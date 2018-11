Fotbalisté Slavie se mohou přiblížit k postupu v EL, Jablonec potřebuje vyhrát

PRAHA Fotbalisty Slavie a Jablonce čeká dnes už čtvrté kolo základních skupin Evropské ligy. Pražané přivítají ve 21 hodin dánskou Kodaň, Severočeši nastoupí na horké kazašské půdě už v 16:50 hodin. Jablonečtí míří na východ s jediným cílem – získat body, čímž by se udrželi v boji o postup ze skupiny. Zatím mají po třech zápasech dva body, na postupové příčky jim chybí tři. Kromě Astany jsou jejich soupeři týmy Rennes a Dynama Kyjev.

„Soupeř je z těch, s kterými jsme hráli, zatím asi nejkvalitnější. Jsou na tom velmi dobře pohybově, umělá tráva pro ně může být velkou výhodou. Uvidíme, ale doufám, že to zvládneme,“ řekl kouč Petr Rada pro ČTK.¨

Radovi bude chybět hlavně záložník Lukáš Masopust, který se zranil v sobotu na Dukle. Na jeho absenci si ale musí jablonecký realizační tým zvyknout, kvůli poškození v oblasti postranního vazu v koleni si zřejmě nezahraje do konce podzimu. To soupeř je na koni, Astana o víkendu porazila Kajrat Almaty 3:2, před nímž má dvě kola před koncem soutěže náskok třinácti bodů.

Kazašská liga se hraje systémem jaro–podzim, a protože má Astana mistrovský titul v kapse, nyní bojuje hlavně o jarní účast v evropských pohárech. „Víme, že to bude hodně těžký zápas, protože jsme se před dvěma týdny přesvědčili, že Jablonec je velmi silný a agresivní protivník. V minulém utkání jsme měli v první půli taktické problémy. Bude důležité, abychom hráli mnohem organizovaněji a disciplinovaněji,“ prohlásil trenér Astany Grigorij Babajan.

Slavia se může přiblížit postupu

To slávisté se zatím vyhřívají na příčce zaručující jim postup do jarní fáze. Z ní se je bude snažit srazit Kodaň, která zatím nasbírala o dva body méně a v případě výhry by Pražany na druhém místě skupiny předehnala.



Větším soupeřem než Dánové ale budou pro trenéra Jindřicha Trpišovského zranění. Kvůli nim a také nominačním omezením v Evropské lize, bude mít Slavie nejužší kádr v sezoně.

„Pro mě je to méně myšlenek. Když těch jmen na tabuli je míň, je i těch variant míň. Samozřejmě bychom byli raději, kdyby ti kluci byli k dispozici. Zásahy jsou ale vždy nepříjemné,“ uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Problémem je zejména útok, kde v dresu Slavie v Evropské lize zatím nastoupili jen mladík Jan Matoušek a Stanislav Tecl, který je ale zraněný, a pravděpodobně pro něj soutěžní ročník skončil. Zastoupit ho mohou buď Peter Olayinka, Milan Škoda nebo již vyzkoušený Matoušek.

Pražané budou stát proti soupeři, který se v dánské Superlize nachází na vedoucí pozici, navíc s působivou bilancí z posledních čtyř ligových duelů. Ta zní dvanáct bodů, skóre 12:3. V Evropské lize Kodaň naposledy podlehla Slavii 0:1, když jediný gól zápasu vstřelil talentovaný Matoušek.

Ve druhém zápase slávistické skupiny se utkají fotbalisté Bordeaux s dosud vedoucím ruským Zenitem Petrohrad.