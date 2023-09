První rozsudky v kauze Berbr. Delegát Skála má podmínku a zaplatí pokutu

Se státním zástupcem Janem Schollem se Skála dohodl na osmiměsíční podmínce s dvouletou zkušební dobou, peněžitém trestu 48 tisíc korun a čtyřletém zákazu výkonu funkce delegáta na fotbalových utkáních nebo rozhodčího.

„Využil bych svého práva nevypovídat. Jsem si vědom viny, že jsem převzal ty peníze,“ prohlásil obžalovaný Skála, když se měl před soudem vyjádřit k dohodě, kterou uzavřel se státním zástupcem.

Podle soudce je trest adekvátní, roli hraje i dosavadní bezúhonnost obžalovaného a uplynulá doba čtyř let od spáchání činu.

K původní dohodě, kterou státní zástupce předložil ke schválení, měli soudci několik připomínek.

Ve dvou případech šlo jen o přesnější formulace. U peněžitého trestu, který je rozložený na 48 splátek po tisíci korunách, jim chybělo upozornění, že jediná opožděná splátka znamená pro souzeného ztrátu výhody splátek.

Rozsudek je vyhlášením pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.

Tarkovskému soud za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti uložil osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců a pokutu 55 tisíc korun, splatnou v deseti měsíčních splátkách.

Třiatřicetiletý Tarkovský pomohl s převodem peněz pocházejících z krajského svazu dalšímu z obžalovaných, bývalému hráči a funkcionáři Michalu Káníkovi, který je bratrem Tarkovského přítelkyně.

Podle spisu nechal Káník převést Tarkovskému na účet celkem 1,3 milionu korun. Tarkovský následně peníze vybral a Káníkovi předal v hotovosti. U soudu Tarkovský připustil, že transakci uskutečnil, nijak ale neřešil, na co peníze jsou a odkud pocházejí. Z převodu peněz podle státního zástupce Scholleho neměl žádný prospěch.

To Skála podle obžaloby přijal v květnu 2019 od rozhodčího Tomáše Grímma šest tisíc korun za to, že v zápise o utkání pomine případná sporná rozhodnutí rozhodčích ve prospěch Slavoje Vyšehrad, který v té době hrál o postup do druhé ligy.

V rozporu s pravidly na stadionu nebyla ani kamera, která musí utkání nahrávat.

„Hlavní pořadatel uvedl, že ji nestihli dovézt. Grímm přišel před zápasem s nabídkou. Řekl, že je to za tři body. Peníze jsem dostal po zápase. Neřešil jsem, za co jsou,“ prohlásil v úterý před soudem Skála, který je od loňského října ve starobním důchodu a u soudu se hájí sám.

Proti původně navrhované pokutě v obžalobě je peněžitý trest nižší, původně mu státní zástupce navrhoval 80 tisíc korun.

V kauze mají soudci na stole ještě další tři návrhy na dohody o vině a trestu. O těch budou teprve rozhodovat.

Na trestu se chce dohodnout i rozhodčí Grímm, který policii pomáhal všechno rozkrýt a má status spolupracujícího obžalovaného, což mu může přinést nižší trest.

Případy zbylých obžalovaných bude soud řešit minimálně do konce letošního roku.

Jednání u plzeňského okresního soudu začalo v dubnu výslechem obžalovaných. Jako první vypovídal několik hodin Roman Berbr.

Následovaly další týdenní cykly v květnu a v červnu, kdy před soud přišli další obvinění. Berbr byl přítomen u všech stání a k výslechům se vyjadřoval.

Státní zástupce obžaloval 21 lidí z fotbalového prostředí a klub Slavoj Vyšehrad.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy.

Berbra státní zástupce viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve fotbalové asociaci a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze.

Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, tvrdí obžaloba.

Berbr vinu rozhodně odmítl, stejně jako většina obžalovaných. Přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů přiznal bývalý sudí Grímm. Vinu přiznal také bývalý rozhodčí Marek Janoch a bývalý hráč a funkcionář Michal Káník. Oba mají rovněž zájem o uzavření dohody.

Nikdo z nich ale u soudu nepotvrdil tvrzení obžaloby, že Berbr byl v čele organizované zločinecké organizace, což je nejvážnější část obžaloby.

Berbrovi hrozí až dvanáctileté vězení. Další obžalovaný Petr Tarkovský přiznal, že se podílel na převodu peněz, aniž by řešil důvod a podrobnosti transakce.

Berbr se navíc s dalšími lidmi zodpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur.