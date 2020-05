Fotbalová liga bude pokračovat, program začne 23. května. Hlasování se zdržely tři týmy, Slavia byla pro

Praha První a druhá fotbalová liga, které před polovinou března přerušila pandemie nového koronaviru, se znovu rozběhnou. Profesionální kluby dnes na ligovém grémiu v Praze odsouhlasily prodloužení sezony přes 30. června, kdy za běžných okolností oficiálně končí soutěžní ročník. Nejvyšší soutěž po koronavirové pauze začne v sobotu 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem.

V pražské hale O2 universum, kde se za přísných hygienických opatření jednání grémia konalo, hlasovali zástupci týmů první i druhé ligy zvlášť. V nejvyšší soutěži se vyslovilo pro dohrání 13 z 16 celků, zdržely se Karviná, Zlín a Opava. V druhé nejvyšší soutěži hlasovalo pro pokračování 15 z 16 účastníků, proti byl Sokolov. Kluby se vyslovily pro dokončení soutěží v kompletní podobě, v případě první ligy tedy i s nadstavbou.

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) už na konci dubna po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru schválil restart sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale ročník nestihl dohrát do 30. června, muselo jeho prodloužení odsouhlasit grémium, tedy jednání všech 32 profesionálních klubů.

Grémium zároveň schválilo změnu termínové listiny, kterou předložil výbor LFA. První liga by se měla dohrát do 15. července, baráž o nejvyšší soutěž pak do 18. července. V případě problémů - například pozitivního testu hráče - by bylo možné ročník prodloužit až do 2. srpna. O tom by ale kluby ještě musely jednat.



Změna rozpisu soutěží.

Zápas první ligy se naposledy hrál 9. března. Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Dohrávat se bude ještě semifinále a finále domácího poháru. Naopak amatérské soutěže od třetí ligy níže, které řídí Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.



Česká liga se po koronavirové pauze znovu rozběhne jako jedna z prvních na světě. Nejrychleji restartují profesionální soutěže v Německu, kde se začne hrát už tuto sobotu. Liga se bude v Česku hrát stejně jako v dalších zemích bez diváků a za specifických hygienických opatření. Zatím není znám přesný počet osob, který bude moci být při zápasech na stadionu.

Ligovou fotbalovou asociaci dál povede Svoboda

Dušan Svoboda je v čele LFA od jejího vzniku. Pětačtyřicetiletého funkcionáře nominovala Sparta Praha, v které je místopředsedou představenstva. Svoboda byl průkopníkem samostatnosti ligy a později prosadil nový herní model s nadstavbou, který měl premiéru v minulé sezoně.



Po čtyřech letech v roli šéfa LFA mu stejně jako dalším čtyřem ze sedmi členů ligového výboru vypršel mandát. Znovu zvoleni dnes byli i oba místopředsedové za první a druhou ligu Adolf Šádek z Plzně a Petr Heidenreich z Ústí nad Labem, kteří rovněž neměli protikandidáta.

Dušan Svoboda, předseda LFA.

Svobodu opakovaně kritizovala rivalská Slavia a především předseda představenstva úřadujícího mistra Jaroslav Tvrdík. Šéfovi ligy vyčítá, že nezvládl komunikaci při koronavirové krizi a že je zároveň ve vedení Sparty. Protikandidáta ale Slavia nepostavila.



Volby se uskutečnily na ligovém grémiu v pražské hale O2 universum, kde zástupci klubů rozhodli o pokračování sezony první a druhé ligy, kterou přerušila pandemie nového koronaviru.