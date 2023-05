Sparta pod palbou. Spekulacím nahrává nejednotný metr a Křetínského přešlap

Představte si, že by fotbalová liga v neděli skončila. Nadstavba by se nehrála, titul by po závěrečném veletoči v Liberci brala Sparta. Díky dvěma penaltám v nastaveném čase. Slavia, ještě v deváté minutě nastaveného času vedoucí tým tabulky, by ostrouhala. To by bylo haló. To by byl rámus!