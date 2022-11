Poslední šance pro legendy: Messimu i Ronaldovi světový titul zatím chybí. S kým se o něj utkají na MS v Kataru?

„Turnaj bude sledovat přes pět miliard lidí po celém světě, buďme motivem k pozitivním změnám,“ zaznělo ve středu z úst Gianniho Infantina na summitu G20. Šéf světového fotbalu (FIFA) apeloval především na klid zbraní na Ukrajině.

Co na tom, že federace, jejíž byl už tehdy vrcholným představitelem coby generální sekretář UEFA (Evropská fotbalová unie), přiklepla mistrovství světa zemi potlačující lidská práva. Co na tom, že má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že nikdy veřejně neodsoudil válku na Ukrajině a že FIFA nevadí účast Íránu, který dodává ruské armádě zbraně.

Ale pryč na chvíli od politiky, stejně se na Ukrajině během turnaje nic nezmění, stejně se turnaj uskuteční.

Ostatně, rušno je také v čistě fotbalovém světě. Stačilo, aby největší britský bulvár The Sun vydal několik citací z 90minutového rozhovoru Cristiana Ronalda s Piersem Morganem, jehož první část v plném znění následně odvysílala televizní stanice Talk TV.

Zatímco se hvězdný kapitán portugalské reprezentace připravuje na svůj už pátý (a nejspíše také poslední) šampionát v pozici hráče, vedení Manchesteru United řeší, co s ním. Zda třeba neporušil smlouvu, která říká, že hráč nesmí svými mediálními vystoupeními poškodit značku zaměstnavatele.

Že se toto netýká v neděli startujícího turnaje v Kataru? „Samozřejmě nás to ovlivňuje, sledujeme, co se děje, co se kde píše, kdo to komentuje a jak. Bylo to opravdu hodně výbušné. Každopádně my se snažíme zůstat v klidu, protože to stejně nemůžeme ovlivnit,“ přiznal v rozhovoru pro Europe1 stoper United a také francouzské reprezentace Raphael Varane. Právě země galského kohouta bude obhajovat titul.

Jaké jsou šance Francie a dalších na celkový triumf? Mimochodem, spolu se šampiony si zopakuje setkání 32 nejlepších z roku 2018 v Rusku dalších 23 zemí. A pouze katarští pořadatelé jsou absolutními nováčky.

SKUPINA A

Nizozemsko, Ekvádor, Senegal, Katar

Na první pohled jedna z lehčích skupin. Nizozemci a Ekvádorci se na mundial vrací po poslední absenci, Katařané mohou jen překvapit a Senegalci? Ti nakonec budou postrádat svoji hlavní hvězdu Sadia Maného, kterého nepustí na turnaj zranění.

„Budeme se muset smířit s tím, že nám bude chybět. Ale vyhrajeme i bez něj a za něj. Kromě Sadia máme dalších 25 hráčů,“ citovala agentura AP druhého místopředsedu senegalského svazu Abdoulaye Sowa. Střelci rekordních 34 branek za „Lvy z Terangy“ tak k uzdravení nepomohl ani šaman, jehož služby měl vyhledat.

Mané měl být jedním ze 17 hráčů německého Bayernu, který se šampionátu zúčastní. I bez něj je německý gigant největším dodavatelem hráčů pro letošní MS, byť se nyní o primát dělí s Manchesterem City.

A je to také důkaz, že pokud se před zápasem Bayernu v Plzni mluvilo o tom, že Julian Nagelsmann přivezl na západ Čech béčko, protože chybělo šest hráčů základní sestavy, nebyla to tak úplně pravda.

SKUPINA B

Anglie, USA, Írán, Wales

Jestli bude z nějakého úhlu pohledu skupina A důležitá, tak proto, že nejlepší dva týmy tabulky se křížem potkají s dvojicí postupujících ze skupiny B. Jistě, pokud chcete turnaj vyhrát, musíte porazit kohokoliv, ale zatímco fanoušci by jásali, tak Nizozemci a Angličané by se jistě rádi osmifinálovému měření sil vyhnuli.

