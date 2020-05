Fotbal za zvuku ticha a místo oslav tanečky. Jak si fotbalisté užili restart bundesligy?

Berlín První evropská fotbalová soutěž, která se po vynucené pauze rozjela, je německá bundesliga. Restart sezony však proběhl v tichosti a za přísných hygienických podmínek.

Všudypřítomné ticho přerušené pouze pokyny, které jsou slyšet až na druhém konci hřiště, tanečky místo objímání i pravidelná desinfekce míče. O víkendu se rozjela zbývající část německé fotbalové ligy. Jako vůbec první evropská soutěž přerušená koronavirovou pandemií. Fotbalisté si chtě nechtě museli zvyknout, že bude tak trochu jiná. A zbytek starého kontinentu se díval, jak to bude za pár dnů a týdnů vypadat u nich.



Kvůli nutným opatřením vše funguje ve zpřísněném režimu. Na zápas nesmí žádní fanoušci, členové vedení, další zaměstnanci klubu i novináři seděli na tribunách v rouškách a s dvoumetrovými odstupy. Hráči došli na hřiště po jednom, náhradníci zamířili na rozšířené lavičky nebo do hlediště. Aktéři mají zakázáno si podávat ruce i slavit góly v hloučku. Polibek Dedrycka Boyaty na tvář spoluhráče z Herthy Berlín při vstřelené brance byl výjimkou.

„Pro mě byl asi nejdivnější nástup. Přišli jsme na hřiště a rovnou jsme se měli rozmístit. Nikam do řady, se soupeřem se ani nepotkáte, potom se tam postavíte proti sobě a začnete hrát,“ komentoval netradiční dění na hřišti Marek Suchý z Augsburgu. „Zbytek opatření? O tom jsme samozřejmě věděli a myslím, že se to dalo. Je to v rámci toho, jaká je aktuálně doba. Jsou to maličkosti, které nikoho neobtěžují,“ pokračoval Suchý, jehož přes prohru 1:2 s Wolfsburgem těšilo, že dvouměsíční přestávka už skončila. „Byl to super pocit, že je to ta rivalita na hřišti, mít proti sobě soupeře.“

Kromě téměř prázdného stadionu je čekala řada dalších opatření. Odstupy museli dodržovat i v šatnách, místo podání rukou si jen ťukli předloktím a na pozápasových rozhovorech se místo s reportéry střetli pouze s mikrofonem obaleném v sáčku a nataženém na tyči.

Dalším z Čechů, kteří hrají v Německu, je brankář Jiří Pavlenka. Toho čeká premiéra v obnovené sezoně až dnes, kdy jeho Brémy nastoupí proti Leverkusenu. Na rozdíl od svých protivníků tak aspoň mohl zjistit, na co se připravit. „Člověk uslyší všechno. Komunikace tedy bude každopádně lepší,“ odkoukal z televize výhody zápasu bez diváků.

V rozhovoru pro klubové stránky však prozradil, že by radši vyměnil dobrou komunikaci za fanoušky. „Bude to jako jízda bez motoru. Fanoušci jsou náš motor, náš pohon. Proto ve skutečnosti lepší komunikaci jako výhodu nevidím. Fakt, že musíme hrát bez fanoušků, to zastíní,“ uvědomuje si.

Jako v dětství

Ticho na stadionu se moc nelíbilo ani brankáři Dortmundu, který zápas přirovnal ke svým začátkům v dětství. „Nijak se to nelišilo od zápasů, které jsme hráli jako děti, tedy bez diváků a pro zábavu. Tak k tomu tým přistoupil. Pro fanoušky u televizních obrazovek to je skvělý výsledek,“ zavzpomínal Roman Bürki, který vychytal výhru 4:0 v derby se Schalke.

S ním souhlasil i kouč Dortmundu Lucien Favre: „Velmi zvláštní, když neslyšíte žádný hluk. Vystřelíte na branku, uděláte skvělou přihrávku, dáte gól – a nic se nestane. Bylo to hodně komické. Ale naši fanoušci nám hrozně moc chyběli.“

Bývalý anglický reprezentant a dnes populární televizní expert Gary Lineker zas atmosféru přirovnal k textu známé písně od dua Simon & Garfunkel „The Sound of Silence“, tedy v překladu „Zvuk ticha“.

Podobně to bude vypadat už v sobotu na české lize. Ta pokračuje dohrávkou 23. kola Teplic s Libercem, kompletní 25. kolo pak bude následovat v úterý a ve středu.