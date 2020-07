Fotbalová Karviná hlásí tři nakažené covidem, mužstvo musí do karantény. Hrozí zrušení baráže

Karviná Fotbalovou ligu a její dohrání mohou postihnout komplikace. Podle informací serveru Lidovky.cz byli ve středu pozitivně testováni na covid-19 tři členové A-týmu z Karviné a jsou v karanténě.

Pokud by krajská hygienická stanice poslala celé mužstvo Karviné do izolace, podobně jako se to stalo Třinci, znamenalo by to, že by stanovené lhůtě nemohla Karviná dohrát žádné ze zbylých kol ligy.

Klub by měl ve čtvrtek vydat oficiální vyjádření k celé situaci, na jehož základě bude pravděpodobně následovat i reakce Ligové fotbalové asociace (LFA).



V případě nedohrání skupiny o záchranu by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil a rušila by se baráž. Z druhé ligy by postupoval pouze její vítěz a česká liga v ročníku 2020/2021 by zahrnovala sedmnáct mužstev.

Celý tým by měl být testován znovu po pěti dnech.