Co čekat od dalších účastníků této skupiny? Wales může kousat, Írán ani jednou ze svých dosavadních pěti účastí do vyřazovacích bojů nepostoupil, na druhou stranu představí se na závěrečném turnaji potřetí v řadě. Co by za to jiné země (Češi) daly...

Každopádně v jeho případě nejspíše bude nejvíce lákat – z politického pohledu – střet s Američany, na který dojde na závěr skupinových bojů 29. listopadu.

Zajímavý bude tento střet ale i z jiného, statistického pohledu. Narazí totiž na sebe nejstarší výběr (Írán – průměr 29 let, devět hráčů už oslavilo 30. narozeniny) a druhý nejmladší (USA má věkový průměr hráčů 24 let).

SKUPINA C

Polsko, Argentina, Mexiko, Saúdská Arábie

Ano, většina fanoušků nejspíše očekává, že do další fáze by měli své týmy „prostřílet“ kanonýři a kapitáni Robert Lewandowski (Polsko) a Lionel Messi (Argentina), ale pozor.

Mexičané sice loni v listopadu senzačně podlehli Kanadě, díky čemuž se i tato země probojovala na MS, ale...

V roce 2022 prohrála středoamerická velmoc jen s Uruguayí (0:3), Paraguayí (0:1) a Kolumbií (2:3), ale hlavně, od roku 1994 se vždy probila ze skupiny, naposledy v Rusku si vyšlápla i na německé obhájce titulu (1:0).

Největší pozornost bude pochopitelně upřena na Messiho, argentinského poloboha v nových zlatých kopačkách, kterými by rád vystřílel své vlasti vytoužený třetí světový titul a sobě nesmrtelnost.

Zatím zapsal na MS celkem 19 startů, nasázel na své poměry „jen“ šest branek (naposledy jedinou) a v roce 2014 získal stříbro.

SKUPINA D

Francie, Dánsko, Tunisko, Austrálie

V cestě za touto misí mohou stát Messimu třeba už v osmifinále poslední šampioni.

A přestože Francouzi dorazí do Kataru třeba s veterány Hugem Llorisem či Karimem Benzemou, toho času držitelem Zlatého míče, kouč Didier Deschamps přivezl s průměrným věkem 25 let pátý nejmladší tým vůbec.

Poslední výsledky napovídají, že největším soupeřem ve skupině by jim měli být Dánové s navrátilcem na velké scéně Christianem Eriksenem (zkolaboval během duelu posledního Eura proti Finsku) a také ještě loni slávistou Alexandrem Bahem (nyní již v dresu portugalské Benfiky Lisabon).

SKUPINA E

Německo, Španělsko, Japonsko, Kostarika

Japonci a Kostaričané snad prominou, ale cokoliv jiného než postup Němců a Španělů by bylo obrovským překvapením.

Zvláště když především naši západní sousedé mají co napravovat. Poslední MS? Hanebný konec ve skupině. Poslední ME? Stopka už v osmifinále. Němci musí uspět za každou cenu.

A Španělé? Ti v Rusku také neokouzlili, na Euru to ale už byla jiná káva a nyní nekonečným talentem protkaný tým touží uchvátit kouzly (góly) i na světové scéně.

SKUPINA F

Chorvatsko, Belgie, Kanada, Maroko

Říkají jim „zlatá generace“. Belgičané dlouho vládli i světovému žebříčku, ale... Na MS 2014 došli „Rudí ďáblové“ mezi nejlepších osm, před čtyřmi lety k bronzu, na posledních dvou ME z toho byla čtvrtfinále. Jistě, skvělé výsledky, jenže Romelu Lukaku a spol. prostě chtějí více.

A nejspíše mají poslední šanci. Roberto Martínez přivezl do Kataru druhou nejstarší skvadru turnaje, jedenáct hráčů má na kontě 50 a více reprezentační startů, šest pak dokonce 100 a více. Podobnou zkušeností se nemůže pochlubit žádná jiná výprava.

