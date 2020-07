Fotbalová liga se zřejmě nedohraje. Opava hlásí jednoho nakaženého, tým musí do karantény

Opava Prvoligová Opava má jednoho fotbalistu nakaženého novým typem koronaviru. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová, podle které musí celý tým do karantény. Slezský celek měl dnes hrát s Olomoucí v nadstavbové skupině o záchranu, která měla pokračovat po třítýdenní pauze vynucené nákazou v mužstvu Karviné.

Pozitivní nález v Opavě zřejmě způsobí předčasné ukončení nejvyšší soutěže. Vzhledem k dvoutýdenní karanténě Slezanů se skupina o záchranu nestihne dohrát do 2. srpna, který je nejzazším možným termínem.



Dnešní zápasy šestičlenné skupiny o záchranu se s největší pravděpodobností neodehrají. Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, to zatím nepotvrdila. Situací se zabývá. Vedle utkání Opavy s Olomoucí se měly hrát ještě duely Příbram - Teplice a Zlín - Karviná.

Podle Svrčinové začal mít nejmenovaný hráč Opavy zdravotní problémy v úterý nebo ve středu, do té doby trénoval s týmem. „Všichni musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten,“ uvedla Svrčinová. Klub zatím situaci nekomentoval, neboť dosud nedostal od hygieniků oficiální rozhodnutí.



Ve skupině o záchranu zbývají odehrát dvě kola. Pokud se to nepodaří, což je nyní pravděpodobné, z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupí. Do příštího ročníku s 18 účastníky by postoupily z druhé ligy Pardubice a Zbrojovka Brno, třetí Dukla Praha by se mezi elitu nedostala. V minulém týdnu kluby rozhodly o zrušení baráže.

Ve skupině o záchranu už mají jistotu udržení Olomouc, Teplice a Zlín. Karviná má náskok dvou bodů na předposlední Opavu a poslední Příbram. Nález v Opavě by pomohl všem třem ohroženým klubům, v případě dohrání soutěže by totiž nejhorší z nich sestoupil.

Zatímco skupina o záchranu se nejspíš nedokončí, další dvě nadstavbové skupiny o titul i o Evropu se dohrály. Mistrem se podruhé za sebou stala Slavia Praha.

Skupinu o záchranu už na začátku července zkomplikovalo několik pozitivních případů v týmu Karviné. Kontrolní test v minulém týdnu již měli všichni hráči negativní a mohli se vrátit do tréninku.