáté minutě nicméně padly rovnou dvě. Domácí nejprve poslal do vedení hlavou Křapka, vzápětí však srovnal Šín a získal pro ostravské cenný bod.

„Bylo to hrozně rychlé. Šel jsem na hřiště z lavičky a hned po rozehrání jsme se dostali do protiútoku. Tanko mi to pak dal pod sebe, já se snažil to co nejlépe umístit. Prvním dotykem jsem si to posunul, druhým zakončoval. Takže druhým dotykem na hřišti jsem dal gól,“ uvedl Šín.

Mimochodem, před zápasem se stala kuriózní věc: Tanko na poslední chvíli vypadl ze sestavy kvůli zranění, na lavičce však zůstal a právě on byl při gólové akci klíčový.

„Nechám to na odbornících, rozhodčích a delegátech, ale zároveň: pokud je hráč zraněný, tak už by neměl naskočit do pole. My jsme podobnou věc řešili, když se při rozcvičce vyřadil Morávek. Určitě pak v zápisu nebyl,“ vzpomínal mírně rozladěný domácí trenér Veselý.

Ostravští se díky remíze udrželi v tabulce právě před Bohemians. Ti mají nadále problémy v domácím prostředí, v Ďolíčku vyhráli pouze jednou ze čtyř pokusů.

Doma je naopak suverénní Olomouc, která na vlastním stadionu drží stoprocentní bilanci. Utkání s Budějovicemi ale nezahájila nejlépe a po brance Skaláka dokonce prohrávala. Ještě do přestávky však skóre otočila zásluhou Juliše a Navrátila. První jmenovaný navíc vstřelil už pátý gól v sezoně a v tabulce střelců je se Šulcem na děleném druhém místě.

„Ukázali jsme charakter ve druhé půli prvního poločasu a za mě to bylo zasloužené vítězství,“ chválil své svěřence olomoucký kouč Jílek.

I po osmi kolech se tak olomoučtí drží na třetím místtě a potvrzují svou dobrou formu v aktuálním ročníku. Zato Budějovice proti silnému soupeři nenavázaly na vítězství proti Jablonci v minulém kole.

Ten nadále čeká na první ligovou výhru. Proti Liberci rychle prohrával po penaltě Tupty a ve druhém poločase dokázal pouze srovnat zásluhou Tekijaškiho. Jablonečtí si připsali už pátou remízu, v aktuálním ročníku jich nikdo nemá více. Díky zisku bodu mají bodový náskok na Karvinou i poslední Zlín.

Liberec sice po dvou porážkách konečně bodoval, vzhledem k průběhu zápasu je pro něj však remíza málo, byl lepší, ale nadějně rozehrané utkání nakonec vyhrát nedokázal.

„V prvním poločase jsme měli velmi dobrý vstup korunovaný penaltou a gólem. Zaslouženě jsme vedli a rozdíl mohl být klidně vyšší. V druhém poločase jsme udělali zbytečný roh a z něj inkasovali, to Jablonec povzbudilo,“ povzdechl si po utkání liberecký kouč Kozel.

V souboji dvou trápících se celků nakonec tři body braly Teplice, které díky gólu Fily deset minut před koncem porazily Karvinou 1:0. Ta není úplně poslední pouze díky lepšímu skóre oproti Zlínu.

„Dostali jsme gól z jediné střely na branku. Klukům nemám co vytknout, bojovali, snažili se. Dostali jsme se do hodně nepříjemné situace,“ smutnil po utkání asistent trenéra karvinských Hejdušek.