„Všichni si tuto dobu neskutečně užíváme. Je výjimečná. Pořád se posouváme, naposledy jsme ve čtvrtfinále porazili Brazílii, nyní chceme ještě více. Věřím, že to bude pro nás krásný turnaj,“ řekl Martínez, který vede belgickou reprezentaci od roku 2016, pro server al-Džazíra.

SKUPINA G

Švýcarsko, Srbsko, Brazílie, Kamerun

Jestli jsou Němci pod tlakem posledních neúspěchů, co pak mají říkat Brazilci? Země, kde je fotbal náboženstvím, čeká na světové zlato dlouhých dvacet let, od té doby bylo pro „kanárky“ maximem čtvrtfinále.

Na druhou stranu. Poslední porážku zapsali – byť hodně bolestivou – doma na Maracaná ve finále Copa América loni v létě s Argentinou, letos na konci léta se pak Brazilci vrátili zpět do čela světového žebříčku. Že kouč Tite chce uspět, dokládá také nominace, do které zařadil 39leté „štístko“ jménem Dani Alvés. Legendární krajní bek už není hvězdou světového formátu, ale právě on má být tím správným tmelem horkokrevné kabiny plné hračičků v čele s Neymarem.

A ani ten nemládne, jeden z nejlepších hráčů poslední dekády za necelé tři měsíce oslaví 31. narozeniny. Nejspíše tak ještě jeden mundial stihne (možná dva), na vrcholu je ale autor 75 reprezentačních gólů právě nyní.

Mimochodem, za Brazílii jich více (77) vstřelil jediný muž – jistý Pelé. Ten ale na rozdíl od svého následovníka dovedl vlast ke třem z pěti světových titulů...

„Nikdy by mě ani nenapadlo, že bych mohl dát tolik gólů. Nemůžete mě s Pelém srovnávat, je to legenda, je brazilským národním bohatstvím. Já udělám maximum pro úspěch. Budu v Kataru hrát tak, jako by to měl být můj poslední šampionát. Udělám vše pro to, abych se zapsal do historie tohoto sportu,“ vyznal se Neymar před odletem pro brazilský zpravodajský web Globo.com.

Na šampionát odcestoval ve skvělé formě, za PSG odehrál na podzim 19 zápasů, ve kterých zapsal 15 gólů a 12 asistencí.

SKUPINA H

Portugalsko, Uruguay, Ghana, Jižní Korea

Zatímco Neymar během zkráceného podzimu rozšiřoval sportovní statistiku, neméně hvězdnému lídru Portugalska Cristianu Ronaldovi tvrdnul zadek z neustálého vysedávání na lavičce Manchesteru United.

Možná i zde hledat v nadsázce důvod, proč ji sem tam opustil předčasně, čímž si ale příliš „kamarádů“ ve vlastních řadách neudělal. Nyní ale jeden ze 134 vyslanců Premier League (nejvíce ze všech lig) na šampionátu nad děním v United jistě nepřemýšlí.

V hlavě má jedinou myšlenku. Poté, co dovedl svoji vlast před šesti let k evropskému titulu, chce totéž dokázat na světovém kolbišti, na kterém se představí stejně jako velký rival Messi popáté.

Ostatně úspěch na mundialu může jít ruku v ruce s jeho klubovými „plány“, které jsou po zmíněném výbušném interview více než zřejmé – změnit dres.

V létě se o něj na lukrativních adresách zrovna nějaký velký boj nestrhl, zlato z mistrovství světa by ale nejspíše případné bohaté zájemce přesvědčilo, že i v necelých 38 letech je schopen dovést tým na vrchol. A že se vyplatí mu dát vše, co si přeje.

Ale pozor, maximální ambice mají i Uruguayci, překvapit mohou po nedávné výbuchu v Africkém poháru národů i Ghaňané, kteří ale prochází generační výměnou a v Kataru představí suverénně nejmladší tým ze všech (věkový průměr 23,5 let).

Kdo své ambice nakonec dokáže naplnit, zjistíme v neděli 18. prosince, kdy se na Lusail Iconic Stadium odehraje finále.