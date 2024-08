Kováč šílel: Hráli jsme snad 12 minut čistého času! Katastrofální fotbal

„Mrzí mě, že se tady hraje čistého času třeba 12 minut, příšerný fotbal, úroveň zápasu katastrofální!“ vadila bývalému reprezentantovi častá přerušování i ošetřování.

Teplický fotbal protivníkům nevoní. Zvlášť ve chvíli, kdy skláři potřebovali vymazat nulu v tabulce. „Body to přináší, rozumím tomu. A my tomu nepřidali kvalitu ani agresivitu. Ale tak málo čistého času…,“ zopakoval Kováč nerudně. „Samozřejmě se do toho trošku zamotal rozhodčí, který už vůbec nevěděl, co s tím dělat. Pořád faul, nefaul, faul, neustále se vybíhalo na trávník. Chystali jsme se, že Teplice budou hrát agresivní a jednoduchý fotbal. Zvládly to, ubouchaly nás.“

Domácímu kormidelníkovi Zdenkovi Frťalovi se rozsypala sestava, i tomu taktiku uzpůsobil stejně jako soupeři. Liberec držel míč 63 procent času, Teplice jen 37. Na fauly remíza 13:13, tvrdě hráli oba, na vyhrané souboje 56:40 pro domácí, na žluté karty 4:3 plus další pro trenéra Frťalu a hostujícího kouče brankářů Davida Hampela.

„Při vší úctě k našim hráčům je kvalita těch libereckých jinde,“ uznal Frťala. „Abychom mohli být úspěšní, musí být naše bojovnost přirozená, automatická. Vyhodnotili jsme si neúspěšné zápasy a možná jsme podlehli dojmu, že půjdeme cestou moderního fotbalu. Nechci říkat, že tohle od nás bylo nefotbalové, ale situace si to vyžadovala. Ne vždy je fotbal oku líbivý, tohle vítězství je pro nás strašně důležité.“

Třeba i porážka bude důležitá pro Liberec. Ukázala, že restaurovaný tým je teprve na začátku své mise. Viz chyba v závěru. Brankář Bačkovský vyběhl na hranici vápna vyboxoval centr, ale knokautoval Čerepkaie a míč propadl k volnému Gningovi. Senegalec gólem po 14 měsících Slovan zmrazil.

„Takové zápasy jako s Olomoucí nebo v Teplicích musíme dohrávat líp. V 94. minutě málokdo dostane branku,“ láteřil Kováč. „Jsme naivní. Neslyším pokyn: Nedostaneme, urveme to, uhrajeme to! Na týmu mi to chybí. Je to hrozně křehké. Ale jednoznačně budeme lepší, vidím potenciál.“

Jenže ho vidí i liberečtí vyzyvatelé. Ambiciózní mužstvo a klub, v němž udělal vítr nový majitel Ondřej Kania, působí jako hadr na býka. „Je pravda, že týmy už jsou chytré. Budou na nás hrát jinak, na brejky, zataženější. Musíme si s tím poradit,“ apeloval Kovář. „Je to o stěžejních, technických hráčích. Musí přidat, promluvíme si s nimi. Nejsme tým, který by míče jen nakopával.“

V sobotu to ovšem mělo daleko i do průměrného výkonu. „V Teplicích jsme ho podali špatný, první poločas šílený, neměli jsme vůbec nic. Střílíme nesmyslně ze 40 metrů. Zápas hodnotím velmi slabě. Musíme si věci říkat, jak jsou,“ neschovával se trenér Slovanu za fráze. Už o pauze vyměnil tři hráče naráz. „Střídal bych jich osm devět, nešlo to. Pořád hledáme sestavu, která bude pevná.“

Teplický útočník Filip Horský hlavičkuje v utkání proti Liberci.

Čtyři zápasy, čtyři body, to Kováče netěší. Zvlášť, když chce být Liberec černým koněm ligy. „Je to málo. Máme hodně nových hráčů, budeme trpěliví. Nechci nikoho jmenovat, ale jsou tady hráči, u kterých čekáme, až to rozbalí. Víme, jaká je naše cesta. Nervózní z toho nejsem, zklamaný z výkonu ano. Věříme ale, že body dělat budeme.“

V Teplicích to nevyšlo, skláři Hvězdu ze severu zhasli. Další šance je příští neděli doma proti Pardubicím. Což bude pro Kováče pikantní zápas, neboť do Liberce přišel dělat revoluci právě z města perníku.