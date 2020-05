Dohraje se fotbalová liga? A co s nakaženými? Grémium rozhodně o budoucnosti letošní sezony

Již přes dva měsíce čekají fotbalové soutěže v Česku na své pokračování. Naposledy se v soutěžním duelu 24. kola utkaly 9. března Ostrava s Mladou Boleslaví (2:3). V posledním týdnu tohoto měsíce, tedy od 25. května, by měly první a druhá liga znovu naplno pokračovat vstříc dohrání v původním formátu, tedy včetně nadstavbové části a baráže. Dohrávka 23. kola Teplice–Liberec by se dokonce mohla odbýt už předcházející víkend.

„Potřebujeme ji dohrát stůj co stůj, v původním formátu s nadstavbou,“ vyzývá šéf Ligové fotbalové asociace, která profesionální soutěže v Česku řídí, před dnešním grémiem.



Na něm od 14 hodin v prostorách libeňské haly O2 universum bude rokovat šestnáct zástupců klubů z první ligy a stejný počet ze druhé nejvyšší soutěže o tom, zda protáhnout aktuální sezonu, která by za normálních okolností končila 30. června. A nejde jen o posunutí zápasové listiny a určení termínů pro závěrečné boje v MOL Cupu, kluby se třeba také musí domluvit na prodloužení smluv hráčům s končícím kontraktem a hostováním či dohody s partnery.

O změně si budou soutěže hlasovat zvlášť a schválí ji vždy nadpoloviční většina. Může se tak klidně stát, že se sice první liga dohraje v plném formátu, druhá však pro tuto sezonu definitivně skončí. Nebo naopak a mistr nebude korunován.

Obecným zájmem klubů a hráčů je rozjetou sezonu dohrát. Ve včerejším průzkumu LN z devíti odpovědí prvoligových celků se jich sedm jasně vyslovilo pro pokračování. Některé kluby však taktizují podle postavení v tabulce. Ty, jimž hrozí pád do druhé ligy, mají například obavy, že nebudou zvládat plánovaný zápřah dvou utkání během jednoho týdne.

Jsou i další výhrady. Minulý týden se do předsedy Ligové fotbalové asociace Svobody pustil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Dušan Svoboda krizi nezvládl. Ve své funkci by měl pracovat pro kluby, mluvit s nimi, koordinovat jejich činnost,“ zlobil se Tvrdík v rozhovoru pro LN, že LFA aktuální situaci s kluby příliš neprobírá a řeší ji sama. Podle zákulisních informací se tento způsob řešení nelíbí více klubům. Není divu, vždyť například podklady pro zasedání dnešního grémia celky obdržely teprve včera odpoledne.

Nicméně ještě v pondělí Svoboda jednal na ministerstvu zdravotnictví o hygienických opatřeních, která musí zápasy doprovázet. Aktuálně se například počítá s povolením celkem 146 zúčastněných a přítomných osob na utkání, přičemž další rozvolňování má limit několikanásobně navýšit. Řeší se také eventualita, že někdo z hráčů nebo pracovníků týmu bude pozitivně testován na covid-19.

Vzkaz s jasným zájmem lize poslali i její dva nejvýznamnější partneři – držitel vysílacích práv O2 TV a sázková společnost Fortuna: „Očekáváme silný mandát k restartu profesionálních lig v Česku.“

V to doufá i šéf LFA Svoboda, který by měl být dnes rovněž znovuzvolen do své pozice, jelikož se na volební grémium nikdo coby kandidát nepřihlásil.