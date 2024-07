Tatarák bude za odměnu, hlásí Straka. V Dynamu bude i sportovním manažerem

Do Dynama se jako kouč vrací Straka po 16 letech, zároveň bude v aktuálně posledním klubu ligové tabulky i sportovním manažerem. Nadále se řeší i jeho realizační tým. Jiří Kladrubský v něm nebude.

Jak se cítíte po dalším návratu do Budějovic?

Je to vždy taková srdeční záležitost, nostalgie. Jsem z jižních Čech, z Budějovic. Bylo to krásné, když jsem si v neděli prošel svoje uličky, zašel ke kašně, kolem Vltavy. Ale to je život. Jsem doma rád, klub mě vychoval a já mu budu chtít pomoci co nejvíc, aby byl úspěšný.

Kdo se postaral o váš příchod?

O všechno se postaral jen jeden člověk a to Emil Kristek (člen představenstva, pozn. red.). My se známe dvacet let. Je to vulkán, který vše prožívá jako já. Vždy říkal, že se jednou setkáme a teď se to stalo.

Napadlo vás, že to bude v této sezoně tak brzy?

Byli jsme v kontaktu, ale nikam jsem se netlačil. Bylo to Emilovo rozhodnutí. Nakonec bylo štěstí, že jsem nepokračoval v Michalovcích. Vždy říkám, že to dám někde do kupy a musím odejít. Tak teď to snad také spojím a zůstanu.

S čím přicházíte do Dynama?

To je jasné. Potřebujeme situaci zvednout, ta současná není dobrá. Kluci s tím hodně bojují. Chce to mít čisté hlavy, abychom zvládli nedělní zápas s Pardubicemi.

Co jste řekl hráčům v kabině?

Promluvil jsem k nim, řekl jim svoji vizi. Ale nechtějte po mně, abych to prezentoval. To je moje věc. Při nula bodech a skóre 0:6 přirozeně někteří mají hlavy dole. Ale to změníme.

Většinou jste nastupoval až v závěru sezony, teď hned po dvou kolech. Bude to i pro vás nezvyklé?

Je to něco úplně jiného. Většinou jsem přicházel k týmu, když to hořelo a nebyl na nic čas. Teď ho máme, všechno je před námi. Věřím, že kluci pochopí moji filozofii. Když se nedaří, musí přijít srdce, elán a obrovská touha, abychom s tím něco udělali.

Jakým stylem chcete hrát?

To bude nejdůležitější, abych vybral taktiku, která bude klukům co nejvíc vyhovovat. Abychom na to měli typologicky hráče. Neřeknu vám, jestli budeme hrát 4-3-3 nebo jaké rozestavení. Potřebujeme kluky psychicky nakopnout a být úspěšní.

Kolik plánujete přivést nových hráčů?

To ode mne nechtějte vědět. Jsou to interní věci. Vím, že potřebujeme posílit, řešíme to.

Budete i sportovní manažerem?

Ano, tak by to mělo být. Poznal jsem kluky, kteří jsou posledním děním hodně zklamaní. Potřebují najít novou chuť a energii. Aby se všichni těšili na tréninky a také je třeba, aby se uhradily všechny závazky vůči hráčům tak, jak říkal Emil (Kristek). Jsme na správné cestě.

Chtěl jste si ponechat někoho ze stávajícího realizačního týmu?

Trenér brankářů Pavel Kučera se vrátil, jsem za něj rád. Ostatní asi z nějakého důvodu nechtěli nebo nevím. S Jirkou Kladrubským jsem stoprocentně počítal, ale řekl mi, že nechce. Je to jeho rozhodnutí. Věřím, že zítra (v úterý) by se tady měl objevit Jirka Němec, který by měl být asistentem. Byl bych za něj moc rád, protože je to obrovská legenda budějovického fotbalu. Má obrovské znalosti, německá škola se u něj nezapře, stejně jako u mě.

V neděli vás na úvod čeká velmi důležitý domácí duel s Pardubicemi. O čem bude?

Bude to těžké hlavně psychicky. Hrajeme doma, musíme vyhrát. Ale chci, aby hráči šli na hřiště s tím, že odevzdají maximum, které mohou. A ne to, co jsme viděli v posledních zápasech. Potřebuji tam mít srdce, které je se mnou vždy spojované. Snad nás přijdou podpořit i diváci, bylo by to fajn. Dostal jsem x telefonátů a SMS, všichni drží palce, abychom to znovu nakopli.

Prozradíte cíle, které vám dalo vedení klubu?

Chceme se vyhnout situacím, které Dynamo už prožilo.

Zdálo se, že jste si při tréninku užíval přepínání do cizích jazyků.

Němčina je pro mě druhý mateřský jazyk, mám německou rodinu, vůbec to neřeším. Když chcete trénovat v cizině, tak musíte umět anglicky. Pro mě to není žádný problém, jsem na to i hrdý, že to zvládám.

Bude se podávat váš proslulý tatarák?

Tohle klišé ke mně patří. Tataráček bude, ale vždy musí být za něco.