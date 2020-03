Fotbalová liga potřebuje na dohrání čtrnáct termínů. Jaké jsou scénáře?

Praha Sdružení Evropských fotbalových soutěží (European Leagues) požádalo své členy, aby zaslalo aktuální situaci ze své domácí ligy. Počet zbývajících kol do konce sezony a v jaké fázi je domácí pohár.

Asociace European Leagues v době, kdy je Evropa paralyzována šířením koronaviru, monitoruje situaci. Chce mít přehled, za jakých podmínek a jestli vůbec bude možné sezonu v jednotlivých zemích dohrát regulérně.

„Zbývá odehrát šest kol v základní části, pět z nadstavby, baráž o záchranu a semifinále domácí poháru,“ slyšelo od vedení Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí první a druhou ligu.

Obě profesionální soutěže jsou do odvolání přerušené. A není jasné, kdy budou moci pokračovat. Za měsíc, za dva měsíce, za půl roku?

V úterý odpoledne Evropská fotbalová unie (UEFA) rozhodne o podobě rozehraného ročníku Ligy mistrů i Evropské ligy a zároveň bude řešit kontinentální šampionát. Nebude však rozhodovat o tom, jak by měly vypadat soutěže v jednotlivých zemích. Spíš jen určí termín, kdy se musí sezona ukončit.

Předpokládá se, že Euro 2020 odloží, aby na červen uvolnila termíny právě pro ligové soutěže, které jsou až na výjimky (Turecko) zastavené. Ve Fortuna lize se zatím neodehrálo 25. dějství, v původním termínu se neuskuteční ani 26. kolo, které bylo naplánováno na víkend.



Následuje reprezentační přestávka, po které by se liga podle původního plánu měla rozjet 4. dubna. Do tohoto víkendu byly přerušené například prestižní elitní ligové soutěže, jako jsou německá bundesliga, anglická Premier League, italská Séria A či španělská La Liga.

Jelikož se situace na kontinentu zhoršuje, je pravděpodobné, že ani první týden v dubnu se hrát nezačne.

Fortuna liga potřebuje pro dohrání sezony minimálně čtrnáct termínů - jedenáct ligových kol, plus další dva termíny na baráž o účast v nejvyšší soutěži, do nichž by spadl i zápas finále o účast v Evropě. Dva termíny potřebuje i český pohár. Navíc zbývá odložený duel Liberec - Teplice z odehraného 24. kola.

Pokud by se hrálo dvakrát v týdnu, lze odstartovat v květnu a sezona by se do konce června stihla dokončit. Soutěžní řád první a druhé ligy nepamatuje na možnost, že by se soutěž neodehrála celá. Že by například mistra, sestupující i obsazení pro pohárovou kvalifikaci vyhlásili po odehrání určitého počtu zápasů.

Ale lze si představit situaci, že pokud by například Slavia po skončení základní části měla obří náskok, reálně nedostižný, může ligové grémium, zástupci všech 32 profesionálních klubů, odsouhlasit její konečný triumf.

To by však určitě nešlo v případě baráže o účast v první lize. Stejně tak pro obsazení pohárových míst, kde jsou rozestupy minimální. Nelze učinit podobný krok, jaký udělal hokej, když od stolu určil postup do extraligy pro České Budějovice, aniž by se odehrálo prvoligové play off.

Hokej byl v jednodušší pozici. Každý jeho ročník je svým způsobem originál, zrušené play off nemělo přímou návaznost na další sezonu.

Ale jak se zařídí fotbal, pokud nepůjdou odehrát všechna utkání? Asi by nebyla potíž nevyhlásit šampiona a ročník anulovat. Ale koho pošle do boje o Champions League a o Evropskou ligu?

Pak by se domácí fotbal nejspíš řídil doporučením UEFA, pokud ta nějaké vůbec vydá. V mimořádné době může postupy do příštího ročníku evropských pohárů upravit. Může říct, že například platí současné pořadí, nebo tabulka po třiceti kolech atd.