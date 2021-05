Fotbalisté nebudou mít při Euru kvůli koronaviru základnu ve Skotsku, ale doma v Česku

Praha Fotbalová reprezentace nebude mít při mistrovství Evropy základnu v dějišti turnaje ve Skotsku, ale doma v Česku. Důvodem jsou velmi přísná opatření tamních úřadů proti koronaviru, především hrozba karantény pro tým i v případě pouze jednoho pozitivního nálezu. Informoval o tom tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Češi měli mít během šampionátu základnu v Edinburghu, kam měli odletět 9. června. První dva zápasy základní skupiny proti Skotsku 14. června a proti Chorvatsku 18. června mají reprezentanti odehrát v Glasgowě, zbylý duel proti Anglii 22. června v Londýně. Národní celek bude k utkáním létat z Prahy.



Skotské úřady uplatňují přísnější koronavirová opatření, než stanovuje protokol pořadatele šampionátu UEFA, podle kterého se řídí všechny ostatní hostitelské země turnaje. Již delší dobu platí, že v případě nákazy týmu se pozitivní osoba přesune do izolace a zbytek mužstva může po přetestování pokračovat v reprezentačním srazu.

Český tým do poslední chvíle doufal, že tvrdá omezení budou zmírněna, ale skotská strana výjimku neudělila. Podobně jako svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou mít základnu doma ve své vlasti i Chorvaté.

„Důvodem přesunu base kempu českého týmu jsou nařízení ze skotské strany, konkrétně to, které mluví o tom, že v případě jednoho jediného pozitivně testovaného hráče na covid-19 by celý tým musel do karantény. Nebylo možné přesunout kemp během Eura jinam než do České republiky, protože už v neděli začíná sraz,“ uvedl Jurman.

„Navíc v této době se velice obtížně cestuje. Opravdu nebyla jiná možnost než zůstat v České republice. Podobně postupuje chorvatská strana a náklady spojené s touto nečekanou změnou platí oběma asociacím UEFA,“ doplnil Jurman.

Není zcela jisté, zda první dva duely skupiny opravdu odehraje český tým v Glasgowě. „Co se týká samotných zápasů na Euru, ty se budou s oběma asociacemi řešit teprve následně. Veškeré věci se ze strany FAČR snažíme řešit v tuhle chvíli postupně. Jde prioritně o logistiku v České republice, především o ubytování, tedy o hotel během kempu, o možnost využívat tréninkové hřiště a podobně,“ řekl Jurman.

Vedení reprezentace musí nový kemp připravit za týden, neboť mužstvo se už příští víkend vrací do Čech ze soustředění v severní Itálii, kde bude od pondělí ladit formu na šampionát. „Věnovali jsme tomu extrémní úsilí a spoustu času. Přitom všechna práce vlastně přišla vniveč. Musíme teď napnout všechny síly, aby hráči a trenéři měli připravené ty nejlepší podmínky. Samozřejmě je malou výhodou, že to v Česku známe,“ uvedl v tiskové zprávě manažer reprezentace Libor Sionko.

Reprezentace se sejde v neděli vpodvečer v Praze a absolvuje vstupní testy na covid-19. Hned v pondělí tým odletí na kemp do Itálie. Český celek odehraje před Eurem dva přípravné zápasy - 4. června v Boloni proti Itálii a po návratu 8. června v Praze na Letné s Albánií.