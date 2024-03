Zmizí z názvu Fortuna? Hledá se nový partner ligy, zájem avizují sázkovky

Všichni zájemci se mohou hlásit až do 22. března.

Tendr, který se týká i druhé ligy, je otevřený zájemcům z Česka i ze zahraničí. Smlouva s vítězem by měla být podepsána do konce dubna a Ligová fotbalová asociace se do té doby nechce k průběhu řízení vyjadřovat.

Podobně jako u tendru na televizní a audiovizuální práva však vedení profesionálního fotbalu očekává razantní zvýšení příjmů.

Sázková kancelář Fortuna, která je titulárním partnerem první a druhé ligy od sezony 2018/19, podle odhadů přispívá asi 80 miliony korun ročně. Další zájemce Tipsport přitom už předloni uvedl, že je ochoten nabídnout až 150 milionů korun čili téměř dvojnásobek.

V nedávné době o generální partnerství projevila zájem i společnost Betano, která je zároveň významným sponzorem Sparty či Viktorie Plzeň a už v listopadu v rámci „audiovizuálního“ tendru získala práva na streaming zápasů pro účely kurzového sázení.

Zástupci Ligové fotbalové asociace však na začátku února uvedli, že uchazeči by mohli vzejít i z jiných oblastí než sázkařského trhu. Veřejně nicméně nikdo takový zájem dosud nedeklaroval.